Er hat geschafft, wovon viele andere träumen: Mit dem Lieferdienst Postmates hat Bastian Lehmann einen Tech-Erfolg im Silicon Valley aufgebaut. Die Idee: Kuriere holen Waren beim Laden in der Stadt ab und liefern sie ein bis zwei Stunden nach der Bestellung beim Kunden ab. Gesteuert wird das alles per Algorithmus. Der Bote, der am nächsten dran ist, bekommt den Auftrag.

Nun gibt es Gerüchte, Uber wolle Lehmanns Firma übernehmen, um das eigene Liefergeschäft zu stärken. Die Summe, die der Mobility-Gigant dafür angeblich springen lassen will: 2,3 Milliarden Euro. Doch wie kam es zur Erfolgsgeschichte? Bastian Lehmann hat es uns im Gespräch im Jahr 2016 ausführlich erzählt, wir haben es aus dem aktuellen Anlass für Euch noch einmal zusammengefasst:

Dass er einmal sein eigenes Unternehmen haben würde, sei ihm früh klar gewesen, sagt Lehmann. „ Ich habe auch sonst nirgendwo reingepasst “, das habe er über die Jahre und mehrere Berufsstationen hinweg festgestellt.

“, das habe er über die Jahre und mehrere Berufsstationen hinweg festgestellt. Seine erste Startup-Idee hatte der heute 38-Jährige bereits 1999 . Damals drehte sich für Lehmann, der in Rheda-Wiedenbrück bei Gütersloh aufwuchs, noch alles um seine Auktionsseite. „Aus der ist zwar nie etwas geworden“, gibt er zu. Aber schon damals sei für ihn klar gewesen, dass es ihn ins Internet treiben würde.

. Damals drehte sich für Lehmann, der in Rheda-Wiedenbrück bei Gütersloh aufwuchs, noch alles um seine Auktionsseite. „Aus der ist zwar nie etwas geworden“, gibt er zu. Aber schon damals sei für ihn klar gewesen, dass es ihn ins Internet treiben würde. Die nächste Station: die Design-Plattform Curatedby. Das Projekt musste Lehmann letztlich zwar auch aufgeben , aber es ermöglichte ihm im Spätsommer 2009 den Schritt ins Silicon Valley. Denn mit der Idee nahm Lehmann am AngelPad-Accelerator teil, wo er auch seine späteren Mitgründer kennenlernte.

, aber es ermöglichte ihm im Spätsommer 2009 den Schritt ins Silicon Valley. Denn mit der Idee nahm Lehmann am AngelPad-Accelerator teil, wo er auch seine späteren Mitgründer kennenlernte. Gut ein Jahr später beginnt dann die Arbeit an Postmates . Ein erster Prototyp überzeugt einen Business Angel, der Lehmann und seinen Mitgründern Sam Street und Sean Plaice 250.000 Dollar gibt. Bald sind 750.000 Dollar zusammen.

. Ein erster Prototyp überzeugt einen Business Angel, der Lehmann und seinen Mitgründern Sam Street und Sean Plaice 250.000 Dollar gibt. Bald sind 750.000 Dollar zusammen. Postmates präsentiert sich von Beginn an als amerikanisches Startup. „Sonst hat man keine Chance, Geld zu bekommen“, sagt Lehmann. Bis heute sind laut Crunchbase 903 Millionen Dollar (rund 800 Millionen Euro) in das Unternehmen geflossen . Im vergangenen Jahr wurden Postmates Börsen-Ambitionen nachgesagt.

. Im vergangenen Jahr wurden Postmates Börsen-Ambitionen nachgesagt. In die USA zu gehen, war schon früh sein Traum, sagt Lehmann. „Man kennt ja die ganzen Silicon-Valley-Erfolgsgeschichten. Für einen Techie-Nerd ist das der Wahnsinn.“ Allerdings habe es etwas länger gedauert, bis er es dann an die US-Westküste geschafft habe – mit 34 erst. „ Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland geht gar nichts “, hatte Lehmann sich zitieren lassen.

“, hatte Lehmann sich zitieren lassen. Die erste Finanzierungsrunde mit dem bekannten Founders Fund war für ihn eine Riesensache, sagt Lehmann. Nicht nur wegen des Kapitals, auch wegen der Personen: „Peter Thiel und die Paypal-Jungs, das sind coole Typen. Jetzt bin ich jedenfalls ein sehr viel abgeklärterer Typ als damals.“

war für ihn eine Riesensache, sagt Lehmann. Nicht nur wegen des Kapitals, auch wegen der Personen: „Peter Thiel und die Paypal-Jungs, das sind coole Typen. Jetzt bin ich jedenfalls ein sehr viel abgeklärterer Typ als damals.“ Ob es einmal einen Moment gab, an dem er wusste, dass die Postmates-Idee aufgehen kann? „Den gab es tatsächlich. Zumindest einen Zeitraum: 2015 war das deutlich spürbar“, sagt Lehmann. Die Bekanntheit der Marke habe deutlich zugenommen. Auf einmal habe er aus ganz unterschiedlichen Richtungen Feedback bekommen – auch von Leuten, die mit der Tech-Szene nichts zu tun haben.

„Den gab es tatsächlich. Zumindest einen Zeitraum: 2015 war das deutlich spürbar“, sagt Lehmann. Die Bekanntheit der Marke habe deutlich zugenommen. Auf einmal habe er aus ganz unterschiedlichen Richtungen Feedback bekommen – auch von Leuten, die mit der Tech-Szene nichts zu tun haben. Seine Mitgründer und er wollten das Unternehmen von Beginn an amerikanisch wachstumsorientiert aufbauen, sagt Lehmann – aber mit deutschen Prinzipien. Was das heißt? „Bald mit guten Margen Gewinne zu machen stand bei uns immer auf dem Plan – auch wenn es gegenüber Investoren nicht immer einfach zu erklären war.“ Gewinne stellte Postmates immer wieder in Aussicht, bislang ist die Erfolgsmeldung aber ausgeblieben.

Zwei Tipps für Gründerszene-Leser hat Bastian Lehmann beim Gespräch 2016 auch noch hinterlassen:

