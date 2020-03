Während andere Unternehmer Stifte, Schere und Co. in den Schubladen ihrer Schreibtische verstauen, lagern Sarah von Doetinchem, 40, und Laetitia von Hessen, 41, dort Ideen – wenn auch nicht im praktischen Sinne, sondern nur mental. Aber „wann immer wir eine brauchen, ziehen wir sie einfach heraus“, sagt von Hessen im Gespräch mit Gründerszene. Eines ihrer größten Vorhaben konnten die Schwestern im vergangenen Jahr umsetzen: Für einen einstelligen Millionenbetrag verkauften sie 51 Prozent ihrer 2011 gegründeten Firma Niche Beauty an Douglas.

In ihrem Onlineshop bieten die Hamburgerinnen Produkte von 200 Beauty-Marken an, etwa Make-up, Hautcremes und Anti-Aging-Pflege. Damit konkurrieren sie auch mit dem Berliner Jungunternehmen Flaconi, das 2015 an Prosieben verkauft wurde. Niche Beauty will sich dank „exklusiver“ Produkte abheben. Heißt: So manches Peeling oder Shampoo gibt es deutschlandweit nur in von Hessens und von Doetinchems Onlineshop – nicht einmal bei Douglas, der größten Parfümkette Europas mit 6000 Mitarbeitern.

Inwieweit wird sich das nun, nach dem Einstieg des Konzerns, ändern? Und wie hat sich das junge Unternehmen mit 40 Mitarbeitern und einem zweistelligen Millionenumsatz nach der Beteiligung des Marktführers gewandelt? Schließlich wollen die beiden Gründerinnen (und Mütter von je drei Kindern), dass ihre Firma „im Charakter unverändert“ bleibt.

Frau von Doetinchem, Frau von Hessen, seit etwas mehr als einem halben Jahr gehört ein Teil Ihres Unternehmens zu Douglas. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit bislang?

Laetitia von Hessen: Wir haben einen ganz glücklichen Deal vereinbart, durch den wir sehr unabhängig weiterarbeiten können. Wir, meine Schwester, unser Vater Andreas Bechtolf und ich, sind weiterhin die drei alleinigen Geschäftsführer. Das war Frau Müller (CEO von Douglas, d.Red.) unheimlich wichtig. Wir sollten Niche Beauty so weiterführen, wie wir es bisher getan haben – um den „Niche-Vibe“ nicht zu verlieren. Wir können entscheiden, welche neuen Marken wir anbieten wollen. Auch das Gestalterische, das Sarah übernimmt, bleibt uns überlassen. Das Allerwichtigste für uns war, eine gewisse Freiheit zu behalten. Insofern ist der Deal für uns perfekt gelaufen.

Ist Douglas auf Sie zugekommen oder umgekehrt?

Von Hessen: Douglas ist tatsächlich auf uns zugekommen. Wir haben in der Vergangenheit bereits darüber nachgedacht, Niche Beauty eines Tages verkaufen zu wollen. Allerdings waren wir in den Monaten vor dem Einstieg von Douglas gar nicht auf der Suche nach einem Käufer. Aber so ein Unternehmen kommt ja auch nicht jeden Tag vorbei! Also haben wir uns gefragt, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergeben würde. Weil es zum Beispiel ganz spannend sein kann, von so einem großen Konzern Beratung zu bekommen. Wir sind sehr gut im Onlinemarketing und im Kreativen aufgestellt, kaufen coole Produkte ein. Aber was die Technologie angeht, können wir noch etwas lernen.

Was kann Douglas von Ihnen lernen?

Von Hessen: Die Einkaufsteams arbeiten zum Beispiel zusammen. Wir wollen über die nächsten Jahre schauen, wer was verkauft, wer in welche Richtung geht, welche Marken wir gemeinsam führen, welche Marken ausschließlich oder zunächst nur bei Niche Beauty erhältlich sind oder auch, welche bei uns gar keinen Sinn ergeben, aber bei Douglas gut funktionieren. Wir wollen die Stärken zusammenbringen, uns gegenseitig unterstützen.

Anzeige

Wie sahen die konkreten Schritte seit dem Einstieg von Douglas im Sommer aus?

Sarah von Doetinchem: Es ist ein ständiger Austausch. Douglas hat uns als kleines Team von Anfang an nicht überladen, uns quasi nicht zu sehr in unseren Abläufen zu „stören“. Denn wenn wir uns den ganzen Tag Gedanken machen würden, was Douglas möchte, kämen wir zu nichts. Ich glaube, ein häufiger Fehler bei solchen Übernahmen ist, dass die Geschäftsführer den ganzen Tag nur reporten, damit der Konzern glücklich ist. Tina Müller war es von Anfang an wichtig, dass ein Austausch stattfindet, aber eben nicht ständig und immerzu. Wir können uns in Ruhe um unseren Umsatz kümmern und normal weitermachen.

Wie oft findet der Austausch denn statt?

Von Doetinchem: Es gibt immer wieder Calls, vor allem in den verschiedenen Abteilungen – beispielsweise mit dem Einkauf von Douglas. Wir haben natürlich auch unsere Ansprechpartner, etwa vom Onlinemarketing, mit denen wir uns einmal im Monat austauschen. Das ist super wertvoll: Wie oft hat man schon die Möglichkeit, von einem Konkurrenzunternehmen zu lernen?

Über welche Entscheidungshoheit verfügt Douglas? Darf Ihnen das Unternehmen zum Beispiel untersagen, ein Produkt zu führen, weil es exklusiv bei Douglas im Regal stehen soll?

Von Hessen: Nein. Denn am Ende liegt die Entscheidung bei der Marke. Viele Marken wollen gar nicht zu Douglas, andere aber gerne. Und das ist auch in Ordnung. Ob wir die Kooperation mit Douglas eingegangen wären oder nicht – jede Marke trifft ihre eigene Entscheidung, wie groß sie sein möchte und wo sie sich am Ende wohl fühlt. Douglas bietet eine riesige Reichweite. Aber es ist auch ein großer Vorteil für Marken, zu uns zu kommen. Denn viele kleine Unternehmen sind am Anfang gar nicht in der Lage, auf entsprechende Nachfrage zu reagieren oder für 0 00 Filialen Waren zu liefern.

Von Doetinchem: Es ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Keine unserer Marken wird gezwungen, über Douglas zu verkaufen und genauso wird keine davon abgehalten. Wenn eine kleine Firma bereit ist, den Schritt zum größeren Partner zu gehen, unterstützen wir sie dabei. Wir bekommen jeden Monat fünf bis zehn neue Marken. Das ist unser Vorteil. Das ist das, was wir können und was unsere Kunden lieben – dass wir immer das Neueste und Coolste anbieten. Dadurch, dass wir so viel kleiner sind als Douglas, sind wir in der Lage, Marken viel schneller online zu nehmen. Es gibt viel weniger Prozesse zu durchlaufen. Das ist auch ein Grund, warum Marken zuerst zu uns kommen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NICHE-BEAUTY.COM (@nichebeautyofficial) am Mär 9, 2020 um 1:35 PDT

Inwieweit sehen Marken Niche Beauty als Testphase?

Von Hessen: Wenn die Marken international, etwa in Los Angeles, zusammenkommen und sich unterhalten, kennen sie uns dort. Viele finden Niche Beauty toll. Wenn dort kleinere neue Marke in Erscheinung treten, die auch schon einen gewissen Erfolg in ihrem eigenen Markt haben – und darum geht es, das sind die Marken, die wir launchen –, dann schicken sie sich gegenseitig zu Niche Beauty. Wir sind am Ende eine Plattform, um eine Marke einzuführen. Wir erzählen deren Geschichten. Bei den riesigen Onlineshops verschwindet man in einem Sortiment von 40.000 bis 60.000 SKUs (Eine Stock Keeping Unit ist eine Identifikationsbezeichnung, etwa ein Code für einen einzelnen Artikel im Sortiment eines Handelsunternehmens, d.Red.). Wir führen aber noch unter 10.000 Produkte. Dadurch haben wir ganz andere Möglichkeiten, uns auf gewisse Marken und Produkte zu konzentrieren. Damit sind wir der perfekte Partner, die anstrengende Arbeit zu erledigen – und zwar, eine Marke bekannt zu machen oder sie in einen neuen Markt einzuführen.

Wäre Niche Beauty nicht gerade deswegen am Ende ein guter Konkurrent für Douglas geblieben?

Von Hessen: Natürlich können wir immer darüber reden, dass wir Konkurrenten füreinander sind. Wir haben aber ganz klar andere Kunden als Douglas. Unser Durchschnittsbon, also die durchschnittliche Höhe eines Einkaufs, fällt bei unseren Kunden viel höher aus.

Von Doetinchem: Es sind insofern zwei Geschäfte, die super nebeneinander herlaufen. Natürlich sind wir in derselben Industrie, und natürlich gibt es da auch Konkurrenz, und das wird auch so bleiben. Ich finde das Modell ideal, eine Luxusplattform neben einem Konzern zu führen. Also eine Plattform, die die neuen, coolen Marken entdeckt, sie in den Markt einführt und ihnen gleichzeitig die Chance gibt, in einem noch viel größeren und stärkeren Onlineshop zu wachsen. Das ist die tolle Symbiose zwischen Douglas und Niche Beauty. Was wir machen, gibt es so mit ähnlichen Angeboten schon haufenweise im Ausland. Das sind alles exklusive Onlineshops, auf die die großen schauen. Aber am Ende sind die Großen die Amazons der Beauty-Branche, und wir sind die Storyteller.

Wer sind Ihre Kunden?

Von Hessen: Unsere Kunden sind bereit, in ihre Beauty- und Pflegeroutine zu investieren. Sie geben gerne Geld für Nachhaltigkeit und besondere hochwertige Inhaltsstoffe aus. Sie sind sehr belesen, kennen sich auf dem Markt aus, reisen viel und haben sicherlich die ein oder andere unserer Marken schon in Edel-Kaufhäusern in New York oder Paris gesehen. Man würde denken, dass die Kunden bei unseren Durchschnittsbons von mehr als 100 Euro sehr viel älter sind, aber die meisten sind zwischen 28 und 35 Jahre alt. Die Gehälter werden gerne für Beauty ausgegeben. Da wird investiert. Das ist unserer Meinung nach natürlich auch richtig.

Anzeige

Ein Problem damit, dass die Kunden Produkte bei Ihnen – anders als bei Douglas – nicht testen können, gibt es nicht? Oder soll es künftig in Filialen der Kette auch eine Niche-Beauty-Ecke geben?

Von Doetinchem: Im Moment noch nicht. Aber das ist sicherlich eine Frage für die Zukunft, mit der wir uns in Ansätzen auch schon beschäftigt haben: Wie bringen wir Niche Beauty offline? Erstaunlich ist bei uns die sehr niedrige Retourenrate von unter fünf Prozent. Das zeigt, dass die Informationen und die Produkte, die wir liefern, bei den Kunden gut ankommen. Selbst bei Make-up, etwa Lippenstiften, ist das der Fall.

Von Hessen: Draußen wird unheimlich viel auf Make-up und Duft gesetzt. Damit werden die Hauptumsätze gemacht. Bei uns ist es Pflege.

Die Marge bei Beauty-Produkten ist hoch. Inwieweit hat sich das Finanzielle seit dem Einstieg von Douglas verändert?

Von Hessen: Es hat sich gar nichts verändert. Es ist alles komplett so, wie es immer war. Wir kaufen ein und wir verkaufen.

Von Doetinchem: Es gibt auch keine Absprachen. Die Geschäfte sind weiterhin getrennt voneinander, wir bleiben unabhängig. Wir haben beispielsweise unsere eigene Buchhaltung.

Inwieweit hat sich der Umsatz verändert? 2016 war die Rede von einem einstelligen Millionenbetrag.

Von Doetinchem: Wir wachsen nach Plan, unser Umsatz liegt im zweistelligen Millionenbereich. Es hat sich alles so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben, und Douglas natürlich auch.

Von Hessen: Unsere Familie führt einen Großhandel, Atout Cosmetics, womit alles angefangen hat. Damals haben wir eine Herren-Pflegeserie aus den USA vertrieben, Anthony Logistics, die Nummer eins in den Vereinigten Staaten, die wir nach Deutschland gebracht haben. Anschließend kamen nach und nach andere Unternehmen dazu. Die Marken fragten schnell nach Onlineshops. Wir haben aber entschieden, dass wir nicht 20 einzelne Shops aufziehen können, da wären wir verrückt geworden! Also haben wir Niche Beauty aufgebaut. Da wir relativ schnell gute Umsätze gemacht haben, haben wir uns dazu entschieden, weitere junge Labels dazu zu holen. Wir haben uns damals schon gewünscht, dass deutsche Parfümerien noch mehr auf Nischenprodukte setzen, um Kunden etwas Besonderes anzubieten.

Führen Sie deswegen auch eine Eigenmarke?

Von Hessen: Das ist ein ganz kleines Projekt. Wir haben mit einer sehr schönen Bürstenfirma zusammengearbeitet, die ihr Werk aber geschlossen hat. Das fanden wir schade, zumal wir das Team mochten. Also wollten wir etwas Ähnliches machen. Unter dem Label Villa D’Assia verkaufen wir jetzt exklusive Bürsten in verschiedenen Farben, handgemacht in Italien. Wir wollen das Ganze aber noch weiter ausbauen, weil es so gut zu Niche Beauty passt. Vielleicht gibt es irgendwann auch eine Pflegeserie von uns.

Wie schaut es überhaupt mit der Exklusivität aus? Bestimmte Marken gibt es inzwischen auch bei anderen Onlineshops wie Net-A-Porter.

Von Doetinchem: Wir catchen Kunden zum Beispiel damit, dass wir ab einem gewissen Bestellwert noch eine Tasche gratis dazugeben. Marken, die wir aufbauen und die größer werden, etwa Barbara Sturm, laufen bei uns trotzdem noch unheimlich gut – auch wenn es sie bereits in anderen Shops gibt. Von Umsatzeinbrüchen müssen wir nicht sprechen.

Bild: Philipp von Hessen