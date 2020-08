Als Ex-Formel-1-Fahrer Nico Rosberg im Jahr 2016 den Weltmeister-Titel holte und danach prompt seine Karriere als Rennsportler beendete, stellte sich für ihn die Frage: Was kommt jetzt? Aus der Krise machte er eine Tugend. Seit vier Jahren ist der heute 35-Jährige als Investor in der Startup-Szene tätig, hält seither mehr als zwanzig Beteiligungen an Firmen und hat mit dem Greentech Festival ein Nachhaltigkeits-Event ins Leben gerufen. In der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) ist er als neuer Investor dabei und tritt in die Fußstapfen von Frank Thelen.

Mit Gründerszene hat er darüber gesprochen, ob ihm die Rolle als Löwe liegt, wie er außerhalb der Show investiert und warum er teilweise weniger als ein Prozent an Firmenanteilen hält.

Nico, wie fühlt es sich an, als Löwe bei „Die Höhle der Löwen“ dabei zu sein?

Für mich ist das eine Ehre, ich bin seit acht Jahren Fan der Sendung und hätte nicht gedacht, dass ich da mal selber sitzen würde. Ich hatte das Glück, damals von Frank Thelen gefragt worden zu sein. Allerdings habe ich zuvor auch Bedingungen gestellt.

Welche Bedingungen?

Mir war wichtig, dass Startups auftreten, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Warum ist die Show für dich als Investor spannend?

Ich bin auf Startups aufmerksam gemacht worden, auf die wäre ich sonst wohl nie gekommen. Ich habe zum Beispiel den Food-Bereich neu für mich entdeckt. Außerdem die Segmente Sport und Gesundheit, die für mich persönlich auch sehr interessant sind. Ich habe allerdings ausschließlich in nachhaltige Unternehmen bei der Show investiert.

Hat es sich schon gelohnt?

Ob es lukrativ war, das weiß man in der Startup-Welt erst nach etwa sieben Jahren (lacht). Jedes zweite Startup, in das ich investiere, könnte insolvent gehen. Aber eins von zehn wird vielleicht zu einer Sensation.

Frank Thelen hat die Kandidaten immer gern gegrillt. Wie ist dein Temperament als Investor?

Mist kann man auch mir nicht verkaufen, da bin ich ähnlich konsequent. Das wird in der Sendung zu sehen sein. Aber man muss dazu sagen, ich bin das erste Mal dabei. Ich musste mich erst in die Rolle hineinfinden und mich mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist schon eine größere Herausforderung, auf der Bühne zu sitzen und sich mit den führenden Investoren Deutschlands zu messen. Das war eine steile Lernkurve.

Du musst in der Show schnell Entscheidungen treffen – wie gehst du da vor?

Bei jedem Pitch hast du keine Ahnung, was als nächstes kommt. Es könnte der größte Schaumschläger sein oder das nächste Milliarden-Business. Sich dann in 45 Minuten ein Bild von den Kandidaten und dem Produkt zu verschaffen, dafür muss man schon sehr präsent sein. Das ist anders als im normalen Investoren-Alltag. Da habe ich ein ganzes Team, das mich unterstützt – Analysen vorbereitet, das Netzwerk aktiviert und recherchiert. All das kannst du als Löwe während der Show nicht Anspruch nehmen.

Entscheidest du aus dem Bauch oder rational?

Ich bin eher analytisch unterwegs. Ich schreibe mir alles auf. Etwas, das nicht alle Löwen so halten. Keine Ahnung, wie die das machen, aber ich muss alles festhalten und durchrechnen. Aber am Ende spielt auch das Bauchgefühl eine wesentliche Rolle. Bei 45 Minuten ist das nicht anders zu machen, denn in der kurzen Zeit kannst du es nicht perfekt analysieren. Das Thema muss mich begeistern. Und es muss einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit haben. Dann passt es.

Was müssen Gründerinnen und Gründer unbedingt mitbringen?

Hingabe, Kampfgeist – und der Sinn muss ersichtlich sein, warum sie das so machen. Das ist entscheidend für einen langfristigen Erfolg. Und auch der Background und die Zusammenstellung des Gründerteams ist mir wichtig, denn letztlich müssen viele Startups noch einige Pivots durchmachen, bis das Produkt marktreif ist. Da kommt es auf die Kompetenzen der Gründer an.

Du warst auch schon vor DHDL als Investor aktiv. Zuletzt hast du etwa in Tier Mobility und Planetly investiert. Diese Beteiligungen waren eher geringfügig. Wie kommt es, dass du teilweise nur unter einem Prozent der Firmenanteile übernimmst?

Bild: Nico Rosberg