Der US-amerikanische Musikproduzent und Songwriter Will.i.am, die Hollywood-Schauspielerin Alyssa Milano, der TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der Fußballspieler Mario Götze und das deutsche Model Stefanie Giesinger. Die Liste liest sich eher wie die Besetzung einer TV-Gala als die Gesellschafterliste eines Startups. Doch tatsächlich haben all diese Promis bei der Berliner CBD-Firma Sanity Group investiert, wie das Unternehmen heute bekannt gab.

In der aktuellen Finanzierung, die das Berliner Startup als „Pre-Series-A-Runde“ bezeichnet, flossen insgesamt knapp vier Millionen Euro. Abgesehen von den Prominenten aus den USA und Deutschland beteiligte sich außerdem Bitburger Ventures, die Beteiligungsgesellschaft der Bitburger Holding. Diese gab bereits im Oktober ein erstes Investment bei der Sanity Group bekannt.

Unter Marken wie Vaay vertreibt das Startup von Ex-Movinga-Chef Finn Age Hänsel und Fabian Friede CBD-Produkte. Erst im Februar dieses Jahres steckten Kapitalgeber 20 Millionen Euro in das Jungunternehmen. Das Gesamtinvestment beläuft sich mit der aktuellen Runde damit auf insgesamt rund 25 Millionen Euro.

Über die Eigenmarke Vayamed startete die Sanity Group im vergangenen Jahr als Händler von pharmazeutischem Cannabis. Unter der Marke Vaay verkauft das Startup seit Anfang des Jahres Kosmetik- und Wellnessprodukte auf Basis von CBD, so wie beispielsweise Badekugeln oder Massageöl. Als Drittes ist vor Kurzem die Marke This Place hinzugekommen, die CBD-Salben gegen Muskel- und Periodenschmerz anbietet.

Will.i.am unterstützt den UK-Launch

Mit dem Geld der prominenten Investoren will das Startup sowohl die pharmazeutische als auch die Wellness-Sparte weiter ausbauen. Die Lifestyle-Marke Vaay etwa launcht noch in dieser Woche in Großbritannien. Zumindest einer der Promi-Investoren soll dabei auch als Testimonial fungieren: Der Musikproduzent und „The Voice UK“-Juror Will.i.am werde das Startup beim Start im Vereinigten Königreich „tatkräftig unterstützen“, so die Sanity Group. Die anderen Investoren seien derzeit nicht als Werbegesichter geplant, sagt eine Sprecherin des Startups auf Nachfrage von Gründerszene. Das heiße aber nicht, dass sich das nicht noch ändern könne.