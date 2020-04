Cédric Waldburger besitzt weniger als 100 Dinge, alle davon sind schwarz. „Schon im Kindergarten war ich anders“, sagt er im Gründerszene-Podcast. Er habe „den Status quo“ früh hinterfragt. Mit sechs Jahren habe er zu programmieren begonnen – mit 14 sein erstes Unternehmen gegründet.

Heute, mit 31 Jahren, ist Waldburger Mitgründer des zwei Milliarden Dollar wertvollen Startups Dfinity aus dem Silicon Valley. Sein Privatvermögen gibt er ungern für persönliche Besitztümer aus, lieber für Anteile an Startups. Als Investor beteiligte er sich etwa an der App Jodel und dem Insurtech Clark. Gerade startete er den Wagniskapitalgeber Tomahawk, mit dem er in Firmen investieren möchte, deren Teams auf der ganzen Welt verstreut arbeiten.

Wie wurde Waldburger zu dem, der er ist? Wie sieht sein Alltag als Minimalist aus? Welche Rolle spielte Unternehmertum in seinem Leben? Und wie passen sein geldbewusstes Privatleben und seine steile Gründerkarriere zusammen?

Gründerszene Podcast abonnieren:

Der Inhalt des Podcasts im Überblick:

01:16 Waldburgers Leben als Minimalist

12:58 Gründer und Investor sein ohne festen Wohnsitz: Wie geht das?

18:09 Wieso Waldburger sesshaft wurde und was die Familie von seinem Leben hält

22:48 Karriere als Gründer: Von der Schülerfirma zum Milliarden-Startup

33:25 Minimalistisch leben und Unternehmer sein – passt das zusammen?

36:25 Waldburgers VC Tomahawk: 20 Millionen für Remote-Startups

41:48 „Als nächstes lerne ich Russisch.“

Bild: Cédric Waldburger