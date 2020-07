Geschäfte leben von den Personen, die sie vereinbaren. Nicht umsonst heißt es „People buy from People”. Besonders im B2B-Bereich beginnen und pflegen Partner, Klienten oder Interessierte ihre Beziehungen auf Veranstaltungen. Ein Weinchen, Flying Buffet und eine aufregende Atmosphäre – da lässt es sich gut kennenlernen und überdenken, wer für mögliche Deals in Frage kommt. Weil virtuelle Events wenig Raum zum Netzwerken bieten, hätten sie im B2B-Kontext keine Zukunft, so die Kritiker. Weshalb sie falsch liegen.

5 Vorteile, die Online-Events im B2B bieten

#1 Knete, Zaster, Moneten

Einen offensichtlicheren Grund kann es kaum geben: Events kosten. Nicht nur die Tickets für die Teilnahme, sondern auch die Inszenierung des eigenen Auftritts, Werbematerialien oder Equipment für den Messestand gehen ins Geld. Und da sind nicht einmal An- und Abreise oder die bezahlte Arbeitszeit der Teilnehmenden einberechnet. Online fallen viele dieser Posten weg, sodass auch die Tickets für Veranstaltungen deutlich günstiger werden. Während für Unternehmen früher lediglich ein Event im Rahmen des Möglichen lag, können für dieselbe Investition plötzlich drei besucht werden. Und seien wir ehrlich – der Reisekostenabrechnung trauert niemand nach.

#2 Das wahre Gold im Business: Zeit

Sparfüchse kommen in einem weiteren Punkt auf ihre Kosten: Online-Events sparen Zeit. Und wenn wichtige Entscheider eins nicht haben, dann ist es ebendiese. Allein der Weg zur Veranstaltung und wieder zurück verschlingt nicht selten Stunden oder gar ganze Arbeitstage mit Übernachtung. Dabei liegen andere Projekte nicht auf Eis, nur weil ein Event ansteht. Trotz WiFi im ICE und Hotel heißt das noch lange nicht, dass dabei effektiv gearbeitet werden kann. Virtuell hingegen ist der Arbeitsweg nichtig und man riskiert nicht einmal ein Zuspätkommen wegen Verzögerungen im Betriebsablauf.

#3 Wertvolle Kontakte nicht dem Zufall überlassen

Wer kennt es nicht: Ein erstklassiges Event steht an, doch welche interessanten Personen dort sein werden, ist noch nicht ganz klar. Das Aufspüren, Anpirschen und Smalltalken wird dann vor Ort schon laufen. Stattdessen verschnackt man sich beim Buffet über den viel zu wässrigen Kaffee und schwupps ist der Abend und die vielen Möglichkeiten, zu netzwerken schon wieder vorbei. Zwar können solche spontanen Begegnungen sehr charmant sein, wer sich jedoch ein erfolgreiches Netzwerk aufbauen möchte, sollte vor allem auf die Qualität der Kontakte setzen. Mit den gezielten Matchmaking-Tools bei digitalen Events sind Quality-Meetings sicher. Und das ohne kalte Ansprachen oder ein wortkarges Austauschen der Visitenkarten!

#4 Flexibilität für nah und fern

Erstklassige CEOs, hochrangige Politiker und Business-Gurus sind unglaublich beliebt und ziehen als Keynote-Speaker oder Panel-Teilnehmer massenhaft Interessenten zu Events. Schade nur, wenn ihnen der volle Terminkalender einen Strich durch die Rechnung macht und der Stellvertreter oder Assistent an dessen Stelle erscheint – oder der Beitrag gänzlich ausfällt. Nicht nur wichtigen Entscheidern kommt mal etwas dazwischen. Besonders weite Entfernungen zum Veranstaltungsort sind ausschlaggebend, anderen Verpflichtungen Vorrang zu geben. Wie wäre es stattdessen, von jedem beliebigen Ort der Erde teilnehmen zu können? Egal ob im Wolkenkratzer im Big Apple oder in der Wuppertaler Wohnküche – digital ist keine Distanz zu weit!

#5 Ein wenig Zweisamkeit

Hat man es aber doch zur Veranstaltung und in den Small Talk mit interessanten Persönlichkeiten geschafft, kann nichts mehr schief gehen? Wohl kaum: Der Assistent, der Absprachen hält, Pressevertreter mit Zwischenfragen, Organisatoren mit „Darf es vielleicht noch ein Kaffee sein?“ – da hat es sich mit der Zweisamkeit ganz schnell wieder erledigt. Wer Störungen und Unterbrechungen vermeiden möchte, dem ist online gezielt Raum und Zeit gegeben, um die Ruhe für das Geschäft zu haben, die es eben braucht. Chats, Abstimmungen, Interviews und Diskussionen sind nur einen Klick entfernt und erleichtern den direkten Kontakt enorm.

