Fitnessstudios bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Im Einzelhandel sind mittlerweile Hantel-Sets und andere Trainingsgeräte rar. Gleichzeitig steigen die Zugriffe für Online-Sportkurse. die Fitness-Berühmtheit Pamela Reif erreicht mehrere Millionen Follower mit ihren Posts auf Instagram und Videos auf Youtube. Doch was sie diese Woche erlebt hat, überraschte selbst die langjährige Influencerin, wie sie sagt.

Am Dienstagabend haben nach Reifs Angaben gleichzeitig 90.000 Leute an ihrem Youtube-Workout teilgenommen. In den vergangenen 48 Stunden wurden die Trainingseinheiten zwei Millionen mal absolviert. Dabei ist ihre Workout-Challenge erst am Montag live gegangen. Auf Youtube verdoppelte Reif ihre Aufrufe in diesem Monat und erreichte rund 100.000 neue Abonnenten. Derzeit hat ihr Channel etwa 1,8 Millionen Follower. Auf Instagram hat sie drei ganzwöchige Trainingspläne für zuhause zusammengestellt, die auf Youtube zu sehen sind.

Ihre Abonnenten hätten sie am Freitag vergangener Woche darum gebeten, die Trainingspläne auf die ganze Woche auszuweiten mit Fokus auf Heimtraining, erzählt Reif gegenüber Gründerszene. Workouts bietet sie auf Youtube bereits seit knapp drei Jahren an. Doch die Nachfrage habe erst jetzt kräftig angezogen. Auf Youtube verdoppelte Reif ihre Aufrufe in diesem Monat. Auf Instagram hat sie seit Montag rund 25.000 Follower hinzugewonnen. Für kommende Woche ist ein zusätzliches Livestream-Angebot geplant.

So reagieren Studios und Trainer

Viele Fitnessstudios und Yogaschulen stellen ihre Dienste gerade auf Online-Angebote um, damit ihre Mitglieder in Echtzeit weiterhin teilnehmen können. Selbstständige und kleinere Studios bieten ihre kostenpflichtigen Kurse über die 2013 gegründete Online-Sportplattform Eversports und die Videoplattform Zoom an. Am Ende geht es um ihre wirtschaftliche Existenz, wenn die Sportstätten weiter geschlossen bleiben sollten.

Reif will ihre Workouts weiterhin kostenlos anbieten und das Pensum an Videos weiter erhöhen. „Natürlich verdiene ich auch an der Youtube-Monetarisierung.“ Ihr gehe es jetzt darum, ihren Abonnenten mehr Content zu bieten und gleichzeitig die Reichweite zu vergrößern. Ähnliche Fitness-Angebote bieten etwa auch Anne Kissner (Bodykiss), Lisa del Piero oder Mady Morrison mit Fokus auf Yoga an.

Das Virus und die Wirtschaft

Von den Einschränkungen durch die Corona-Krise sei Reif kaum betroffen. Sie arbeite ohnehin von zuhause, sagt sie und zeigt sich optimistisch. Sorgen mache sie sich mehr um den stationären Einzelhandel. „Bei meinen Kooperationspartnern merke ich, dass sie vorsichtiger geworden sind.“

Einige würden zweifeln, ob Influencer-Kampagnen zu diesem Zeitpunkt stattfinden sollten. Unternehmen wie auch Medienhäuser diskutieren derzeit, ob während der Corona-Einschränkungen weiterhin Produkte mit dem gleichen Pensum vermarktet werden sollten. „Ich sehe nicht den Grund, alles bleiben zu lassen und zurück in die Steinzeit zu gehen“, sagt Reif. Es könne weiterhin von zuhause Online-Shopping betrieben werden. „Die Wirtschaft muss gerade jetzt so gut wie möglich unterstützt werden, um eine Wirtschaftskrise zu vermeiden – da sollten wir trotz Corona an Weitsicht gewinnen.“

