So erweiterst du dein Netzwerk in der Startup-Szene

In den vergangenen Monaten kam, der Isolation und den Corona-Regelungen geschuldet, so einiges zu kurz: nicht nur die Kollegen im Büro – anstatt auf einem Bildschirm – oder die Freunde einfach mal wieder ganz real zu sehen, sondern auch das Knüpfen von neuen Kontakten. Die Erweiterung des stets so schön gepflegten Netzwerks kam ins Stocken und blieb, wenn nicht zu digitalen Mitteln gegriffen wurde, sogar weitestgehend aus. Doch ohne Connections geht heute bekanntlich nichts mehr. Und damit kommen die im Zuge der Lockerungen schon in den Startlöchern stehenden Networking Events wie gerufen, um verpasste Kennenlernchancen wieder aufzuholen.

Gerade in der schnelllebigen Welt der Startups, die von Innovationen und ständigem Wandel geprägt ist, sind ein paar Monate Networking-Abstinenz nahezu verheerend. Daher sollten Gründer, Investoren und Innovationstreiber jetzt keine Zeit vergeuden und ihr Netzwerk dem großen Upgrade unterziehen – und das klappt nirgends so gut wie bei einer Veranstaltung im Real Life.

Auch dein Netzwerk braucht frischen Wind? Jetzt für die Gründerszene Spätschicht Berlin – Summer Edition am 17. September 2020 bewerben und spannende Kontakte in der Startup-Szene knüpfen!

Hier kommen Netzwerk-Liebhaber auf ihre Kosten

Ob auf der Suche nach dem Co-Gründer, den lang ersehnten Investments oder dem Austausch mit Zukunftsvisionären: Die Gründerszene Spätschicht ist als das Netzwerk-Event der Startup-Szene alles, nur eins nicht – nämlich eintönig. Und besonders die Berliner Summer Edition hat es in sich: Sommer-Feeling pur bei abendlichem Networking unter freiem Himmel, kühlen Getränken und dem Who’s who der Berliner Startup-Welt.

Wann geht’s los? Am 17. September 2020 ab 19:00 Uhr (VC Pitches und Office Hours starten schon um 17:00 Uhr)

Der Treffpunkt? Der angesagte Open Air Club ELSE in Berlin.

Der Fokus? Ganz klar das Networking! Doch auch weitere Highlights wie der Startup Food Market kommen nicht zu kurz.

Wie die Teilnahme möglich ist? Einfach über das Online-Formular bewerben und nach erfolgreicher Bewerbung Ticket kaufen.

Deine Chance auf wertvolle Finanzspritzen und exklusives Know-how

Bei den VC Pitches haben Gründer die Möglichkeit, in 15-minütigen Sessions ihre Business-Ideen vor ausgewählten Investoren zu pitchen, sich gewinnbringendes Feedback einzuholen und mit etwas Glück Investments einzusammeln. Am Start sind unter anderem Capnamic Ventures, Cavalry, PANDO Ventures und UVC Partners.

Wer nicht nur das bestehende Business präsentieren, sondern dieses mit neuem Wissen ausbauen will, ist bei den Office Hours genau richtig. Bei der CMS Law Office Hour werden Fragen zu rechtlichen Belangen des Unternehmertums beantwortet. Darüber hinaus haben Gründer bei der Gründerszene Office Hour die Gelegenheit, mit einem der Gründerszene Redakteure über die Do’s and Don’ts der Pressearbeit zu sprechen – und von wertvollen Tipps im Umgang mit den Medien zu profitieren. Sowohl für die VC Pitches als auch für die Office Hours können sich die Teilnehmer nach der erfolgreichen Bewerbung und dem anschließenden Ticketkauf im Vorfeld der Veranstaltung anmelden.

Nachhaltige Beziehungen in entspannter Atmosphäre aufbauen

Wem das noch nicht reicht, der darf sich das Speed Networking nicht entgehen lassen. Schließlich werden nirgends sonst in nur wenigen Minuten so viele neue Kontakte geknüpft. Wenn es dabei funkt, steht längeren Gesprächen im Anschluss nichts im Weg. Denn natürlich bleibt auch fernab der festen Programmpunkte ausreichend Zeit, um sich mit anderen Teilnehmern beim Feierabendbier oder erfrischenden Drinks über die Branche und neueste Entwicklungen auszutauschen – oder auch in informellem Rahmen über anstehende Projekte zu sprechen und die Basis für Kooperationen zu schaffen. Für innovative Leckereien sorgen hierbei Food Startups wie Kissyo mit Bio-Eis, das klimaneutral in Deutschland produziert wird, und Shape Republic mit Produkten für einen Healthy Lifestyle.

Sicherheit geht vor – auch beim Netzwerken

Sich wieder mit Menschen außerhalb der digitalen Welt zu treffen, erscheint nach all den Monaten der Isolation fast ungewohnt. Um diesen Schritt in Richtung Normalität zu unterstützen, wartet auch die Gründerszene Spätschicht mit Sicherheitsvorkehrungen auf, damit sich alle Teilnehmer bedenkenlos auf das Networking konzentrieren können.

Im Vorfeld und auch beim Event selbst werden die Teilnehmer über die geltenden Regeln – wie die Maskenpflicht bei Unterschreitung des Mindestabstandes – informiert und deren Einhaltung sichergestellt. In der gesamten Location wird nicht nur die Abstandsregelungen bei der Platzierung von Sitzgelegenheiten, sondern auch beim Check-In, Catering und sämtlichen weiteren Programmpunkten gewährleistet. Alle Oberflächen werden sowohl vor als auch im Laufe der Veranstaltung gereinigt. Zur zusätzlichen Risikominimierung werden Speisen und Getränke ausschließlich vom Catering- und Barpersonal ausgegeben. Desinfektionsmittel und Schutzmasken stehen bereit, ebenso wie Personal, das auf das Einhalten der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen achtet.

Mit ein wenig Abstand und dem Verzicht auf das übliche Händeschütteln steht damit einem ereignisreichen Abend mit vielen spannenden Persönlichkeiten nichts mehr im Weg. Und auch das Netzwerk bekommt endlich wieder Zuwachs!

