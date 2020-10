Das warme Wetter, das leckere Essen, die Nähe zu Bali – Dana von der Heide fallen auf Anhieb eine Menge Gründe ein, warum sie ihr Startup Parcel Perform lieber in Singapur als in Berlin gegründet hat. Seit fünf Jahren bauen sie und Co-Founder Arne Jeroschewski ihre Firma in dem asiatischen Stadtstaat mit rund 5,6 Millionen Einwohnern auf.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Singapur ist nicht unbedingt als Gründungsmetropole bekannt. Vom dort ansässigen Fahrdienst Grab haben die meisten wohl schon gehört, weil er eines der wertvollsten Startups der Welt ist. Ansonsten kennt man in Deutschland kaum Startups aus der Region. Zwar wächst die Szene dort, doch gründen ist in Singapur noch ein wenig anerkannter Karriereweg, wie von der Heide im Gründerszene-Podcast „So geht Startup“ sagt. In der Gesellschaft angesehener sei eine „sichere“ Laufbahn im Konzern, etwa im Finanzbereich.

Dabei sind die Rahmenbedingungen in Singapur gut, findet die gebürtige Berlinerin: Eine Unternehmensgründung ist digital und innerhalb eines Tages möglich. Und E-Commerce ist dort noch wesentlich größer als hier. Für Parcel Perform ein wichtiger Standortvorteil, denn das Startup bietet Onlinehändlern eine Software fürs Tracking von Paketen an. Zu den Kunden zählen Nespresso, Shopify und Zalando. Welche Umsätze das junge Unternehmen damit erzielt, verrät sie nicht. Nur so viel: Man skaliere sehr stark – besonders dieses Jahr, in Zeiten der Corona-Krise. Onlineshopping ist gefragter denn je. „Die Zahlen gehen komplett durch die Decke“, formuliert es von der Heide.

Der größte Teil ihrer 50 Mitarbeiter sitzt mitten in Singapur, im Stadtteil Chinatown. Das Tech-Team indes haben von der Heide und ihr Mitgründer in Vietnam aufgebaut. Wieso, das erklärt die Gründerin in „So geht Startup“. Sie spricht darin auch offen über die Schwierigkeiten einer Gründung in Singapur. Zum Beispiel, dass sie als Frau teils nicht ohne männliche Begleitung in ein Geschäftsmeeting gehen kann. Mehr dazu erfahrt ihr im Podcast – den ihr auf Spotify, Deezer und Apple Music hören und abonnieren könnt.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Bild: Parcel Perform