Davon träumen Gründer: nach Jahren harter Arbeit die Exit-Summe auf dem eigenen Konto zu sehen. Doch meist bleibt von den Millionen wenig übrig, wenn zuvor Investoren ebenfalls Anteile am Unternehmen erhalten haben. Nicht so beim Startup von Daniel Stammler. Als er und seine Mitgründer Kolibri Games nach vier Jahren für knapp 120 Millionen Euro an Ubisoft verkauften, war kein VC an Bord. Das Geld ging ausschließlich an die Gründer, neben Stammler sind das Janosch Sadowski (Co-CEO) und Oliver Löffler (CTO).

Wir haben den Gründer und Chef der Spielefirma zum Podcast „So geht Startup“ getroffen und gefragt, wie der Erfolg gelang und was sich jetzt ändert. Zudem hat er uns einige spannende Tipps gegeben, die nicht nur für Games-Startups interessant sein dürften: vom richtigen Community-Management bis hin zu Marketing-Kniffen. Die ganze Folge, moderiert von Gründerszene-Redakteur Georg Räth, hört ihr hier:

Der Inhalt des Podcasts:

01:00 – Von der WG zum Exit

15:30 – Warum Ubisoft?

18:00 – Was ist anders nach dem Exit

27:30 – Nicht den Kunden vergessen

31:30 – Der Erfolg ist ein Wunder

36:30 – Die Suche nach dem neuen Erfolg

41:00 – Team hatte keine Ahnung

43:00 – Nachtschichten sind nicht nachhaltig

