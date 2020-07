Das Thema Nachhaltigkeit zieht immer häufiger Investoren an. Das hat nun auch das Münchner Startup Everdrop unter Beweis stellen können, das für seine plastikfreien Putztabs eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Bekannte Angels wie die beiden Flaconi– und Zenloop-Gründer Björn Kolbmüller sowie Paul Schwarzenholz haben neben Kartenmacherei-Gründer Christoph Behn, den Lillydoo-Gründern Sven Bauer und Gerald Kullack einen hohen sechststelligen Betrag investiert, wie Gründerszene exklusiv erfahren hat. Mit dem Geld werde man nicht nur die Expansion anstreben, sondern auch die Entwicklung neuer Reinigungsmittel-Alternativen finanzieren, sagt Everdrop-Mitgründer David Löwe im Gespräch mit Gründerszene.

Anzeige

Das Münchner Startup setzt auf plastikfrei verpackte Putzmittel zum Selberanmischen, um den anfallenden Haushaltsmüll zu reduzieren. Zusätzlich vertreibt die Firma Sprühflaschen, die mehrfach benutzt werden können – alles über den eigenen Onlineshop. Etwa 100.000 Kunden sollen die wasserlöslichen Tabletten nach eigenen Angaben bislang bestellt haben. Bei dem Vertrieb habe vor allem Werbung auf Instagram geholfen. Rund 47.000 Follower hat das Startup Everdrop derzeit.

Auch der Wettbewerber wächst weiter



Die Reinigungspillen kommen in der Küche, im Bad und für andere Oberflächen zum Einsatz. Die Produkte der Münchner Firma sollen biologisch abbaubar sein und seien in Zusammenarbeit mit einem mittelständischen Chemie-Hersteller entwickelt worden, sagt der Gründer. Seit Kurzem vertreibt Everdrop auch Waschmittel in Pulverform. Noch in diesem Jahr sollen bis zu fünf weitere Produkte vorgestellt werden, kündigt Löwe an.

Die Berliner Konkurrenz um Ecotab bietet eine ähnliche Produktpalette. Das Startup ist genauso wie Everdrop 2019 gegründet worden hatte zuletzt im März dieses Jahres einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag eingesammelt. Ecotab-Gründer Nicolas Pless zufolge kommen die Berliner derzeit auf eine Kundenanzahl im fünfstelligen Bereich – weniger als der Wettbewerber aus München. Laut Unternehmensangaben soll bisher eine sechsstellige Anzahl von Tabs ausgeliefert worden sein.

Über die Frage, wer die Putzpillen und das dazugehörige Branding als Erstes entwickelt hat, herrscht in der Branche Uneinigkeit. Auch große Chemiekonzerne-Konzerne wie Henkel streben danach, vergleichbare Produkte zu entwicklen.

Nachhaltigkeit: So funktioniert der Boom-Markt mit plastikfreien Putztabs Sie profitieren vom Instagram-Hype und setzen auf den Einzelhandel, jetzt fließt erstmals eine größere Summe in ein Startup: Wie Reinigungspillen eine ganze Branche umtreiben.





Bild: Everdrop