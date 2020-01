Die deutsche Startup-Szene ist aus Sicht einiger Jungunternehmen vielversprechend ins neue Jahr gestartet – mit Millionenfinanzierungen. Neben dem Gewürz-Startup Just Spices (13 Millionen Euro) holte sich auch das Münchner HR-Unternehmen Personio eine siebenstellige Summe (68 Millionen Euro) von Investoren. Im Unterschied zu Just Spice hat Personio mit einer Bewertung von jetzt 450 Millionen Euro sogar einen großen Sprung hin zur Milliardenbewertung gemacht. Davon träumen andere Jungunternehmen, denn es sagt nicht zuletzt etwas über den Erfolg einer Firma aus. Mitgründer Hanno Renner gibt sich im Gespräch mit Gründerszene dagegen bescheiden.

Anzeige

„Mir ist das nicht so wichtig“, sagt er. Das Ziel von Personio sei es nicht, eine Milliardenbewertung zu erhalten, sondern möglichst viele Kunden mit der eigenen Software zu bedienen. „Wir wollen nicht nur ein Unternehmen mit einer Milliardenbewertung sein“, so Renner, „sondern ein Unternehmen, das Milliardenumsätze macht“.

Die jüngste Finanzierungsrunde könnte dem Unternehmen dabei helfen. Renners Traum: führender Anbieter von Personalsoftware für kleine und mittlere Unternehmen in Europa zu werden. In Großbritannien, Irland, Spanien, den skandinavischen Ländern und Benelux-Staaten werde für Personio geworben. Teilweise habe das Startup dort schon Teams aufgebaut, sagt Renner.

Die Zahl seiner Mitarbeiter will Renner in diesem Jahr verdoppeln

Expansionen kosten Geld. Darum will Personio einen Teil des neuen Investments in das Wachstum des Unternehmens stecken. Von derzeit rund 370 Mitarbeitern soll die Firma in diesem Jahr auf knapp das Doppelte wachsen. „Nicht nur hier in München“, sagt Renner. Auch im spanischen Büro und im neueröffneten Office in London will er weitere Leute anstellen.

Ein weiterer Betrag soll in die Weiterentwicklung der Plattform gesteckt werden. Besonders in den Bereich Lohnbuchhaltung. Im vergangenen Jahr hatte Personio das spanische API-Startup Rolbox übernommen, das sich auf die Lohnbuchhaltung spezialisiert hat. Damals kündigte Renner die Einführung von Personio Payroll an, einem Dienst, der den Abrechnungsprozess in die eigene Plattform integriert.

Zur Galerie

17 Bilder Diese Startups holten sich 2019 das meiste Geld 2019 wurde so viel in deutsche Startups investiert wie nie zuvor. Welche Unternehmen erhielten die größten Investments? Ein Überblick.

Zurück zur Milliardenbewertung. Sollten Renners Pläne aufgehen und das Unternehmen weiter so wachsen wie bisher, dann ist es bis zum Einhorn-Status tatsächlich nicht mehr weit. Die Beratungsfirma GP Bullhound hat Personio im vergangenen Jahr in eine Liste von 50 europäischen Startups aufgenommen, die in nächster Zeit zum Unicorn aufsteigen könnten. Renner sagt: „Wenn wir im nächsten Jahr unseren Umsatz verdoppeln oder verdreifachen, sind wir davon sicherlich nicht mehr weit entfernt.“ Er gehe davon aus, sagt Renner, dass das irgendwann in den kommenden Jahren nach einer weiteren Finanzierungsrunde eintreten werde.



Bild: Personio