Softbank zeigt Interesse an Tiktok: Laut The Information denkt Softbank darüber nach, sich an den Gesprächen zum Verkauf der beliebten Video-App zu beteiligen. Softbank ist Investor beim chinesischen Mutterkonzern Bytedance und soll nun sein Interesse an Tiktok bekundet haben. US-Päsident Donald Trump hatte Tiktok eine Deadline bis September gesetzt, um sein US-Geschäft zu verkaufen. Die Deadline rückt näher und der Tech-Investor scheint die Gelegenheit nutzen zu wollen. Bisher wurde vor allem über Gespräche der Bytedance-Investoren General Atlantica und Squoia Capital mit Oracle berichtet, die zusammen Microsoft im Kampf um Tiktok herausfordern wollen. Nun mischt sich als auch der japanische Bytedance-Investor Softbank ein. [Mehr bei The Information]

Auf Gründerszene lest ihr heute einen Kommentar zum Thema „Zuschüsse beim Autokauf“. Wer ein Elektroauto kauft, bekommt ordentliche Zuschüsse vom Staat. Und verstopft am Ende trotzdem die Innenstädte. Ein unsinniges Konzept, meint unsere Redakteurin. [Mehr bei Gründerszene]

Positive Firmenausblicke heizen die Tech-Rally an: Gute Quartalszahlen und zuversichtliche Firmenausblicke haben die US-Börse zu neuen Rekorden getrieben. Besonders begehrt sind Technologie-Aktien, sodass der Nasdaq am Mittwoch auf einem Schlussrekord aus dem Handel ging. [Mehr bei Handelsblatt]

SpaceX wird Launch-Partner von Masten Space Systems. Masten hat einen Vertrag mit NASA im Rahmen des CLPS-Programms (Commercial Lunar Payload Services) und strebt eine Mondlandung für das Jahr 2022 an. Wenn alles nach Plan läuft, soll der XL-1-Mondlander des Unternehmens NASA-Fracht und kommerzielle Fracht zum Südpol des Mondes bringen. [Mehr bei Techcrunch]

Laut des Bloomberg Billionaires Index hat der Amazon-Gründer Jeff Bezos am Mittwoch einen Anstieg seines Nettovermögens auf 202 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Damit ist der CEO des größten Lieferservices weltweit der erste Mann, der die Schwelle von 200 Milliarden überschritt. [Mehr bei Bloomberg und CNBC]

Das Immobilien-Tech-Startup Habi hat in einer Finanzierungsrunde zehn Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Startup bietet eine zentralisierte Datenbank mit Preisen und Trends für Immobilien. Mit dem Geld will die Firma in Lateinamerika weiter expandieren. [Mehr bei Techcrunch]

Ford, Bosch und Bedrock haben einen automatischen Parkservice für die Innenstadt von Detroit angekündigt. Das neue System soll es dem Fahrer ermöglichen, aus seinem Fahrzeug im Parkhaus auszusteigen, und das Fahrzeug würde dann alleine einparken. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Datenschutz betrifft neu gegründete Startups genauso wie etablierte Unternehmen. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit Mai 2018 in Kraft und gilt seitdem für alle Firmen, die Daten von Nutzerinnen und Nutzern erheben und verarbeiten. Auch Investorinnen und Investoren prüfen die DSGVO-Konformität der Startups. Gründungsteams sollten sich darum gründlich damit auseinandersetzen. Doch welche Vorschriften müssen umgesetzt werden, damit Startups die DSGVO erfüllen? [Mehr bei Gründerszene ]

