Der Berliner Wagniskapitalgeber Point Nine Capital hat einen neuen Fonds geschlossen. Insgesamt 99,99 Millionen Euro sammelte das Team um die Mitgründer Christoph Janz und Pawel Chudzinski dafür ein.

Mit ihrem fünften Fonds wollen sie vor allem in Startups investieren, die Software-as-a-Service für Unternehmenskunden anbieten, außerdem in Marktplatz-Startups im B2B-Bereich. Das Kapital soll in Seed-Runden in Tickets von 500.000 Euro bis 2,5 Millionen Euro pro Startup fließen. Man versichere, auch in der Series-A-Runde jedes Portfolio-Startups mitzugehen, so Managing Partner Christoph Janz in einem Beitrag auf Medium.

Zwei neue Partner an Bord

Mit dem neuen Fonds verkündet Point Nine Zuwachs im Management. Louis Coppey, seit vier Jahren Associate bei dem Kapitalgeber, sowie Ricardo Sequerra, vorher Principal bei Cherry Ventures, sind nun als Partner bei Point Nine dabei.

Die Liste der (noch aktiven) Portfolio-Startups von Point Nine umfasst mehr als 130 Namen, darunter Größen wie Delivery Hero, Kitchen Stories, Contentful, Revolut und Tier Mobility. Zuletzt beteiligte sich der VC aus der Hauptstadt etwa am Münchner Logistik-Startup Tradelink und am Londoner Jungunternehmen Gravity Sketch.

