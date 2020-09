Wunder-Startup oder alles nur Betrug? Ob das US-Unternehmen Nikola Motors wirklich wegweisende Technologien entwickelt oder nur vollmundige Versprechen ohne jede Grundlage abgegeben hat, darüber wird gerade eifrig debattiert. Wir haben die größten Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens und vor allem die ereignisreichen vergangenen Wochen einmal für euch zusammengefasst:

Anzeige

2015: Unter der Führung von Gründer Trevor Milton beginnt das Startup Nikola Motors in Salt Lake City, sich mit alternativen Antriebstechnologien für Lastwagen und große Geländewagen zu beschäftigen. Diese sollen in Zukunft auf der Basis elektrischer Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen fahren, so das Ziel. Auch an Ladestationen für Wasserstoff-Lkw arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben.

Dezember 2016: Nikola Motors stellt den One vor, das Konzept seines wasserstoffbetriebenen Lastwagens. Stolz erläutert Firmenchef Milton die Leistungswerte des Sattelschleppers – und zeigt ein Video, wie der eine Wüstenstraße entlang fährt. Später wird Nikola beschuldigt, der Lkw sei gar nicht aus eigener Kraft gefahren, sondern vielmehr eine Bergstraße hinuntergerollt. Eine Behauptung, der die Firma nicht widerspricht.

November 2017: Der Journalist Fred Lambert berichtet, mit einem frühen Prototypen eines Nikola-Fahrzeugs gefahren zu sein, dem Nikola Zero oder Nikola NZT.

Januar 2018: Nikola gibt bekannt, dass die Produktionsstätte mit 2.000 Arbeitsplätzen in Buckeye, Arizona gebaut werden soll. 840 Millionen Euro will das Startup insgesamt investieren.

Mai 2018: Nikola Motors verklagt seinen Konkurrenten Tesla auf zwei Milliarden Dollar. Der hatte zuvor einen eigenen, allerdings vollelektrisch betriebenen Truck vorgestellt. Den Anklageunterlagen zufolge soll Tesla Patente des Unternehmens verletzt haben.

August 2018: Nikola beschließt stattdessen, seine Produktionsstätte in Coolidge zu errichten, um die Markteinführung seines Sattelschleppers zu beschleunigen.

April 2019: Das Unternehmen zeigt auf einer eigenen Veranstaltung den zweiten Prototypen seines wasserstoffelektrischen Sattelzugs, den Nikola Two.

September 2019: Der deutsche Elektro- und Zulieferkonzern Bosch, der auch Technik beisteuert, investiert 100 Millionen Dollar in Nikola Motors. Insgesamt fließen mehrere hundert Millionen in das US-Unternehmen, das in Zusammenarbeit mit Iveco den Nikola Tre als Modell für den europäischen Markt entwickelt. Gleichzeitig wirbt das Startup mit einer starken Nachfrage nach seinen Angeboten. Mit einer Bestellung von 800 Lastkraftwagen zählt die bekannte Brauerei Anheuser-Busch, zu der etwa die Marke Budweiser gehört, zu den ersten Großkunden von Nikola. Insgesamt sollen nach Angaben des Startups über 14.000 Vorbestellungen für Lastkraftwagen des Unternehmens vorliegen.

Brennstoffzelle: Hunderte Millionen für die Wasserstoff-Trucks von Nikola Kapital aus Europa soll in den USA Brennstoffzellen-Lkws auf die Straße bringen. Eine Millionenrunde von Bosch und anderen stärkt die Firma Nikola gegen den Erzrivalen Tesla.

Juni 2020: Nikola Motors geht über einen Reverse Merger an die Börse. Der Trick, mit einer bereits börsennotierten Zweckgesellschaft zu fusionieren und diese zu übernehmen, soll Zeit und Vorbereitungsaufwand sparen. Die Aktien legen zwischen dem Tag der Fusion am 4. Juni und dem 9. Juni um 136 Prozent zu, der Marktwert des Unternehmens beläuft sich kurzzeitig auf 25,3 Milliarden Euro (30 Milliarden US-Dollar) und liegt damit über dem von Ford. Am 12. Juni fällt die Aktie um 21,7 Prozent gegenüber ihrem Höchststand, seitdem ist ein Abwärtstrend zu beobachten.

Mitte Juni 2020: Der waghalsige Börsengang wirft viele Fragen auf. Das Unternehmen hat noch kein einziges Fahrzeug verkauft, aber seine Pläne reichten aus, um Risikofinanzierungen in Höhe von fast 1,3 Milliarden US-Dollar auf sich zu ziehen. In Europa ist neben Bosch vor allem der italienische Lkw-Hersteller CNH Industrial beteiligt. Getrieben wurde alles von den Aussagen von Firmenchef Trevor Milton, noch in diesem Jahr eine neue Batterie-Technologie vorstellen zu können, die mehr Leistung bringen und gleichzeitig günstiger herzustellen sein soll. Die Technologie werde nicht von Nikola entwickelt. Stattdessen lässt sich Milton zitieren, seine Firma habe einige Professoren gefunden, die schon seit einiger Zeit daran arbeiten. Um wen es sich handelt, verrät er aber nicht. Milton spricht von vielversprechenden Labortests, zur Technologie macht er aber keine Angaben.

Ende Juni 2020: Das US-Startup prescht weiter nach vorn und beginnt, Bestellungen für seinen Pickup-Truck Badger entgegenzunehmen.

August 2020: Der Umsatz von Nikola Motors hat sich nach eigenen Angaben in den ersten sechs Monaten des Jahres auf gerade einmal 80.000 Euro belaufen. Knapp die Hälfte davon kam durch eine Solaranlageninstallation beim Firmengründer Trevor Milton.

Wasserstoff-Trucks: Ist der Tesla-Herausforderer Nikola nur ein raffinierter Betrug? Eine Milliardenbewertung an der Börse, aber noch kein marktreifes Produkt: Das Startup Nikola, das Wasserstoff-Trucks entwickelt, sieht sich Betrugsvorwürfen ausgesetzt.

September 2020: Die Nikola-Aktie gerät unter Druck, weil einige Börsenhändler gezielt gegen sie wetten. Das ist erst einmal nichts Besonderes, Tesla-Chef Elon Musk hatte jahrelang mit ähnlichen Angriffen umgehen müssen und diese zum Teil öffentlich auf Twitter ausgetragen. Bei Nikola Motors ist die Lage aber anders. Der Short-Seller Hindenburg Research behauptet, konkrete Hinweise zu haben, dass Nikola Motors bei Produktpräsentationen etwas inszeniert hat, das gar nicht existiert: Einen fahrenden Prototypen. Bei Technologie-Ausblicken habe die Firma genauso gelogen wie bei Behauptungen bezüglich des Besitzes großer Photovoltaikanlagen und eigener Erdgasquellen. Zudem habe das Logistikunternehmen U.S. Xpress, das für Fahrzeugreservierungen im Wert von 3,5 Milliarden Dollar steht, zuletzt nur einen Kassenbestand von 1,3 Millionen Dollar ausgewiesen.

21. September: Firmengründer und -chairman Trevor Milton tritt zurück. Neuer Chef wird Stephen Girsky, Mitglied des Nikola-Verwaltungsrates und ehemaliger Manager beim Autobauer General Motors (GM), mit dem Nikola Motors gerade erst eine Kooperation verkündet hat. Seinen Anteil von 20 Prozent an der Firma soll Milton behalten haben.



Bild: Nikola Motors