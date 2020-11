Bundesfinanzminister Scholz will neue gesetzliche Rahmenbedingungen auf den Weg bringen, die Startups in der Wachstumsphase helfen sollen. Im Fokus steht dabei die Novellierung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, für die der Bundesverband Deutsche Startups seit Jahren lobbyiert.

„Eine blühende Startup-Szene ist wichtig für unser Land, sie stärkt die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft“, sagte der SPD-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) am Samstag. „Deshalb bringe ich neue Regeln auf den Weg. Junge Unternehmen sollen richtig durchstarten können, auch in schwierigen Zeiten.“

Entwurf soll bis Jahresende stehen

Die neuen Regeln will Scholz mit dem „Gesetzentwurf zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland“ zügig vorlegen. Offenbar verfolgt er das Ziel, den Entwurf noch in diesem Jahr im Bundeskabinett zu beschließen.

Nach Informationen der FAZ enthält das Papier folgende Regelungen:

Der steuerliche Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen soll verdoppelt werden, von 360 auf 720 Euro.

Die Steuer wird erst dann fällig, wenn eine Beteiligung tatsächlich veräußert wird.

Die Umsatzsteuerbefreiung für Investmentfonds soll ausgeweitet werden.

Stärkung im Wettbewerb um die besten Talente

Die Startup-Szene setzt große Hoffnung in die Reform. Im Silicon Valley gilt die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, im Fachjargon Employee Stock Ownership Plan (ESOP), als bewährtes Mittel, um Top-Talente anzuwerben. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Erfolgsbeteiligung als Ausgleich für ein vergleichsweise niedriges Grundgehalt. Das kann sich für die Mitarbeiter im Falle eines Börsengangs oder Exits durchaus lohnen. Ein Beispiel: Falls Airbnb dieses Jahr an die Börse geht, werden voraussichtlich Hunderte Mitarbeiter über Nacht zu Millionären, weil sie bei ihrer Einstellung Aktienoptionen erhalten haben.

In Deutschland ist diese Form der Talentwerbung extrem selten. Die Mitarbeiterbeteiligung lohne sich aus steuerlichen Gründen kaum und sei extrem komplex, so der Tenor in der Gründerszene. Die Chefs namhafter Startups warnen seit Jahren vor einem Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland.

Die Große Koalition will die Besteuerung und den bürokratischen Aufwand nun verbessern. So sollen Steuern auf Mitarbeiterbeteiligungen erst anfallen, wenn Angestellte ihre Anteile an einem Startup auch verkaufen. Geplant ist zudem eine Besteuerung wie bei Aktiengeschäften – und nicht wie bisher mit der höheren Einkommenssteuer.

