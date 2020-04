Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Max Levchin, Mitgründer von Paypal und Affirm, glaubt, dass die Phase, in der sich ein Startup im Augenblick befindet, ein wesentlicher Faktor dafür ist, ob das Unternehmen den derzeitigen wirtschaftlichen Abschwung überstehen wird.

„Ich denke, dies ist die beste Zeit, um entweder ein spät finanziertes Startup zu sein, weil es weniger Konkurrenz gibt, oder noch besser, vielleicht ist dies die Zeit, sich hinzusetzen und sich quasi einzubuddeln und wirklich etwas erstaunliches Neues zu bauen“, sagte er. Für Unternehmen im mittleren Teil des Wachstumszyklus sei die Situation dagegen schwieriger, meinte der erfahrene Gründer. [Mehr bei CNBC]

Auf Gründerszene: Die Ridehailing-Industrie verspricht Verlockendes: Mittels günstiger Fahrten sollen Menschen dazu bewegt werden, auf das eigene Auto zu verzichten, um so den Verkehr zu reduzieren. Nur leider sieht die Realität anders aus. Was muss passieren, damit die Versprechen eingelöst werden? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Google und Apple wollen gemeinsam gegen das Coronavirus kämpfen. Ihre Idee ist, Smartphones in Corona-Tracking-Instrumente zu verwandeln. Hatte ein Besitzer Kontakt mit einer infizierten Person, benachrichtigt ihn das Telefon. Die Idee stammt aus Asien und könnte in westlichen Ländern Sorgen um die Wahrung der Privatsphäre auslösen. [Mehr bei Wall Street Journal und Handelsblatt]

Palantir erwartet trotz Pandemie einen Umsatz über eine Milliarde US-Dollar in diesem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von 35 Prozent gegenüber 2019. Das Softwareunternehmen wurde 2004 von dem deutschstämmigen Investor Peter Thiel mitgegründet. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Softbank erwartet das schlechteste Ergebnis in der 39-jährigen Firmengeschichte. Der Technologieinvestor rechnet mit einem Verlust von fast 17 Milliarden US-Dollar in seinem Vision Fund. [Mehr bei Wall Street Journal]

Ebay hat nach mehr als einem halben Jahr Suche einen neuen Vorstandschef gefunden. Der bisherige Walmart-Manager Jamie Iannone soll die Handelsplattform künftig führen. Er kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. [Mehr bei Handelsblatt]

Amazon stellt zusätzlich zu den 100.000 neuen Stellen, die es im letzten Monat geschaffen hat, weitere 75.000 Mitarbeiter ein, um die gestiegene Nachfrage während der Pandemie abzudecken. Viele kleinere Startups dagegen trifft die Krise schwer: Sie müssen Stellen abbauen. Ein aktuelles Beispiel ist das Bewertungsportal Yelp, das 1000 Mitarbeiter entlässt und weitere 1100 in den unbezahlten Urlaub schickt. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Pangaea.app, ein auf Rhode Island in den USA ansässiges Startup, hat in einer Pre-Seed-Runde 400.000 US-Dollar eingesammelt. Das Unternehmen verknüpft „Remote College Freelancers“ mit Unternehmen im ganzen Land. Da Universitäten aufgrund von Covid-19 geschlossen sind, sitzen Studenten zu Hause und könnten Arbeiten für Unternehmen erledigen, die in der derzeitigen Situation keine neuen Vollzeitkräfte einstellen wollen. Ein weiterer guter Deal gelang Vox Space, der Weltraumtochter von Virgin. Sie hat einen lukrativen neuen Vertrag mit der von Donald Trump neu gegründeten US-amerikanischen „Space Force“ geschlossen. Der Vertrag im Wert von 35 Millionen Dollar umfasst drei Starts ins All. [Mehr bei Techcrunch und Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Während der Pandemie brechen vielen Firmen die Umsätze weg. Damit das Geld nicht knapp wird, arbeiten immer mehr Startups mit Venture Debt. Wir erklären euch, was ihr darüber wissen müsst. [Mehr bei Gründerszene]

