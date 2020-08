Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Palantir hat die Unterlagen für den Börsengang eingereicht. In der Anmeldung lästerte CEO Alex Karp kräftig über das Silicon Valley. Die dortigen Ingenieure könnten zwar gute Software entwickeln, wüssten aber nicht, „wie die Gesellschaft organisiert sein sollte oder was Gerechtigkeit erfordert“. „Unsere Firma wurde im Silicon Valley gegründet“, schrieb Karp in dem Brief an Investoren weiter. „Wir scheinen jedoch immer weniger Werte und Verpflichtungen des Technologiesektors zu teilen.“ Vergangene Woche kündigte das Unternehmen Pläne an, seinen Hauptsitz von Palo Alto im Herzen des Silicon Valley nach Colorado zu verlegen. Karp sagte, Palantir habe „wiederholt Gelegenheiten abgelehnt, Daten zu verkaufen oder zu sammeln“, im Gegensatz zu Verbraucherunternehmen, die auf Werbedollar aus seien.

Laut der eingereichten Unterlagen will Palantir an der New Yorker Börse gehandelt werden. Die Firma plant jedoch keinen herkömmlichen IPO, sondern wählt eine direkte Notierung, die gleiche unkonventionelle Route, die Slack und Spotify verfolgten. Bereits im vergangenen September hieß es, Palantir würde eine Bewertung von 26 Milliarden US-Dollar oder mehr anstreben. Doch die aktuellen Geschäftszahlen sprechen nicht für das Unternehmen – so verlor die Firma 2019 580 Millionen US-Dollar. [Mehr bei CNBC und CNBC]

Die Ant Group, das chinesische Finanzdienstleistungsunternehmen, das Alibaba-Gründer Jack Ma ins Leben gerufen hat, hat am Dienstag die Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Das Fintech, dessen Flaggschiff-Alipay-App den Boom beim mobilen Bezahlen in China vorangetrieben hat, bereitet sich auf die Notierung seiner Aktien in Hongkong und Shanghai vor. Ein genauer Zeitpunkt oder ein Volumen für den möglicherweise größten IPO der Welt wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben. Die Unterlagen verraten aber, welch hochprofitables Geschäft mit mehr als einer Milliarde aktiven Nutzern pro Jahr die Alipay-App ist. [Mehr bei Wall Street Journal und New York Times]

Google hat Halimah Delaine Prado zum neuen General Counsel ernannt. Die Juristin wird die Aufsicht über die Rechtsabteilung des Unternehmens von Kent Walker übernehmen. Die Neuaufstellung des Rechtsteams ist aus zweierlei Hinsicht bedeutend: Zum einen werden die US-Techfirmen verstärkt von Regierung und Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen, zum anderen stellt die Beförderung der langjährigen Google-Mitarbeiterin eine lang überfällige Diversifizierung im Management-Team dar. [Mehr bei Axios]

Salesforce hat seine Ziele für das zweite Quartal deutlich übertroffen und seine Umsatzaussichten für das Geschäftsjahr 2021 erhöht. Der SAP-Konkurrent, der vor allem für seine CRM- und Service-Clouds bekannt ist, hat mit seiner Work.com-Suite neue Märkte erschlossen. CEO Marc Benioff sagte, das Unternehmen habe trotz Pandemie eines der besten Quartale seiner Geschichte erlebt. So stieg der Umsatz um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,15 Milliarden US-Dollar. [Mehr bei Zdnet]

Epic Games kann teilweise aufatmen: So entschied ein Gericht in Kalifornien, dass Apple den Zugang von Epic Games zu seinem Entwicklerprogramm vorerst nicht sperren dürfe. Gleichzeitig wies die Richterin aber auch den Antrag des Spieleentwicklers ab, den Rauswurf des Spiels „Fortnite“ aus dem App Store rückgängig zu machen. [Mehr bei Spiegel und Wall Street Journal]

Der Wirecard-Betrugsskandal hat nun auch für die Mitarbeiter des Zahlungsdienstleisters Folgen. Rund 730 von insgesamt 1300 Beschäftigten werden entlassen, darunter auch alle Vorstände, wie der Insolvenzverwalter Michael Jaffé am Dienstag mitteilte. [Mehr bei Handelsblatt]

