Personio erhält eine Investition über 75 Millionen US-Dollar. Federführend ist Spotify-Investor Accel. Die neue Finanzspritze katapultiert den Wert des Münchener Startups auf 500 Millionen Dollar. Gründerszene berichtete bereits im Dezember über die geplante Finanzierungsrunde, die nun zum Abschluss kam. Für seine Personalsoftware hatte das Unternehmen bereits vor einem Jahr 35 Millionen Euro vom britischen Geldgeber Index Ventures erhalten. Insgesamt haben Investoren inzwischen 130 Millionen Dollar in das Vorzeige-Startup gesteckt.

Personio-Gründer Hanno Renner will mit der Firma den größten Anbieter von Personalsoftware für kleine und mittlere Unternehmen in Europa schaffen. Mit dem frischen Geld soll die Expansion des Unternehmens in Großbritannien und Irland vorangetrieben werden. Beispielsweise eröffnet Personio ein neues Büro in London. [Mehr bei Handelsblatt und Techcrunch]

Auf Gründerszene: Lukasz Gadowski hat als Frühphaseninvestor Millionen verdient. Doch dann war es mehrere Jahre ruhig um ihn geworden. Gadowski investierte hier und da zwar als Business Angel, seine Firmenschmiede Team Europe war jedoch eingestellt. Das soll sich nun ändern, wie Gadowski im Gespräch mit Gründerszene erzählt. [Mehr bei Gründerszene]

Laut Tesla sind Kundenbeschwerden, dass die Autos plötzlich von selbst beschleunigen würden, fabriziert. Die Petition sei „völlig falsch“ und von einem Tesla-Short Seller eingereicht worden, hieß es in einer Erklärung. In der Petition wird behauptet, die plötzliche Beschleunigung habe möglicherweise zu 110 Unfällen und 52 Verletzungen beigetragen. [Mehr bei CNBC]

Google-Chef Sundar Pichai sprach während einer Konferenz in Brüssel am Montag über das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Dabei warb er für ausgewogene Regeln und empfahl als Basis die Datenschutzgrundverordnung der EU. Außerdem hat Google einen Vertrag mit Indiens drittgrößtem Telekommunikationsbetreiber Airtel geschlossen, da der amerikanische Konzern seinen Cloud-Kundenstamm in dem asiatischen Land ausweiten und damit zunehmend mit AWS und Microsoft konkurrieren will. [Mehr bei Techcrunch, Handelsblatt und Wall Street Journal]

Huawei hat einen Vertrag mit Tomtom unterzeichnet, um eine Alternative für Google Maps zu entwickeln. Das niederländische Navigations- und Digital-Mapping-Unternehmen kooperiert wohl bereits seit Längerem mit den Chinesen, die Zusammenarbeit wurde aber erst jetzt öffentlich bekannt gegeben. [Mehr bei The Verge und Reuters]

Apple-CEO Tim Cook äußerte sich bei einer Veranstaltung in Irland „hoffnungsvoll und optimistisch“, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Abkommen über die Körperschaftssteuer schließen werde, nachdem sein Unternehmen wegen eines Steuergesetzes gegen die Europäische Union vorgeht. Außerdem wurde bekannt, dass Apple eine Klage gegen einen ehemaligen Chefarchitekten für Chipdesign einreichen darf. Apple wirft dem Mann Vertragsbruch vor, nachdem er letztes Jahr das konkurrierende Startup Nuvia gegründet hatte. [Mehr bei Bloomberg und Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Startup VRnow hat sich verkalkuliert. Die Idee, Grundrisse zu digitalisieren, setzte sich nicht so schnell durch, wie gedacht. Ehemalige Mitarbeiter warten noch heute auf ihr Geld. [Mehr bei Gründerszene]

