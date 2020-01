Ihr holt euch eure Klamotten, Bücher und alles, was ihr so braucht, online? Okay, aber wie machen das Handwerksbetriebe und Mittelständler? Sie kaufen – auch – bei ihnen ein, meinen Anna Hoffmann und Arasch Jalali. Das Ehepaar hat vor sieben Jahren einen B2B-Onlineshop gegründet, der Dinge wie Kabeltrommeln oder Tuschierpaste im Angebot hat.

Profishop, so der Name der Firma und der Seite, lässt alle Produkte direkt von den Herstellern an seine Kunden verschicken. So spart sich das Unternehmen die Lagerkosten, halst den Herstellern aber auch mehr Arbeit auf. Hofmann und Jalali geben an, bisher circa 150.000 Geschäftskunden bedient und derzeit rund 500 Hersteller auf ihrer Seite zu haben. Der Gesellschafterkreis besteht neben den Gründern aus 17 Investoren, darunter dem frühen Trivago-Investoren Howzat und einigen Business Angels.

Wir haben mit den Profishop-Machern über ihren B2B-Handel gesprochen, und sie gefragt, wie potenzielle Geldgeber auf ihren Beziehungsstatus reagieren.

Anna und Arasch, nehmen wir an, ich bin Fliesenleger-Meisterin. Wie helft ihr mir weiter?

Arasch: Du findest bei uns zum Beispiel Fliesenschneidemaschinen, aber auch Werkbänke oder Drucker, also Produkte, die andere Betriebe genauso benötigen. Wir verstehen uns als Allrounder. Kunden sollen jeden Bedarf, den sie im betrieblichen Kontext haben, zentral über Profishop abdecken können. Der Vorteil: Bei uns gibt es nur eine Rechnung statt fünf.

Aber dafür mehrere Pakete, oder?

Anna: Ja, genau. Vergleichbar mit Amazon, wo verschiedene Händler inserieren können, liefern bei uns auch die einzelnen Hersteller ihre Produkte an die Kundschaft aus.

Für die Hersteller ist es sicher ein neuer, ungewohnter Aufwand, Bestellungen selber zu verschicken.

Arasch: Sie müssen in erster Linie umdenken. Normalerweise verkaufen sie Ware palettenweise an Groß- oder Fachhändler. In unserem Fall muss ein Hersteller auch mal nur ein oder zwei Geräte verschicken. Es bedeutet für ihn also schon etwas mehr Aufwand, aber es lohnt sich. Sie könnten nur nicht mit zehn Profishops zusammenarbeiten, das würde ihre Logistik sprengen.

Ein Bierkühler für Großküchen kostet bei euch 500 Euro. Wie viel daran verdient ihr, wie viel der Hersteller?

Generell kaufen wir die Produkte immer auftragsbezogen vom jeweiligen Hersteller. Was er daran verdient ist von Produkt zu Produkt verschieden – da reden wir ihm nicht rein. Unsere Verkaufspreise wiederum steuern wir über verschiedene Algorithmen. Sie richten sich nach verschiedenen Parametern, wie zum Beispiel den Wettbewerbspreisen oder der aktuellen Nachfrage nach dem jeweiligen Produkt. Es gibt also eine gewisse Variabilität bei den Preisen und damit auch bei unserem Verdienst.

Und die Anderen? Zu den Wettbewerbern gehören beispielsweise Contorion aus Berlin, das 2017 für eine neunstellige Summe an den Münchner Mittelständler Hoffmann verkauft wurde verkauft wurde, und der Büro-Ableger des Versandhändlers Otto, Otto Office, der seit 2015 dem Offenburger Büroausstatter Printus gehört.

Privatleute können bei euch nicht bestellen?

Arasch: Doch, das geht auch. Unser Fokus liegt aber auf der B2B-Branche, in der auch circa 80 Prozent unserer Kundschaft angesiedelt ist. Wir sagen immer, wir beliefern das kleine Nagelstudio, aber auch den DAX-30-Konzern. Unsere eigentliche Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen, die für A-Teile gesetzte Lieferanten haben, für C-Teile dagegen nur lose Verbindungen.

A-Teile?

Arasch: Das ist Material, das für die Produktion essenziell sind. Zum Beispiel das Blech für die Karosserie beim Auto. Da gibt es normalerweise Lieferantenverträge über mehrere Jahre. Das B-Teil kann in der Autoindustrie ein Rad sein, das zugeliefert wird, vom Autobauer aber nicht mehr verarbeitet werden muss, sondern einfach am Fahrzeug montiert wird. Der Akkuschrauber, mit dem ich das Rad montiere, wäre in dem Fall ein C-Teil. Also ein Instrument oder Hilfsmittel. Um diese C-Teile kümmern wir uns.

Eine Million habt ihr davon gerade im Sortiment, 20 Millionen sollen es einmal sein. Bis wann?

Arasch: Wir messen den Erfolg nicht zu 100 Prozent an der Anzahl unserer Artikel. Da könnten wir ja gleich einen Hersteller aufnehmen, der hundert verschiedene Sorten Gummibänder herstellt. Wir versuchen viel mehr, innerhalb der nächsten fünf Jahre alle relevanten Produkte auf Profishop zu listen.

Anna: Als wir angefangen haben, hätten wir online noch keine Werkbank für 5.000 Euro verkaufen können. Anfangs haben wir uns deshalb mehr auf kleinpreisige Zubehörartikel spezialisiert. Damals war die Meinung: B2B wird sich im Internet nicht durchsetzen. Diese Ansicht hat sich mittlerweile zum Glück gewandelt.

Wie groß ist ein durchschnittlicher Warenkorb bei euch?

Arasch: Über absolute Zahlen sprechen wir ungern, aber die Summe geht gegen mehrere hundert Euro.

Welche Artikel laufen am besten?

Anna: Betriebs- und Lagerausstattungsprodukte, kleinere Maschinen und Anlagen. Also Schreib- und Besprechungstisch, Bürostühle, Lagerregale, Schränke und so weiter.

Wie viele Bestellungen kriegt ihr pro Tag rein?

Arasch: Auch da können wir keine genaue Zahl nennen, aber sagen, dass wir sowohl umsatz- als auch bestellseitig wachsen. In den letzten Jahren immer mit mehr als hundert Prozent.

Übrigens: Für 2018 peilte Profishop laut Deutsche Startups Umsätze in Höhe von 20 Millionen Euro an. Ob dieses Ziel erreicht wurde, wollen die Gründer heute nicht sagen. Man habe sich entschieden, keine Umsatzzahlen mehr zu veröffentlichen. Der Jahresfehlbetrag lag 2017 laut Bundesanzeiger bei etwa minus einer Million Euro und war bis dahin seit 2015 jährlich größer geworden. Jetzt sei das Ziel, innerhalb der nächsten zwei Jahre profitabel zu sein, so Jalali auf Nachfrage.

Wie viel Geld habt ihr insgesamt von Investoren eingesammelt?

Arasch: Die ersten eineinhalb Jahre war Bootstrapping angesagt. Danach haben wir einen insgesamt siebenstelligen Betrag eingeworben.

Ihr seid in Regensburg gestartet, anfangs noch unter dem Namen „Crowdshop“. Wieso jetzt Bremen?

Arasch: Das war eine total emotional getriebene Entscheidung. Wir kommen beide aus Bremen, ich habe hier Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin arbeitsbedingt erst in Baden-Württemberg und dann in Regensburg gelandet. Da habe ich als Mitarbeiter eines Kleinbetriebs im produzierenden Gewerbe erfahren, wie ineffizient und analog der Beschaffungsprozess in vielen Firmen noch ist. Angebote wurden ausgedruckt, Kataloge gewälzt. Anna und ich haben dann gesagt, dass wir das ändern wollen. Gegründet haben wir mit einem Stammkapital von 5.000 Euro aus unserer Küche heraus.

Anna: Für uns war klar: Wenn wir ein Unternehmen aufbauen, ist es uns wichtig, dass wir es an einem Ort machen, an dem wir uns wohlfühlen. 2016 sind wir deshalb in unsere Heimat Bremen zurück.

Wie viele Hersteller hattet ihr zum Start auf der Plattform?

Anna: Keine. Das war viel Trial and Error, wir haben mit vielen Menschen gesprochen, Infos beschafft, ausprobiert. Als erstes haben wir dann Werkzeuge verkauft, Schraubendreher und Bohrmaschinen zum Beispiel. Es war wirklich sehr mühsam, die Hersteller davon zu überzeugen, online zu verkaufen und Dropshipping zu machen (also ohne Lager direkt an Kunden zu verschicken, Anm. d. Red.). Dazu mussten wir sie persönlich besuchen und vor Ort Aufklärungsarbeit leisten. Als wir die ersten zwei auf der Seite hatten, waren wir einfach nur froh und dankbar. Die beiden sind heute noch dabei.

Investoren sehen Gründer-Ehepaare oft skeptisch. Wie erlebt ihr das?

Anna: Das kann ich so unterschreiben. Wir haben viel Skepsis erfahren, sind mit unserer Ehe aber immer offen umgegangen und haben die Vorteile herausgestellt. Ich kann nur sagen, dass ich heilfroh bin, auch bei der Arbeit jemanden an meiner Seite zu haben, den ich sehr gut kenne, der mir ehrliches Feedback gibt und am Ende des Tages genau weiß, wie anstrengend mein Tag war. Die Firma begleitet uns auch mal am Wochenende oder in der Freizeit. Ich glaube, die Konstellation ist aus diesen Gründen für alle unsere Gesellschafter positiv.

Bild: Profishop