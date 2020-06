Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Ein Streamingdienst fürs Smartphone – mit raffinierter Technik und vielen Hollywood-Stars. Das zog fast zwei Milliarden an Investitionen an. Zudem stehen hinter Quibi – kurz für „Quick Bites“ – große Namen wie der Filmproduzent Jeffrey Katzenberg und die Ex-HP-Chefin Meg Whitman. Doch zwei Monate nach Quibis hochkarätigem Start als mobile Kurzform-TV-App ist offensichtlich, dass das Startup trotz der hohen Summen, die es bereits für Inhalte und Marketing ausgegeben hat, bisher nicht ausreichend Nutzer für sich gewinnen kann. So erreichten die täglichen Downloads laut eines Berichts des „Wall Street Journal“ am Starttag am 6. April einen Höchststand von 379.000 und pendelten sich Anfang Juni auf rund 20.000 am Tag ein. Dies macht Quibis Prognose, bis zum Jahresende 7,2 Millionen Nutzer zu haben, höchst unrealistisch. Zudem lädt der größte Teil der aktuellen Abonnenten wohl die kostenlose Testversion runter.

Ein Medienbericht hat nun analysiert, was bei Quibi schief gelaufen ist. Zu den Hauptfehlern gehören demnach der Start während der Covid-19-Ausgangssperre, aber auch, dass die zentrale Rolle der Interaktivität in der mobilen Unterhaltung verkannt und falsch ausgerichtete finanzielle Anreize mit falschen Inhaltspartnern geschaffen wurden. [Mehr bei Techcrunch]

Auf Gründerszene: Der Verkauf der Gutschein-Plattform Dailydeal an Google hat Ferry Heilemann finanziell unabhängig gemacht. Seine CEO-Position bei Forto hat er dagegen aufgegeben. Nun hat er neue Pläne, die er uns verraten hat. [Mehr bei Gründerszene]

Mercedes arbeitet bei der Entwicklung neuer Autos mit Nvidia: Ab 2024 soll die komplette Flotte des Stuttgarter Autobauers auf der Künstlichen Intelligenz des US-Konzerns aufbauen. Ein Medienbericht urteilt, dass dies die Branche auf den Kopf stellen könnte. [Mehr bei Handelsblatt und The Verge]

Facebook erhält einen Dämpfer in Deutschland. Das soziale Netzwerk muss die umfassende Sammlung von Daten seiner Nutzer vorerst stoppen. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte am Dienstag eine Verbotsverfügung des Bundeskartellamts. Die Wettbewerbshüter hatten argumentiert, dass Facebook seine marktbeherrschende Stellung missbrauche. Der BGH stimmte dem zu. [Mehr bei Reuters]

Dell Technologies prüft laut eines Medienberichts unter anderem die Option, seinen Anteil von rund 50 Milliarden US-Dollar an VMware abzustoßen. Dahinter stecken finanzielle Gründe: Zum einen schwächelt die Aktie von Dell, zum anderen muss der PC-Hersteller eine hohe Schuldenlast abbauen. Dell hält ungefähr 81 Prozent von VMware. Im Jahr 2018 hatte VMware noch die Option Dell zu kaufen, doch Dell ging stattdessen an die Börse. [Mehr bei Wall Street Journal und CNBC]

Amazon hat einen Risikokapitalfonds in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar angekündigt. Damit will der Onlinehändler Unternehmen bei der Entwicklung „nachhaltiger und dekarbonisierender Technologien“ unterstützen. Der Fonds ist Teil des im vergangenen September angekündigten Klimaschutzversprechens von Amazon, in dem sich das Unternehmen verpflichtet hat, die Ziele des Pariser Klimaabkommens bis 2040 zu erreichen. [Mehr bei CNBC]

Twitter hat einen Post von US-Präsident Donald Trump erneut mit einem Warnhinweis versehen. Trump hatte Demonstranten in Washington mit „massiver Gewalt“ gedroht, sollten sie versuchen, eine „autonome Zone“ in der Hauptstatz zu errichten. [Mehr bei The Verge und Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Künstliche Intelligenz hat den Valley-VC Andreessen Horowitz nach Berlin gelockt. Der bekannteste US-Risikokapitalgeber führte die aktuelle Finanzierungsrunde für Rasa Technologies an. Das Berliner Tech-Startup konzentriert sich auf AI-Chatbots und -Sprachassistenten und sammelte dafür 23 Millionen Euro ein. [Mehr bei Gründerszene]

