Zalando, Hellofresh und neuerdings Scalable oder Dance – Rainer Märkle (46) ist seit zwölf Jahren für Investments von Holtzbrinck Ventures verantwortlich. Der VC-Investor hat sich nun umbenannt in HV Capital. Trotz des englischen Namens will sich HV Capital laut Märkle stärker auf Deutschland fokussieren. Die viel größere Nachricht ist allerdings, dass HV Capital einen weiteren Fonds mit 535 Millionen Euro schließen konnte. Im Interview spricht Märkle über die Geldgeber von Holtzbrinck Ventures und die aktuellen Hype-Startups.

Rainer, die Wirtschaft leidet unter Corona und ihr sammelt 535 Millionen Euro von Investoren für einen neuen Fonds ein. Wie ist das einzuordnen?

Wir sehen das schon als starkes Signal. Das zeigt, wie viel Vertrauen unsere Investoren in unseren Fonds und unsere Strategie haben. Es ist ein super Statement in diesen Zeiten, allerdings ist auch nach wie vor sehr viel Geld in dem Markt. Es gibt aktuell viele Themen, in die man investieren kann, aber Immobilien oder Aktien sind momentan nicht attraktiv, da sind VC-Fonds eine gute Option. Dennoch bündelt sich das Kapital, das in junge Firmen investiert wird, derzeit bei einigen wenigen starken Fonds.

Welche VC-Fonds aus Deutschland sind aktuell besonders stark?

In unserem Segment sehen wir in frühen Phasen Firmen wie Cherry Ventures, Point Nine, Eventures und Project A, die sehr gut sind. Capnamic läuft immer etwas unter dem Radar, ist aber auch sehr gut unterwegs. Ebenso Earlybird, wobei ich sie bei aktuellen Deals nicht so häufig sehe. Blueyard finde ich persönlich extrem spannend, ebenso Fly Ventures. In Österreich sitzt noch der VC-Fonds Speedinvest, die machen hier einen super Job.

Wagniskapitalgeber wie ihr sprechen meistens nicht über ihre Investoren, die sogenannten Limited Partners (LPs). Kannst du dennoch sagen, woher das Geld aus dem aktuellen Fonds kommt?

Unsere größten Investoren sind Firmen wie Pathway Capital, Harbour Vest und der European Investment Fund (EIF). Holtzbrinck bleibt für uns ebenso ein wichtiger Investor, auch wenn wir uns jetzt von Holtzbrinck Ventures in HV Capital umbenennen. Vermutlich sagen die Namen der LPs niemandem etwas. Diesen neuen Fund haben wir ja auch für erfolgreiche Unternehmer aus unserem engsten Netzwerk geöffnet. Hier hatten wir extrem starke Resonanz. Wir haben 50 bekannte Personen als Investoren gewonnen, beispielsweise die Gründer von Zalando, Hellofresh, Flixbus und Trivago, worauf wir besonders stolz sind.

Volle Fonds: Es gibt gerade so viel Kapital wie nie, sagen VCs – aber warum? Investoren bleiben auf ihrem Geld sitzen, auch wenn die Nachfrage nach Finanzspritzen steigt. Startups benötigen mehr Cash, um durch die Krise zu kommen und zu skalieren.

Warum ist es für diese Geldgeber attraktiv, in Startups zu investieren? Das Geschäft ist immer noch extrem risikoreich.

Da muss man differenzieren. Wenn das Privatpersonen als Business Angels machen, ist es sehr risikoreich und man braucht einen sehr guten Zugang zu der Szene und den Gründern. Für professionelle Investoren, die ihr Geld in VC-Fonds stecken, ist ein Investment in Startups zwar hochrisikoreich, aber dennoch sinnvoll, weil die meisten Umbrüche durch Startups vorangetrieben werden. Die großen Firmen sind hingegen viel zu langsam.

Welche Erfolge aus der deutschen Startup-Szene nennt ihr, um Geldgeber zu überzeugen?

Die ganz großen Exits liegen natürlich ein paar Jahre zurück, wie Zalando, Delivery Hero oder Hellofresh. Das waren außergewöhnliche Erfolge. Aktuell sind es Firmen wie Flixbus oder Sumup, die im Bereich der Milliardenbewertung unterwegs sind. Auch wenn die noch nicht verkauft sind, sehen wir hier große Chancen. Jeder VC-Investor hofft natürlich auf Erfolge wie in den letzten Jahren Spotify, Adyen oder hierzulande Teamviewer.

Welche Firmen sind die stärksten in eurem eigenen Portfolio?

Neben Sumup und Flixbus, an denen auch wir beteiligt sind, ist Depop aus England ein unglaublich starkes Unternehmen, ebenso die Global Savings Group. Es würde sicherlich den Rahmen sprengen hier alle zu nennen, aber Investments in Firmen wie Scalable, Tourlane, Ottonova, Urban Sports Clubs, Sennder, oder Scoutbee gehören zu den stärkeren.

Corona hat einige dieser Unternehmen ausgebremst, Tourlane beispielsweise.

Wir gehen davon aus, dass Themen wie Reisen oder Mobilität nach der Krise zurückkommen. Alle Unternehmen, die sich jetzt um die Zukunft der Arbeit und New Work kümmern, sind außerdem besonders spannend. Insgesamt beschleunigt diese Krise den Wandel enorm, viele Startups profitieren deswegen.

Viele Hoffnungsträger aus der Startup-Szene stecken allerdings in Schwierigkeiten.

Ich glaube, hier muss man schauen, in welcher Phase ein Unternehmen ist. Klar, etablierte Unternehmen wie Flixbus, Getyourguide oder Dreamlines haben aktuell Probleme. Es würde mich jetzt wundern, wenn Johannes Reck sagt: Das ist eine super Zeit! Aber: Gerade für junge Startups ist es aktuell spannend, weil viel Kapital im Markt ist und sich die Top-Investoren um die Investments streiten. Natürlich wünscht sich jeder, dass die Corona-Krise schnell vorbei geht, aber für Gründer und Gründerinnen, die gerade erst ihr Unternehmen aufbauen und Personal suchen, sind es durchaus auch gute Zeiten.

Du sagst, Top-Investoren streiten sich um Investments. Um welche Startup geht’s dabei?

Von unseren letzten Investments beispielsweise Everdrop, Schüttflix oder Dance. Da muss man sich schnell bewegen, um als Investor dabei sein zu können. Choco war ebenfalls ein Hype-Case, bei dem wir aber nicht dabei sind. Und ich habe gehört, dass es in Berlin aktuell einen Fahrrad-Lieferdienst gibt mit einem Tier als Logo, bei dem sich die Investoren die Klinke in die Hand geben.

Bild: Holtzbrinck