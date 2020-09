Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Hat die anhaltende Unsicherheit über die Zukunft von Tiktok Snapchat im August einen großen Schub verliehen? Vorläufige Schätzungen des App Store-Geheimdienstunternehmens Sensor Tower deuten darauf hin, dass die App von Snapchat sowohl für iOS als auch für Android im letzten Monat ungefähr 28,5 Millionen Neuinstallationen verzeichnete. Das entspricht der größten Download-Zahl seit Mai 2019 und einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vormonat Juli.

Die Berichte über das Verbot und den Verkauf von Tiktok könnten Snapchat Aufwind in den USA verschafft haben. Auch andere Rivalen profitieren von den Unsicherheiten über die Zukunft der Video-App. So verzeichneten zum Beispiel auch Likee, Byte, Dubsmash und Triller mehr Nutzerinteresse. [Mehr bei Techcrunch]

Auf Gründerszene lest ihr heute: Das Hamburger Startup Kleiderei musste 2018 Insolvenz anmelden. Auch der Nachfolger wurde eingestellt. Andere Startups setzen weiter auf die wachsende Nische Mietmode. Klamotten vermieten statt verkaufen – lohnt das Modell? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Magic Leap-Investoren haben ihre Anteile an dem mit Schwierigkeiten belasteten Augmented-Reality-Startup von Jahresbeginn bis Ende Juni um durchschnittlich 93 Prozent gesenkt. Dieser massive Rückgang macht Magic Leap zu dem Technologieunternehmen, das im Jahr 2020 am stärksten von der Anlegerstimmung betroffen ist, noch mehr als Wework, Airbnb und Juul. [Mehr bei The Information]

Die Securities and Exchange Commission hat eine Untersuchung gegen das Investment-Startup Robinhood eingeleitet. Die zivilrechtliche Untersuchung beschäftigt sich mit der Praxis des Verkaufs von Kundenaufträgen, die nicht vollständig offengelegt worden sein sollen. [Mehr bei The Wall Street Journal]

Airbnb hat laut eines Bloomberg-Berichts eine Fusion mit Bill Ackmans Akquisitionsunternehmen abgelehnt und dem Milliardär mitgeteilt, dass die Firma einen Börsengang bevorzugt. [Mehr bei Bloomberg]

Biofourmis, ein Startup, das Wearables verwendet, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu verfolgen, hat in einer von Softbank geleiteten Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Kuldeep Singh Rajput, CEO von Biofourmis, sagte, das Unternehmen habe bereits mehrere klinische Studien durchgeführt, um zu zeigen, dass Wearables helfen können, zum Beispiel Herzinsuffizienz vorherzusagen. [Mehr bei CNBC]

Healthineers, die Medizintechniktochter von Siemens, hat sich an der Börse fast drei Milliarden Euro besorgt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung wurden neue Aktien ausgegeben. Mit dem frischen Kapital soll teilweise auch die Übernahme des Krebstherapie-Spezialisten Varian finanziert werden. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Der Düsseldorfer Kreditvermittler Auxmoney hat sich eine Rekordsumme in Höhe von 150 Millionen Euro von Investoren gesichert. Auch Mitgründer Raffael Johnen hat seine Anteile erhöht. [Mehr bei Gründerszene ]

