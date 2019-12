Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Der Ex-Formel1-Weltmeister und Unternehmer Nico Rosberg steigt bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ ein. Der ehemalige Rennfahrer ersetzt Frank Thelen, der nach sechs Staffeln bei dem erfolgreichen Gründer-Format von Vox aussteigt. „Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer verkündete den Neuzugang auf Twitter und schrieb: „Jetzt geben wir richtig Gas! Nico Rosberg ist meinem Löwen-Ruf gefolgt und wird der neue Investor bei ,Die Höhle der Löwen‘! Ich freue mich riesig auf unseren Neuzugang und auf eine gute Zusammenarbeit!“

Rosberg hat seit dem Ende seiner Sportkarriere zahlreiche Investitionen getätigt und zum Beispiel in den E-Scooter-Anbieter Tier investiert. [Mehr bei DWDL]

Ich freue mich, dass ich als Investor bei der nächsten Staffel “Die Höhle der Löwen” dabei sein werde! 🙌 I am happy to join the German version of Shark Tank – “The Lions’ Cave” 😉 @voxdhdl #DHDL pic.twitter.com/Y5P54UufOP — Nico Rosberg (@nico_rosberg) December 18, 2019

Auf Gründerszene lest ihr heute, was Exporo zum Betrugsurteil gegen einen Projektpartner sagt. Fast vier Millionen Euro haben Anleger in die zwei Immobilienprojekte Marburg I und Marburg II investiert, die bei Exporo angeboten wurden. Nun wurde einer der Projektpartner wegen Betrugs verurteilt. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Jeff Bezos will mit seinem Projekt Kuiper 3.200 Satelliten in den Weltraum bringen, um einen kostengünstigen Hochgewindigkeits-Internetservice anzubieten. „Wir mieten und renovieren ein langfristiges Zuhause für das Kuiper-Team in Redmond, WA, das die Kuiper-Hauptzentrale für Forschung und Entwicklung sowie die primäre Produktions- und Qualifizierungsstätte für Prototypen sein wird“, kündigte Amazon in einem Blogeintrag am Mittwoch an. Elon Musk hat mit SpaceX bereits 120 seiner Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht und alle zwei Wochen sollen 60 weitere dazukommen. [Mehr bei Business Insider und Techcrunch ]

Anzeige

Uber hat sich bereit erklärt, eine Strafe von 4,4 Millionen US-Dollar für die Beilegung einer Untersuchung der US-Bundesregierung zur Arbeitsplatzkultur zu zahlen, die durch ein 2017 veröffentlichtes Schreiben eines Mitarbeiters des Fahrdienstleisters zustande gekommen war. [Mehr bei Washington Post]

Das KI-Startup Paige hat weitere 45 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Firma verwendet Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um die Entstehung und den Krankheitsverlauf von Krebs besser zu verstehen. [Mehr bei Techcrunch ]

Facebook dringt weiter in den Videospielemarkt vor: Das soziale Netzwerk hat Playgiga gekauft, ein auf Cloud-Spiele spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Madrid. Mark Zuckerbergs Firma zahlte rund 70 Millionen Euro für Playgiga. [Mehr bei CNBC]

Amazon, Google und Apple konkurrieren beim Kauf von Produkten, die mit ihren Heimsystemen kompatibel sind. Nun arbeiten die Smarthome-Rivalen zusammen, um die Vernetzung verschiedener Geräte wie Lampen und Sicherheitskameras zu vereinfachen. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt ]

BMW und die Daimler haben am Mittwoch angekündigt, den nordamerikanischen Carsharing-Markt zu verlassen und den Betrieb von Share Now in Montreal, New York, Seattle, Washington DC und Vancouver einzustellen. [Mehr bei Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Commerzbank hat Menschen mit Startups gefragt, womit sie in Deutschland am meisten zu kämpfen haben und hat die größten Hürden für Deutschlands Gründerinnen und Gründer erfasst. [Mehr bei Gründerszene ]

Einen schönen Donnerstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images