Niklas Östberg ist gebürtiger Schwede, 40 Jahre alt und einer der einflussreichsten CEOs in Deutschland. Das von ihm mitgegründete Unternehmen Delivery Hero ist Mitte August in den Dax aufgestiegen. Persönliches ist über Niklas Östberg allerdings kaum bekannt. Wir haben deswegen mit ihm über seinen Arbeitsalltag, Vorbilder, Ziele und die Tiefpunkte seiner Karriere gesprochen.

Niklas, Delivery Hero ist nun seit rund zwei Monaten im Dax. Wie haben sich die vergangenen Wochen für dich angefühlt?

Sehr gut, ich bin sehr motiviert und spüre viel Drive. Ich habe viel positives Feedback zu unserem Aufstieg in den Dax bekommen, aber es gab auch negative Kommentare, unter anderem weil wir noch nicht profitabel sind. Wir werden als eine untypische Firma im Dax wahrgenommen und das genieße ich auch ein Stück weit. Ich hoffe, wir können beweisen, dass wir dorthin gehören.

Wieso seid ihr eine untypische Firma im Dax?

Die meisten Firmen im Dax sind alteingesessen, deren Chefs tragen Anzug und Krawatte. Wir bringen da frischen Wind rein, weil wir ganz anders agieren – sehr dynamisch, sehr divers, sehr international. Das ist meiner Meinung nach sehr gut für den Dax, aber natürlich hängt vieles auch von unserer Entwicklung in den kommenden Jahren ab. Ich möchte, dass uns dann alle als eine positive Ergänzung im Dax wahrnehmen.

Wie du bereits sagtest, gab es auch negative Kommentare nach dem Dax-Aufstieg, Journalisten zeigten sich skeptisch. Wie reagierst auf diese Einschätzungen?

Das gehört dazu, wenn man eine innovative Firma aufbaut, die mit den Gewohnheiten bricht. Das ist für mich also nichts Neues. Schon als ich vor zehn Jahren meine erste Finanzierungsrunde eingesammelt habe, kamen kritische Fragen wie: Könnt ihr tatsächlich Geld damit verdienen? Ist der Markt nicht viel zu klein? Brauchen die Deutschen das tatsächlich? Es gibt immer etliche Argumente, warum etwas nicht funktioniert. Viele Menschen haben nicht geglaubt, dass Google eines Tages Geld verdienen würde, als das Unternehmen an die Börse ging. Bei Amazon ebenso. Und bei Tesla heißt es: Wer will schon ein Elektro-Auto fahren? Wird das jemals den Benziner ersetzen? Man bekommt als Unternehmer also ständig Gegenwind, wenn man etwas Neues wagt. Das ist eben so. Würde jeder unsere Idee großartig finden, gäbe es bereits viele Konkurrenten und Erfolge in unserem Feld. Die Kommentare motivieren uns also nur, weil wir zeigen wollen, dass wir – und Tech-Firmen generell – in den Dax gehören. Das war lange überfällig.

Einige Beobachter bezweifeln, dass ihr wirklich gGeld verdienen könnt.

Ich weiß, dass wir eines Tages zeigen werden, was wir wirklich können. Wäre ich tatsächlich besorgt um unsere Profitabilität, würde ich die Kommentare mit mehr Sorge lesen. Aber ich bin nicht besorgt. Je mehr negative Kommentare jetzt kommen, desto mehr freuen wir uns später.

Werdet ihr also bald profitabel sein?

Wir sind bereits in vielen Ländern profitabel. Wir wissen also genau, wie wir das erreichen können.

Du hast vor neun Jahren Delivery Hero als unbekannter Gründer gestartet, nun bist du Chef eines Dax-Unternehmens. Hat sich dadurch etwas für dich geändert?

Mein Leben hat sich überhaupt nicht verändert, seitdem wir in den Dax aufgestiegen sind. Wir wollen auch nichts anders machen als vor zwei Monaten. Es ist schließlich unser Erfolgsgeheimnis, dass wir sehr schnell, agil, divers und vieles mehr sind. Natürlich müssen wir einige Dinge ändern, beim Reporting beispielsweise. Aber es gibt viele Gründe, warum wir so erfolgreich sind und deswegen bleibt alles wie gehabt.

Du gehörst nun zu den wichtigsten Unternehmern in Deutschland, dabei ist wenig über dich bekannt. Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Da bin ich nicht sicher… Ich denke, ich bin sehr entspannt. Ich stresse mich nicht sehr schnell und bleibe ruhig. Ich schlage nicht um mich und kann mich gut zusammenreißen, auch in sehr stressigen Momenten. Ich bin sicher der reservierte, analytische Typ, der Dinge erst einmal durchdenkt. Aber wenn ich meine Meinung gebildet habe, kann ich auch sehr meinungsstark sei. Aber ja… insgesamt bin ich recht ruhig und vernünftig.

Was zeichnet dich als Chef und Führungskraft aus?

Wenn ich Menschen vertraue, gebe ich ihnen viel Freiheit und viel Autonomie, ich stehe dann nicht in ihrem Weg. Wir versuchen eine Organisation zu bauen, in der es möglichst wenige Entscheidungen von oben gibt. Stattdessen sollen so viele Menschen wie möglich Entscheidungen treffen können, denn nur dann werden auch viele Entscheidungen getroffen – daran glaube ich fest.

Du bist sehr sportlich, als Jugendlicher warst du Profi-Langlauf-Skifahrer. Bist du extrem ehrgeizig?

Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst. Wenn ich ein Ziel habe, egal ob beruflich oder privat, bin ich sehr ehrgeizig und möchte das Ziel auch erreichen. Ich bin jetzt zwar kein Leistungssportler mehr, aber ich versuche, regelmäßig zu trainieren und natürlich ist auch das Skifahren noch in meinen Genen.

Du bist Schwede und lebst in Zürich. Fühlst du dich dennoch als Teil der Berliner Startup-Szene?

Ja, ich denke schon, dass ich dazugehöre. Ich treffe mich regelmäßig mit anderen Gründern. Gestern habe ich Robert von Zalando zum Abendessen getroffen, heute treffe ich Dominik von Hellofresh zum Mittagessen und heute Morgen wollte Johannes Reck von Get your Guide mit mir joggen gehen. Das hat leider nicht geklappt. Ich halte also viel Kontakt zu einigen Gründern, denn wir profitieren sehr voneinander. Ich unterstütze auch Getyourguide und neuerdings Omio finanziell. Und es gibt noch weitere Startups, in die ich Geld investiert habe. Insofern bin ich sehr gerne Teil der Community und fände es großartig, wenn weitere Tech-Firmen aus Berlin und Deutschland in den Dax aufsteigen würden.

Wie ist das Verhältnis zu Gründern wie Robert Gentz von Zalando und Dominik Richter von Hellofresh? Es gab schließlich Tage, an denen Zalando an eurer Stelle in den Dax aufgestiegen wäre. Du hast nun das erreicht, was sie vermutlich auch erreichen wollen.

Es geht nicht darum, wer was erreicht hat. Ich habe unglaublich viel von den Zalando-Jungs gelernt, die sind großartig. Deswegen frage ich bei ihnen zu bestimmten Themen nach. Aktuell tauschen wir uns viel über Covid und die Situation in den Büros aus. Generell haben wir sehr viel von Zalando gelernt, möglicherweise hat Zalando auch ein bis zwei Dinge von uns gelernt. Aber ich kann Robert nicht viel über den Dax beibringen, da gibt es nicht viel zu wissen.

Welche deutsche Gründer bewunderst du?

Ich lerne vieles von vielen verschiedenen Gründer. Ich lerne auch viel von Johannes Reck oder Naren von Omio. Und auch von Ralf von Trivago habe ich mir viel abgeschaut, insbesondere über Arbeitsorganisationen. Ich kann da nicht einen Namen nennen, denn es gibt so viele gute Gründer. Auch von meinen Kollegen und Kolleginnen bei Delivery Hero lerne ich viel, vermutlich am allermeisten. Unser Management-Team kann mir noch jede Menge beibringen. Man kann von vielen Menschen unterschiedliche Dinge lernen, glaube ich. Und es hilft, wenn man sich häufig trifft und vertraut.

Wie vernetzt du dich? Rufst du andere Gründer und Gründerinnen spontan an und fragst nach Tipps?

Ich rufe sehr selten irgendwen an, um nach Hilfe zu fragen. Das habe ich vermutlich noch nie gemacht. Wir treffen uns persönlich und diskutieren verschiedene Themen. Denn es ist oft schwer zu wissen, was man noch nicht weiß. Deswegen habe ich oft keine konkreten Fragen. Diese Treffen mit anderen Gründern machen mir deswegen viel Spaß, weil wir sehr offene Diskussionen führen.

Welche Ziele hat ein Dax-Chef? Was kommt als Nächstes?

Ich habe noch viele Ziele, besonders persönliche Ziele. Aber das mag für eure Leser und Leserinnen nicht interessant sein.

Doch, das ist sehr interessant.

Für mich ist Delivery Hero noch sehr jung. Ich möchte einfach eine großartige Firma bauen, bei der ich und andere sehr gerne arbeiten. Es ist schwer, das zu greifen und zu beschreiben… Ich möchte einfach etwas aufbauen, von dem Menschen gerne Teil sein wollen. Und einen Service, den viele Menschen gerne nutzen. Aber eins ist sicher: Wir stehen noch am Anfang. Und privat? Da möchte ich ein glücklicher Mensch sein, ein toller Vater und Ehemann.

Du hast in wenigen Jahren eine sehr große Firma aufgebaut. Gab es einen Punkt, an dem du nicht mehr motiviert warst?

Ich glaube, jeder Gründer kommt an diesen Punkt. Für mich gab es mehrmals den Moment, an dem alles unerträglich schien. Einfach unerträglich. Und dann hat man dieses Gefühl, dass man keine Wahl hat und es einfach durchziehen muss. Denn es hängen so viele Menschen von dir ab. Es gab wirklich viele harte Momente, besonders in den ersten fünf bis sechs Jahren. Der IPO war dann aber ein toller Moment, weil wir nicht mehr zwischen den Investoren feststeckten, dieses Problem hat sich aufgelöst, als wir gelistet wurden. Aber natürlich habe ich mich auch seit dem Börsengang mehrmals gefragt: Wie lange werde ich das hier noch machen? Sollte ich etwas anderes machen? Ist das die richtige Rolle für mich? Solche Fragen stellt sich meiner Erfahrung nach aber jeder Gründer.

Wie gehst du mit solchen Gedanken um?

Irgendwann hat es bei mir Klick gemacht: Wenn ich hier nicht glücklich werde, wo dann? Was würde mich stattdessen glücklich machen? Schließlich habe ich aktuell alle Möglichkeiten der Welt und bekomme viel Unterstützung von den Investoren. Ich glaube außerdem, dass ich eine gute Beziehung mit vielen Menschen in meiner Firma habe. Wir bauen so viele coole Dinge, ich fühle mich eigentlich immer als Gründer, wenn wir an einem neuen Produkt arbeiten. Insgesamt bin aktuell super glücklich, denn Delivery Hero ist ein großartiger Ort und jeden Tag wird es besser. Aber natürlich kommt ständig viel Druck von außen. Als wir den Börsengang gemacht haben, haben mich alle gefragt: Wie lange machst du das nun noch? Alle haben gedacht, dass ich nach zwei oder drei Jahren weg bin. Und dann habe ich gemerkt: Warum sollte ich das hier verlassen? Nichts würde mir mehr Spaß machen. Natürlich musste ich lernen, mit allen Rückschlägen und der negativen Presse umzugehen. Aber ich denke, das kann ich mittlerweile sehr gut.

