Viele Events, unbegrenzte Möglichkeiten – einmalige Chancen

Die kommenden Monate stehen ganz im Zeichen der Gründerszene Events. Ob exklusives Dinner, Networking Event oder Seminar – ob Berlin, München, Hamburg, Frankfurt oder auch online: Hier ist für jeden das Richtige dabei! Wer also sein Netzwerk erweitern, sich mit Branchenkennern zu aktuellen Herausforderungen austauschen oder Einblick in die Themen der Digitalwirtschaft erhalten möchte, sollte jetzt die Chance ergreifen – und sich die Daten im Kalender markieren! Denn die Gründerszene Events sind die Gelegenheit, von innovativen Impulsen zu profitieren, spannende Kontakte zu knüpfen und dabei vielleicht sogar die nächsten Kooperationen auf den Weg zu bringen.

Auch du willst dir die Gründerszene Events nicht entgehen lassen? Dann verschaffe dir jetzt einen Überblick und finde das passende Event für dich!

Infografik anzeigen Infografik schließen

Exklusive Dinner für den perfekten Austausch

Den Startschuss gibt am 20. August 2020 das Gründerszene CFO Dinner – ein exklusives Treffen für Finance Leader. Doch die Gründerszene Dinner-Reihe bringt nicht nur Finanzexperten zusammen, sondern bietet auch anderen führenden Köpfen der Digitalwirtschaft eine Plattform zum Austausch: In diesem Jahr haben ebenso CTOs, Entscheider aus dem Mobilitätsbereich und Personaler die Möglichkeit, in gehobener Atmosphäre zusammenzukommen, um branchenbezogene Herausforderungen und Trends zu diskutieren.

Gründerszene CFO Dinner am 20. August 2020 in Berlin

Gründerszene HR Dinner am 08. Oktober 2020 in Berlin

Gründerszene CTO Dinner am 29. Oktober 2020 in Berlin

Gründerszene Mobility Dinner am 10. November 2020 in Berlin

Gründerszene CFO Dinner am 19. November 2020 in Berlin

HRler, CFOs, CTOs und Mobility-Entscheider aufgepasst! Bei den Gründerszene Dinnern erwartet euch hochwertiges Networking in einem exklusiven Rahmen. Lasst euch das nicht entgehen und bewerbt euch jetzt!

Die geballte HR-Expertise an nur einem Tag

Eine weitere Gelegenheit für HRler, sich mit anderen Branchenvertretern auszutauschen und zu vernetzen, bietet der Gründerszene HR Day. Experten aus der Personalszene geben Gründern, Personalern und HR-Interessierten in vier jeweils 90-minütigen Workshops tiefgreifende Einblicke in relevante Themen und aktuelle Herausforderungen der Branche – wie Mitarbeitermobilität, betriebliche Benefits oder auch die Digitalisierung der Personalabteilung. Büroyoga und Food-Pausen inklusive!

Gründerszene HR Day am 10. September 2020 in Berlin

Gründerszene HR Day am 10. Dezember 2020 in Berlin

Du willst vom Wissensaustausch mit anderen Personalern profitieren und dein Netzwerk in der Szene erweitern? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für den Gründerszene HR Day in Berlin!

Networking auf höchstem Niveau

Wer Lust auf noch mehr Networking hat und sein Netzwerk auch über die eigene Branche hinaus erweitern möchte, ist bei der Gründerszene Spätschicht genau richtig. Als regionales Networking Event bringt die Gründerszene Spätschicht Gründer, Business Angels und VCs in entspannter Atmosphäre zusammen. Startups haben hier die Möglichkeit, während der VC Pitches, ihre Business-Ideen vor ausgewählten Investoren zu präsentieren und so dem nächsten Investment einen Schritt näher zu kommen. Beim Speed Networking wird das Knüpfen von neuen Kontakten zum Kinderspiel. Und bei der Office Hour mit der Gründerszene Redaktion gibt es hilfreiche Tipps und Tricks, wie Startups auch in den Medien am besten ankommen.

Gründerszene Spätschicht Summer Edition am 17. September 2020 in Berlin

Gründerszene Spätschicht am 06. Oktober 2020 in München

Gründerszene Spätschicht am 22. Oktober 2020 in Frankfurt

Gründerszene Spätschicht am 05. November 2020 in Hamburg

Gründerszene Spätschicht Christmas Edition am 03. Dezember 2020 in Berlin

Du suchst maximales Networking und die Chance auf Investments? Dann bewirb dich jetzt für die Gründerszene Spätschicht in Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt!

So finden Startups und Mittelstand online zusammen

Die Gelegenheit zu umfangreichem Networking liefert auch Startup meets Mittelstand Online powered by Allfoye und Gründerszene Spätschicht. Gründer haben hier die Möglichkeit, über die eigene Szene hinaus, mit etablierten Mittelständlern in Kontakt zu kommen, sich zu vernetzen sowie potenzielle Kooperationen anzustoßen – und zwar online. Paneldiskussionen, Fireside Chats und Roundtables, bei denen Branchenkenner aktuelle Herausforderungen zur Zusammenarbeit zwischen Startups und dem Mittelstand analysieren und Lösungsansätze vorstellen, bilden die perfekte Basis für den weiteren Austausch.

Startup meets Mittelstand Online am 25. August 2020

Du willst deinen Horizont erweitern und dich nicht nur auf altbekannte Kooperationspartner einlassen? Beim Startup meets Mittelstand Online-Event finden junge Gründer und etablierte Mittelständler zusammen. Bewirb dich jetzt!

Hier vermitteln Experten wertvolles Know-how

Bei all dem Networking darf auch das Lernen von fundiertem Expertenwissen nicht zu kurz kommen: Branchenkenner geben bei den Gründerszene Seminaren wertvolle Einblicke in die wichtigsten Themen der Digitalwirtschaft.

Beim New Work Online-Seminar stehen unter anderem die aktuell spannendsten Tools und Methoden rund um New Work sowie mobiles Arbeiten und Mitarbeiterbeteiligungen im Fokus. Das Startup Investment Online-Seminar dagegen richtet sich an alle, die in Startups investieren möchten oder verstehen wollen, wie die Finanzierung von jungen Unternehmen funktioniert. Beide Seminare bieten den Teilnehmern eine theoretische Basis und gehen anhand von Fallbeispielen auf bestehende Herausforderungen ein. Dabei werden nicht nur Handlungsempfehlungen vorgestellt, sondern auch ausreichend Raum für Fragen und Diskussionen gegeben.

New Work Online-Seminar am 15. Oktober 2020

Startup Investment Online-Seminar am 17. November 2020

Du willst neue Insights und wertvolles Know-how zu den relevantesten Themen der Digitalwirtschaft? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für eins der Gründerszene Online-Seminare!