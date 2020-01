Es kommt nicht oft vor, das ein Gründer von einer Naturkatastrophe profitiert. Thomas Grübler ist eine der wenigen Ausnahmen: Seit vor einem halben Jahr die Buschfeuer in Australien ausgebrochen sind, ist der 28-Jährige ein gefragter Mann. Investoren bitten um Gesprächstermine, australische Feuerwehrleute schreiben ihm E-Mails. Der Grund ist seine Firma: Gemeinsam mit Björn Stoffers, Florian Mauracher und Rupert Amann hat Grübler vor zwei Jahren das Startup Ororatech gegründet.

Anzeige

Die Elektroingenieure planen, Satelliten bestückt mit Infrarot-Kameras ins All zu senden, die dabei helfen sollen, Waldbrände zu entdecken. Im Gespräch mit Gründerszene spricht Thomas Grübler über die Brandursachen, die Vorteile seiner Satelliten – und über einen Fehler, der ihm Fördergelder gekostet hat.

Thomas, in Australien wüten derzeit verheerende Buschfeuer. Im Netz sieht man Bilder von verkohlten Kängurus, durstigen Koalas und rußgeschwärzten Landstrichen. Was lösen solche Bilder in dir aus?

Die Bilder tun natürlich sehr weh. Zumal sie Folge eines Politikversagens sind: Das Land hat es nicht nur versäumt, die Waldbrände richtig zu erkennen und zu löschen. Ackerflächen wurden auch über Jahre entweder falsch oder gar nicht gerodet. So konnte sich lose Brandlast aus Gras und Blättern ansammeln, wodurch sich Buschfeuer ungehindert ausbreiten können. Und natürlich ist der Klimawandel mit den immer heißeren Temperaturen und der Trockenheit ein treibender Faktor.

Dabei müsstet ihr von der Aufregung um die Katastrophe profitieren: Ihr bietet eine Software zur Früherkennung von Waldbränden an.

Tatsächlich bekommen wir seit einigen Wochen fast täglich Anfragen von Investoren und Unternehmen, die an unserer Software interessiert sind. Erst im Dezember haben wir beispielsweise einen Videoworkshop mit 20 Australiern abgehalten. Durch die Medienberichterstattung steigen zudem die Zugriffe auf unserer Website. Dabei ist die nicht mal suchmaschinenoptimiert.

Wie funktioniert eure Software genau?

Unsere Software ist aktuell in der Lage, bestehende Satellitenbilder auf mögliche Brandherde hin zu analysieren. Dazu nutzen wir hochaufgelöste Wärmebilder, die mehrmals täglich zur Erde gefunkt werden. Unser Algorithmus sucht dann nach möglichen Hitzequellen, etwa indem die Erdoberflächentemperatur ausgelesen wird. Das ist aber erst ein früher Testlauf. Denn um Feuer zuverlässig zu erkennen, benötigen wir mehr Daten und aktuellere Bilder. Erst dann ist unser eigentlicher Service wirklich nützlich: Wenn’s brennt, schicken wir Einsatzkräften eine Push-Nachricht per SMS oder E-Mail mit dem genauen Standort.

Und damit lässt sich Geld verdienen?

Wir werden uns im ersten Schritt auf die Betreiber von Holzplantagen in Südamerika fokussieren. Jede Plantage besteht in der Regel aus Millionen Hektar Waldfläche, die im Brandfall sofort gelöscht werden muss. Weil jeder Baum weniger auch weniger Umsatz bedeutet, unterhalten viele Betreiber gar eigene Flugzeuge und Löschfahrzeuge. Mit unseren Satellitendaten können Plantagenbetreiber also künftig viel Geld sparen. Wir erhalten im Gegenzug eine Servicegebühr zwischen wenigen Cents und einem Euro pro Hektar und Jahr.

Hätte eure Technologie die Buschfeuer in Australien verhindern können?

Wir können Waldbrände nicht direkt verhindern. Die meisten Brände werden immer noch durch den Menschen verursacht, etwa weil jemand unachtsam einen Zigarettenstummel wegwirft. Das ist so ja auch in Australien passiert. Was wir mit unserer Technologie auf lange Sicht aber tun können, ist, Waldbrände deutlich schneller zu erkennen und genauer zu überwachen zuvor. Dazu planen wir hundert eigene Satelliten ins All zu entsenden.

Einhundert eigene Satelliten?

Ja, wir haben bereits einen ersten Prototypen für einen Nanosatelliten entwickelt. Dadurch wird es künftig möglich sein, Brandherde in durchschnittlich 30 Minuten zu identifizieren und zu melden. Buschfeuer wie in Australien könnten damit deutlich früher gelöscht und Katastrophen wie aktuell verhindert werden.

Wettersatelliten sind keine neue Erfindung. Was ist das Besondere an euer Technik?

Zwei Dinge: Erstens können wir bis zu 40 Prozent mehr Nutzlast als in vergleichbaren Satelliten unterbringen. Statt beispielsweise eine Batterie in einem Stück zu verbauen, haben wir wichtige Komponenten in viele kleine aufgeteilt und ähnlich einer zellularen Struktur in die Seitenpanele integriert. So haben wir im Innern mehr Platz für leistungsstarke Wärmebildkameras und Prozessoren. Mittels einer KI können wir die Bilder dann direkt am Satelliten verarbeiten und Brände erkennen. Zweitens haben wir deutlich geringere Kosten.

Was heißt das in Zahlen ausgedrückt?

Herkömmliche Satelliten haben die Größe eines Lieferwagens und wiegen bis zu einer Tonne. Um sie sicher ins All zu befördern, müssen sie extrem zuverlässig gebaut werden. Oft muss dafür auch eine ganze Rakete gebucht werden. Das treibt die Kosten schnell auf hunderte Millionen Euro. Unsere Nanosatelliten hingegen haben die Größe eines Schuhkartons, sind genormt und nehmen kaum Platz weg. Damit können wir einfach freie Kapazitäten auf Raketen buchen. Unterm Strich liegen wir bei 500.000 Euro pro Satellit – Herstellung und Start ins All eingerechnet.

Kritiker entgegnen, dass der Weltraumschrott dramatisch zunimmt, sollten alle aktuell geplanten Satelliten-Systeme umgesetzt werden.

Das höre ich oft. Tatsächlich ist das Problem nicht so dramatisch, weil unsere Satelliten nur in 600 Kilometern Höhe die Erde umkreisen. In diesem Bereich herrscht so wenig Restatmosphäre vor, dass die Satelliten durch den Luftwiderstand über die Jahre an Höhe verlieren und von selbst verglühen.

Wie seid ihr aktuell finanziert?

Einerseits durch Fördergelder, andererseits durch private Investoren. Hier haben wir bisher eine sechsstellige Summe erhalten.

Für die geplante Satellitenflotte werden größere Summen notwendig sein.

Ausgehend von den 500.000 Euro, die uns jeder der hundert geplanten Satelliten kostet, benötigen wir rund 50 Millionen Euro. Das ist auch die Summe, die wir langfristig von Investoren einwerben wollen. Das ist allerdings oft ein Kampf.



New Space: Warum die Deutsche Bahn jetzt in Raumfahrt-Startups investiert Die Bahn plant satellitengestützte Echtzeitkommunikation und will Güterzug-Container vernetzen. Reisende werden wohl kaum von der neuen Technologie profitieren.

Wie meinst du das?

Es ist zum Beispiel unheimlich schwierig, als Raumfahrtunternehmen in der frühen Phase an Fördergelder zu kommen. Auf Empfehlung von Behördenmitarbeitern füllt man seitenweise Anträge aus, über die dann ein fremder Gutachter entscheidet, der vorher nie mit einem gesprochen hat. Unser erster Förderantrag wurde etwa abgelehnt, weil die Geldmittel in dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, angeblich nicht „gesichert“ seien. Das erleben wir jetzt gerade zum zweitem Mal. Aber private Investoren schreckt die Raumfahrt oft ab.

Weil sie so viel Geld verschlingt?

Nicht nur das. Viele Investoren sehen den Satelliten, aber nicht das Geschäftsmodell dahinter. Es ist eben kein Onlineshop, wo man einfach ein Produkt anbietet, das Leute kaufen und man Google-Werbung dazugebucht wird. Hinzu kommt: Der Raumfahrtmarkt ist hochkomplex. Verhandlungen mit Regierungen dauern oft Jahre, in vielen Ländern sind sowohl staatliche als auch private Unternehmen für Waldbrände zuständig. Wir als Gründer haben aber auch Fehler gemacht.

Zum Beispiel?

In Meetings mit Investoren haben wir anfangs zu enthusiastisch über Bauteile und Patente unseres Satelliten referiert. Wir sind ja Ingenieure! Investoren wollen aber vielmehr wissen, wie sie ihr Geld am Ende zurückbekommen. Irgendwann hat uns jemand dann den Tipp gegeben: Die jetzt schon gesammelten Satellitendaten bieten doch auch schon einen großen Mehrwert gegenüber bestehenden Systemen – präsentiert euch doch als Softwareunternehmen! Das hat uns letztlich geholfen, den richtigen Eintrittsmarkt zu finden.

Wann ist der Starttermin für eure Satelliten?

Der Start des ersten Prototypen war ursprünglich für Anfang 2020 angepeilt. Durch den Strategiewechsel und den dadurch stärkeren Fokus auf Softwareentwicklung wird es dieses Jahr aber knapp. 2021 ist realistischer. Bis 2024 soll dann die vollständige Konstellation im Orbit sein.

Ihr seid also hinter dem Zeitplan?

Kennst du die „Elon Standard Time“?

Nein.

Den Begriff hat mal jemand in einem Raumfahrt-Blog erdacht. Demnach kann man auf alle Zeitpläne mindestens ein Jahr draufrechnen, ehe sie sich bewahrheiten. Wir sind aber überzeugt: Wir werden am Ende liefern wie Elon Musk.



Bild: Ororatech