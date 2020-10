Die Pläne für eine Mondbesiedlung schreiten mit dem Aufbau eines 4G-Mobilfunknetzes kräftig voran.

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Nokia hat den Zuschlag der Nasa erhalten, das erste 4G-Mobilfunknetz auf dem Mond aufzubauen. Das finnische Telekommunikationsunternehmen arbeitet über Bell Labs, den US-Industrieforschungszweig der Firma, mit der amerikanischen Raumfahrtbehörde zusammen. Das Mondnetzwerk soll Ende 2022 installiert werden.

Die Nasa plant, Astronauten bis 2024 zum Mond zu schicken – zum ersten Mal seit fünf Jahrzehnten wieder. Bis 2028 soll an einer „nachhaltigen“ menschlichen Präsenz auf dem Erdtrabanten gearbeitet werden. Die Astronauten sollen deswegen auf dem Mond telefonieren und dabei auch Videos, Fotos und andere größere Datenmengen austauschen können. [Mehr bei CNBC und The Guardian]

Anzeige

Auf Gründerszene geht es heute darum, wie die E-Tretroller-Startups den Winter überstehen wollen. Nasse, rutschige oder gar eisige Fahrbahnen lassen sich schlecht mit den wenig winterfesten Scooters verbinden. Doch die Anbieter sehen dem Wetterwechsel betont gelassen entgegen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Getyourguide hat sich nach dem Abbau von 90 Stellen zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden. Das Unternehmen postete am Montag die Namen von 68 Betroffenen im Internet. Dabei verriet das Startup auch deren Qualifikation und Wohnort und ob sie diesen wechseln würden. So will die Firma die ehemaligen Angestellten bei der Jobsuche unterstützen. [Mehr bei Handelsblatt und CNBC]

IBM hat im dritten Quartal Umsatzzahlen vorgelegt, die im Jahresvergleich um zweieinhalb Prozent gesunken sind. Die Erlöse in Höhe von 17,56 Milliarden US-Dollar entsprachen aber inetwa den Zahlen, die Analysten erwartet hatten. Der Nettogewinn stieg um zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Das IT-Unternehmen verdankte die Zahlen hauptsächlich seinem guten Cloud-Geschäft. [Mehr bei Bloomberg und CNBC]

Alibaba greift Walmart in China an: Das E-Commerce-Unternehmen investiert 3,6 Milliarden US-Dollar in die Hypermarktkette Sun Art Retail Group, die Geschäfte in China unter den Marken RT-Mart und Auchan betreibt, und ein Rivale Walmarts ist. [Mehr bei Wall Street Journal]

Intel verkauft seine Nand-Speichereinheit für etwa neun Milliarden US-Dollar an die südkoreanische Firma SK Hynix. Dahinter steckt die neue Strategie des US-amerikanischen Chipherstellers, sich vermehrt auf sein Hauptgeschäft zu konzentrieren. [Mehr bei Bloomberg]

Die Ant Group hat die Genehmigung der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde für den Börsengang in Hongkong erhalten. Das Finanztechnologie-Unternehmen, das zu 33 Prozent im Besitz von Online-Händler Alibaba ist und von dessen Gründer und Milliardär Jack Ma kontrolliert wird, will neben Hongkong auch in Shanghai notiert werden. [Mehr bei Business Insider]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Unser Autor Don Dahlmann schreibt in seiner Drehmoment-Kolumne über die „drei dümmsten Strategien“ der deutschen Autohersteller, warum das Silicon Valley aufholt und die Deutschen eine Wette gegen die Zukunft schließen. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Ganapathy Kumar bei Unsplash