Tonnenweise Körperpflegeprodukte werden jährlich durch ganz Europa befördert, damit sie für eine Weile bei uns in der Dusche stehen – um dann am Ende auf der Müllkippe zu landen. Das Problem hat zwei Gesichter: Einerseits müssen Duschgels und Shampoos, die zu einem Großteil aus Wasser bestehen, erst mit dem Lkw transportiert werden. Anderseits verursachen sie Verpackungsmüll, der größtenteils nicht recycelt werden kann.

Im Jahr 2017 fielen in Deutschland über 14 Millionen Tonnen Plastikmüll an, wie Erhebungen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigen. Den beiden Hamburger Unternehmern Boris und Oliver Schumacher war das eindeutig zu viel, weshalb die sie 2019 ein plastikfreies Dusch-Pulver entwickelten.

Die Idee: ein Duschgel zum Selbereranmischen, das ohne Tierversuche auskommt, vegan ist, biologisch abbaubar und in Pulverform ohne Plastikverpackung geliefert wird. Eigentlich kommen die Gründer und Ehepartner aus der IT-Branche und hatten zuvor wenig Berührungspunkte mit Körperpflegeprodukten. Boris Schumacher hat unter anderem bei dem taiwanischen Computerhersteller Acer gearbeitet, Oliver Schumacher kommt aus dem Controlling- und Business-Intelligence-Bereich. Mit einem nachhaltigen Alltagsprodukt wollten sie einen sinnvollen Beitrag leisten, erklärt Boris Schumacher.

Der Einfall zu Soap&Procede sei ihm unter der Dusche gekommen, als ihm die leere Duschgel-Packung auf die Füße fiel, sagt der Gründer. Danach hätten sie beide in Eigenregie ein Konzentrat entwickelt, das in Kombination mit Wasser zum Duschgel wird. „Die Rezeptur kommt von uns“, sagt Boris Schumacher gegenüber Gründerszene. Allerdings sei das Konzentrat von einem externen Labor geprüft worden und habe weitere Zulassungstests durchlaufen.

Show-Momente und wie es mit dem Produkt weitergeht

Den Gründern zufolge sind bereits mehrere Tausend Einheiten verkauft worden, und zwar alle über den eigenen Onlineshop. Den ersten Aufwind für das Startup gab es nach einem Auftritt im Februar 2019 in der Prosieben-Show „Das Ding des Jahres“. Für den Sieg hat es nicht gereicht. Dennoch habe der Auftritt wertvolle Hinweise gegeben, wie sich der Versand europaweit ausbauen lässt, erzählt Boris Schumacher.

Für 100 Gramm Soap&Procede-Pulver fallen beim einmaligen Kauf 18 Euro an. Der Inhalt reicht für etwa einen Liter Duschgel oder Handseife. Bisher gibt es zwei Unisex-Geruchsvarianten: Orange-Patchouli und Rosmarin-Palmarosa. Bislang besteht das Startup nur aus den beiden Gründern. Das Konzentrat wird von einem externen Dienstleister hergestellt, Versandpartner ist die Stiftung Mensch.

„Wir wollen Ende des Jahres in den Einzelhandel und stehen in Verhandlungen mit einer großen Kette“, sagt Boris Schumacher. Bislang finanziere sich das Startup aus eigener Tasche. Allerdings sei man offen für Business Angels und Investoren. Einen Exit strebten er und sein Mitgründer jedoch nicht an: Es gehe ihnen darum, ein nachhaltig geführtes Unternehmen aufzubauen. Die Marke Soap&Procede läuft unter der Heimathaufen GmbH, über die die Gründer auch Beratung in Sachen Digitalisierung anbieten.

Der Trend zu plastikfreien Reinigungsmitteln

Im Bereich plastikfreie und pulverartige Körperpflegeprodukte mischt auch das Startup Nada mit, das zuletzt eine Crowdfunding-Kampagne über Startnext abgeschlossen hat. Der Onlineshop Puremetics bietet zudem ein Pulvershampoo an. Bei der Haushaltsreinigung haben sich Startups wie Everdrop oder Ecotab mit Reinigungspillen aufgestellt, die ein ähnliches Nachhaltigkeitsprinzip verfolgen. Sie haben vor allem über Instagram ihre Bekanntheit ausbauen können und streben ebenfalls in die Ladenregale der großen Drogerieketten und Märkte.

