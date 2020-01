Im boomenden Immobilienmarkt gibt es einen neuen Trend: Wer als Eigentümer ein Wohnhaus oder Bürogebäude verkaufen will, tut das oft unter der Hand. Bisher lief das in der Regel anders: Die Immobilie wurde zum Beispiel auf einer öffentlichen Verkaufsplattform inseriert mit dem Hinweis auf ein sogenanntes Bieterverfahren. Kaufinteressenten geben nach einer Besichtigung ihre Gebote ab, der Höchstbietende erhält den Zuschlag.

Das an sich plausible Prozedere hat in der Praxis jedoch seine Tücken. Viele Verfahren ziehen sich über Monate hin, locken unseriöse Spaßbieter an oder scheitern kurz vor der Vertragsunterschrift. Am Ende sind beide Parteien genervt: der Eigentümer, weil er seine Immobilie nicht los wird, und der Käufer, weil er nicht schnell an sein Wunschobjekt kommt.

Investoren, Eigentümer und Makler ziehen daher immer öfter den Handschlag im Hinterzimmer vor, in Fachkreisen auch „Off-Market“-Handel genannt. Laut der Analysefirma Bulwiengesa wechselten 2018 Wohn- und Gewerbeportfolios im Wert von rund 40 Milliarden Euro den Eigentümer, ohne dass der Verkäufer zuvor die breite Masse möglicher Interessenten angesprochen hätte. Tendenz steigend.

Matching-Plattform für Immobilienprofis

Hier kommen Lucas und Lennart Christel ins Spiel. Die zwei Brüder aus Berlin haben vor wenigen Monaten ihr Startup Offmade gelauncht. Dahinter verbirgt sich eine neue Matching-Plattform, die den Hinterzimmerhandel gewissermaßen digitalisieren soll. „Der traditionelle Immobilienmarkt wird von alteingesessenen, etablierten Akteuren dominiert und ist geprägt von Misstrauen und einer hohen Abhängigkeit von persönlichen Kontakten“, sagt Lucas Christel im Gespräch mit Gründerszene. „Mit Offmade ermöglichen wir es Investoren und Verkäufern nun, attraktive und diskrete Deals online zu finden abzuschließen.“

Ein Beispiel zeigt, wie: Wer eine Wohnimmobilie auf der Plattform kaufen will, muss zuerst eine mehrstufige Registrierung durchlaufen. So verifiziert Offmade etwa die Identität des Interessenten, prüft den Verlauf bisheriger Marktaktivitäten und stellt sicher, dass der Nutzer auch genügend Kapital hat. Dazu werden unter anderem Handelsregistereinträge abgeglichen. „Darauf basierend wird eine Einordnung in Risikoklassen und qualifizierte Investoren vorgenommen, die für andere Mitglieder anonymisiert sichtbar ist“, erklärt Christel. Auch auf Verkäuferseite finde eine Überprüfung statt, etwa von Objekthistorie und Verkaufsnachweisen.

Als tauglich eingestufte Nutzer können anschließend einen Suchauftrag – Art der Immobilie, Gesamtfläche, Preis pro Quadratmeter – anlegen. Ein Algorithmus bringt deckungsgleiche Parteien zusammen. Kommt es zu einem Deal, behält Offmade einen Teil der Summe als Provision ein. Die Vorteile der Plattform sieht Lucas Christel vor allem in der Schnelligkeit: „Im Vergleich zu üblichen Bieterverfahren können wir den Kaufprozess so in einem Bruchteil der Zeit abwickeln“, sagt der Gründer. Die Rede ist von wenigen Tagen bis Wochen.

Samwer-Fonds gibt erste Million

Fachfremd sind die Christel-Brüder jedenfalls nicht. Lucas, 26, hat BWL mit dem Schwerpunkt auf Immobilienwirtschaft studiert und danach für die renommierte Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer gearbeitet. Sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Lennart ist studierter Immobilienwirtschaftler, er arbeitete unter anderem als Verkäufer beim Maklerprimus Engel & Völkers. Aus den Erfahrungen ergab sich 2018 dann die Idee zu Offmade.

Dabei dürften sich die Brüder allerdings auch den US-Anbieter Reonomy genauer angesehen. Das Proptech aus New York ist bereits seit 2013 mit einer ähnlichen Matching-Plattform aktiv. Nicht weniger als 126 Millionen Dollar steckten Investoren bislang in das Unternehmen.

Dagegen ist der Kapitalstock der Christels noch sehr bescheiden. Im vergangenen Jahr nahmen die Offmade-Gründer am Acceleratorprogramm APX teil, bekamen 50.000 Euro Starthilfe. Seitdem habe sich die Plattform trotz noch früher Testphase jedoch gut entwickelt, wie Lucas Christel versichert. Man habe bereits „mehrere hundert Investoren“ und derzeit „etwas über Milliarden Euro exklusives Objektvolumen“. Laut Christel sollen bis zum öffentlichen Start der Plattform bereits eine vierstellige Zahl an Investoren an Bord sein.

Gut möglich, dass dies kürzlich auch den Wagniskapitalgeber Global Founders Capital überzeugt hat: Gemeinsam mit weiteren Partnern stellte der bekannte Samwer-Fonds eine Seed-Finanzierung von rund 1,1 Millionen Euro für das Startup bereit. Mit dem Geld wollen die Christels jetzt ihr zehnköpfiges Team aufstocken und ins Marketing investieren. Womöglich gibt es bald auch den ein oder anderen Tipp von ganz oben: Ein direkter Kontakt zu den Samwers gebe es zwar nicht, wie Christel betont. Die Urgesteine der Berliner Startup-Szene fielen zuletzt allerdings selbst durch Immobilenkäufe auf. Der Wert: 150 Millionen Euro.

