Jeder Mensch hat so sein Hobby: Manche Stricken sich die Finger wund, einige dribbeln Bälle und andere schauen gern Pflanzen beim Wachsen zu. Letztere Gruppe will Rankwerk versorgen. Das Kieler Startup verkauft online Gemüse-Saatgut in Boxen und passendes Anzucht-Zubehör wie Kokostöpfe oder Dünger. Zusätzlich werden die Kunden mit Anleitungen versorgt, um ein Erfolgserlebnis selbst auf kleinen Balkonen zu garantieren.

Anzeige

Denn gerade Bewohner der Großstädte hätten weniger Platz, Zeit und Geduld, sich in die Pflanzenzucht einzuarbeiten. „Dadurch entstehen viele Fehler und das ist dann mit Frust verbunden. Und dann hören die meisten auch wieder auf“, so Gründer Hannes Popken. Rankwerk wolle daher mit einer Kombination aus hochwertigem Saatgut und dem Service punkten, Kunden bei der Aufzucht zu unterstützen.

Gemüse zu jeder Jahreszeit

Mit seinen Anzuchtboxen hat das Startup nach eigenen Angaben 2019 etwa 10.000 Kunden und einen Umsatz von 200.000 Euro erreicht. Seit Neuestem wird nun auch ein Abomodell angeboten. Bei diesem wird für 40 Euro Jahresgebühr vierteljährlich saisonal passendes Saatgut verschickt. „Wir wollen aufzeigen, dass Gärtnern nicht nur im Frühjahr funktioniert, sondern im ganzen Jahr“, so die Gründer. So würden auch ungewöhnlichere Sorten wie Mini-Grünkohl für die Balkonaufzucht versendet. Mit den Abos wolle das Startup die Kunden länger binden.

Bei „Die Höhle der Löwen“ stellen Popken und sein Geschäftsführer Dennis Lizarzaburu die Abobox erstmals vor. Sie bieten 15 Prozent ihrer Firma für 150.000 Euro an. Dass der Auftritt in der Gründershow schwierig werden kann, wissen die Gründer: Nicht jeder Löwe habe einen Bezug zum Lifestyle des Urban Gardenings, sagen sie. Eine größere Reichweite erhoffen sie sich in jedem Fall. Das könnte gelingen, wie andere Startups gezeigt haben.

Abrechnung: Kein Deal bei DHDL – und trotzdem erfolgreich Ein Viertel der Investments bei „Die Höhle der Löwen” platzt – oder es kommt erst gar nicht zum Deal. Diese Startups der ersten Staffeln schafften es auch ohne Löwengeld.





Bild: TVNow/Bernd-Michael Maurer