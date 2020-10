Wenn Gründer am Montagabend ihren eigenen Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ verfolgen, wissen sie bereits, ob es einen Deal mit den Löwen gegeben hat oder nicht. Unabhängig davon kann die Show einem Startup viele Türen in den Markt öffnen. Immerhin zählt DHDL zwischen zwei und drei Millionen Zuschauer pro Folge – viele davon in der werberelevanten Altersgruppe zwischen 14- und 59 Jahren.

Mehr Leistung durch blaues Licht

Auch Mark Wallerberger und Michael Geyer hoffen an diesem Montag auf hohe Einschaltquoten. Die beiden Gründer aus Österreich stellen in der Sendung ihr Produkt Pocket Sky vor – eine smarte Tageslichtbrille, die eine leistungssteigernde Wirkung haben soll.

In der schmalen Brillenfassung sind dazu mehr als ein Dutzend blaue LEDs eingearbeitet. Diese scheinen dem Träger in die Augen und imitieren natürliches Tageslicht. Laut den Gründern wird so das Schlafhormon Melatonin unterdrückt. Pocket Sky beruft sich bei der Wirksamkeit auf Studien und eine Zusammenarbeit mit dem Wiener Institut für Schlaf- und Wachforschung.

Besonders in der dunklen Jahreszeit – zwischen Oktober und März – soll sich das Tragen der Brille bewähren. „Wir sprechen mit dem Produkt diejenigen an, die beispielsweise unter Vitamin-D-Mangel leiden und sich deshalb tagsüber oft abgeschlagen und müde fühlen“, erklärt Wallerberger gegenüber Gründerszene.

Auch Vielflieger mit regelmäßigen Jetlags gehören zu Zielgruppe der Österreicher. Für den Alltag könne die Brille zudem für Schichtarbeiter in Frage kommen, die Nachts arbeiten und sich entsprechend wach halten müssen. Bereits eine Tragezeit von rund 20 Minuten soll den Melatonin-Spiegel spürbar senken. „Der Auftritt in der Höhle der Löwen kommt zu einer sehr guten Zeit für uns, weil die Tage jetzt kürzer werden“, sagt Wallerberger. Er hofft, dass sich dies auch in den Verkaufszahlen niederschlägt. Die Tageslicht-Brille bietet Pocket Sky in seinem Onlineshop für 198 Euro an. Rund 1.000 Exemplare seien seit dem Start der Firma im Herbst 2017 verkauft worden, heißt es vom Unternehmen.

Hält der Onlineshop stand?

Der Auftritt in TV-Show am Montag soll weitere Kunden von der Brille überzeugen. Gefällt den Zuschauern ein Produkt, besuchen sie den Onlineshop des Startups oft schon während der Sendung. Um dem Besucheransturm standhalten zu können, haben die Gründer von Pocket Sky einige Vorbereitungen getroffen. „Wir haben viele Inhalte in unserem Onlineshop umgeschrieben und optimiert,“ sagt Wallerberger. Neben ausreichend gebuchten Serverkapazitäten sei etwa die gesamte Website in deutscher Sprache übersetzt worden, um deutsche Kunden besser ansprechen zu können. Bisher war die Website lediglich in englischer Sprache verfügbar.

Fotos: TVNOW / Bernd-Michael Maurer