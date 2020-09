Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Palantir und Asana liefern sich am Mittwoch ein Börsenduell. Beide Firmen haben den ungewöhnlichen Schritt eines direkten Listings an der New Yorker Börse gewählt. Bisher haben nur zwei andere namhafte Unternehmen dies gewagt – der Musikstreaming-Dienst Spotify und die Bürokommunikationsplattform Slack. Analysten warten nun mit Spannung darauf, wie dieses noch weitgehend ungetestete Modell für Börsengänge mit der Datenanalysefirma Palantir und dem Softwareunternehmen Asana funktionieren wird.

Palantir, das nach 17 Jahren nun den IPO wagt, wird mit einem Referenzpreis von 7,25 US-Dollar pro Aktie starten, der das Unternehmen mit 16 Milliarden Dollar bewertet, deutlich unter der anvisierten Summe. Asanas Referenzpreis liegt bei 21 Dollar – daraus ergibt sich ein geschätzter Marktwert der Firma von vier Milliarden Dollar. Beide Firmen haben prominente Gründer und Unterstützer. Hinter Palantir steht der deutschstämmige Paypal-Gründer und Investor Peter Thiel, Asana wurde von dem Facebook-Mitgründer Dustin Moskovitz ins Leben gerufen. [Mehr bei Techcrunch, Bloomberg und Wall Street Journal]

Auf Gründerszene: Hat das Büro ausgedient? Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie gut Homeoffice funktionieren kann. Trotzdem bleibt das Büro beliebt. Doch einige Änderungen wird es geben. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Apple-CEO Tim Cook erhält die erste größere Aktienzuteilung seit 2011 und könnte bis 2025 mehr als eine Million Aktien verdienen. Zum Schlusskurs am Dienstag von 114,09 US-Dollar entspräche dies einer Summe von 114 Millionen Dollar. Dieser Betrag steigt oder fällt aber natürlich mit dem Aktienkurs von Apple. [Mehr bei Bloomberg]

Google soll laut eines Agenturberichts sämtliche Hindernisse für seine geplante Fitbit-Übernahme aus dem Weg geräumt haben. Die EU-Wettbewerbshüter würden dem Erwerb des Fitnessarmband-Herstellers nun zustimmen, verrieten Insider Reuters. [Mehr bei Reuters]

Deposit Solutions startet das Zinsportal „Savebetter“ in den USA. Investor Peter Thiel soll das Produkt des Hamburger Fintechs laut eines Medienberichts mit Paypal verglichen haben. [Mehr bei Handelsblatt]

Die Unitedhealth Group, der größte Krankenversicherer der USA, hat Divvydose erworben, ein Startup, das Patienten mit chronischen Krankheiten hilft und Medikamente in vorsortierten Paketen liefert. Bei dem Deal sollen etwas mehr als 300 Millionen US-Dollar geflossen sein. Divvydose ist ein Konkurrent von Pillpack, das Amazon 2018 übernommen hat. [Mehr bei CNBC]

Disney kann sich zwar über seinen Erfolg mit dem neuen Streamingservice Disney Plus während der Corona-Krise freuen, doch die Pandemie richtet großen Schaden bei den Themenparks des Unterhaltungskonzerns an. Nun müssen in dem Segment 28.000 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz räumen. Derzeit arbeiten die Themenparks von Disney in Florida, Paris, Shanghai, Japan und Hongkong mit begrenzter Kapazität, während die kalifornischen weiterhin geschlossen sind. [Mehr bei CNBC]

VMware und Nvidia haben am Dienstag eine Partnerschaft bekannt gegeben. Die neue Kooperation soll sicherstellen, dass die Software von VMware für die Verwaltung von Rechenzentren reibungsloser mit den Chips für Künstliche Intelligenz von Nvidia funktioniert. [Mehr bei Market Watch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Startups meistern die Corona-Krise besser als erwartet – auch ohne Rettungsfonds, hat der Deutsche Startup Monitor 2020 herausgefunden. Außerdem kehrt der Optimismus langsam in die Gründerszene zurück. [Mehr bei Gründerszene]

