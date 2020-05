Es geht eben doch.

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, stellten selbst Betriebe, die sich lange gegen neue Trends wehrten, innerhalb kürzester Zeit ihre gewohnten Standards um. Video- und Telefonkonferenzen bestimmen nun den Arbeitsalltag vieler Firmen in einer Zeit, in der die eigene Wohnung zum Büro umfunktioniert wird. Und sie zeigen, dass sich Mitarbeiter der Startup- und Digitalbranche nicht zwingend am selben Ort befinden und durch die Rush-Hour kämpfen müssen, um ihren Aufgaben produktiv nachzugehen. Damit ist aber nur die Spitze des innovative-Arbeitsweisen-Eisbergs getroffen. Denn Home Office allein macht noch kein New Work.

Ab dem 4. Mai versprechen Lockerungen einen ersten Schritt in Richtung gewohntes Arbeiten. Doch können Unternehmen überhaupt zurück zur Präsenzkultur und ist Home Office noch wegzudenken?

Die Krise als Auftakt

Neue Anforderungen zwingen uns, umzudenken. Wie wollen wir in Zukunft Arbeit organisieren und definieren? Durch die Corona-Krise stellen wir feste Strukturen und Prozesse infrage. Sie treibt die Digitalisierung ungeahnt schnell voran und lässt selbst Konzerne mit veralteten Strukturen in die zukunftsweisende Arbeitswelt eintauchen.

Dazu gehört auch mehr Flexibilität in Sachen Arbeitsplatz – Thema Home Office: Laut einer Umfrage des Bayerischen Forschungsinstitut für Digitale Transformation (BITD) sind etwa 42 Prozent aller Befragten mit der Arbeit von zu Hause zufrieden, 39 Prozent sogar sehr zufrieden. Lediglich 4 Prozent der Teilnehmenden ziehen das Büro dem Eigenheim gänzlich vor.

Corona – ein Chancengeber? Der Anfang ist längst gemacht!

Dort, wo Home Office sinnvoll ist, wird der Wunsch lauter, auch über die Krise hinaus eine Mischung aus Präsenz und Heimarbeit in den Arbeitsalltag zu integrieren oder hin und wieder Meetings durch Online-Konferenzen zu ersetzen, um die Arbeitsbedingungen den Bedürfnissen der Angestellten anzupassen und die Effektivität zu steigern.

Doch die BITD-Studie zeigt auch, dass knapp ein Drittel aller Arbeitgeber eher mangelhaft auf die Umstellung zur Heimarbeit vorbereitet waren. Besonders Betriebe, die keine vorherigen Home Office-Erfahrung sammeln konnten, schneiden dabei eher schlecht ab. Die meistgenannten Gründe für diese Bewertung sind unter anderem fehlende technische Ausrüstung oder zu langsames Internet.

Unternehmen, Führungspersonal, Mitarbeiter – die ganze Branche – wurden längst von der Zukunft eingeholt. Sie stehen jetzt vor der Herausforderung, Probleme mit Kreativität anzugehen und müssen sich darüber im Klaren werden, in welchen weiteren Bereichen es Veränderung bedarf, um gemeinsam die Voraussetzungen für ein innovatives und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Veränderung setzt neue Maßstäbe

Wie gut sind Arbeitgeber darauf vorbereitet? Durch Home Office allein ist ein Betrieb noch längst nicht modern. Online-Meetings statt Dienstreisen machen ein Unternehmen nicht automatisch nachhaltig. Aber welche Erwartungen stellen Arbeitnehmer zukünftig? Der heiß umkämpfte Arbeitsmarkt beweist:

Unternehmen müssen neben Startup-Klassikern wie frischem Obst und Yoga-Sessions weitaus mehr bieten, um ihre Mitarbeiter langfristig zu halten. Wie werden also flache Hierarchien etabliert? Und wie verliert man bei all dem den eigentlichen Fokus der Arbeit nicht aus den Augen?

Wollen Arbeitgeber die Wünsche der Mitarbeiter nach mehr agilen Arbeitsmethoden auch wirklich umsetzen, sollten sie sich schulen.

Die Zukunft hat geklingelt und die Tür nun direkt wieder schließen wollen, ist ein unverzeihlicher Rückschritt. Für New Work gibt es kein Geheimrezept. Doch der Beginn ist gemacht.

