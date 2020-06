Rasa Technologies, Inc., ist ein aus Berlin stammendes Tech-Startup mit dem Fokus auf AI-Chatbots und -Sprachassistenten. Nun vermeldet das Unternehmen eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 26 Millionen US-Dollar (23 Millionen Euro). Die wurde angeführt von Andreessen Horowitz, einer der bekanntesten US-Risikokapitalgeber.

„Nach der Serie A mit Accel vor gut einem Jahr hatten wir viel Nachfrage von VCs“, erklärt Rasa-Mitgründer Alexander Weidauer. Im April hätten er und sein Mitgründer sich erste Gedanken über die nächste Finanzierungsrunde gemacht, „auch wenn wir noch viel Geld auf der Bank hatten.“ Aber weil sie gerade im Zusammenhang mit Corona einen Fokus auf dem Thema Digitalisierung sahen, hätten sich Weidauer und sein Mitgründer Alan Nichol früher als geplant für eine neue Runde entschieden. Dann sei alles sehr schnell gegangen und die Runde schneller passiert als geplant. Über das Netzwerk von Accel seien bereits zuvor Kontakte zu anderen VCs entstanden. „Wir mussten also nicht kalt anrufen, weil wir schon einige Leute kannten“, sagt Weidauer.

Kapital vom Webbrowser-Erfinder

Beim Valley-VC Andreessen Horowitz habe man sich vor allem für den Plattform-Gedanken bei Rasa interessiert. Das in Berlin gestartete und später in Teilen ins Valley migrierte Unternehmen entwickelt eine Software für KI-gesteuerte Sprachkommunikation, und bietet den Kern als Open Source an. „Diesen Ansatz eines HTML für Conversational AI hat man bei Andreessen Horowitz gleich verstanden“, sagt der Rasa-Gründer. Und vermutet, das hänge vielleicht auch damit zusammen, dass Marc Andreessen vor vielen Jahren mit seiner Firma Netscape den ersten weit verbreiteten HTML-Webbrowser entwickelt hatte.

Rasa war vor einem Jahr nach San Francisco übergesiedelt – nachdem sich die Gründer zunächst explizit für Berlin als Standort ausgesprochen hatten. „Im Silicon Valley spricht man ganz anders über die Skalierung von Unternehmen, das beeindruckt mich immer noch“, sagt Weidauer. „Außerdem ist das Tiefenverständnis für unser Produkt bei den VCs hier größer.“ Das sei gleichzeitig aber ein Mindset, das sich auch woanders hinbringen ließe. Gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise und dem zwangsweise erlernten Home-Office-Verständnis hätten sich einige seiner Freunde bereits aus dem Valley zurückgezogen. „Silicon Valley wird nun mehr ein Mindset sein als ein Ort“, sagt er.

Milliarden-Exit? „Schauen wir mal.“

Für sein Unternehmen hatte Weidauer die Vorteile des Berliner Standorts zu schätzen gewusst: So sitzt weiterhin ein beträchtlicher Teil des Entwicklerteams und der Forschung in der deutschen Hauptstadt. Derzeit beschäftigt Rasa an seinen Standorten in Deutschland und den USA etwa 50 Mitarbeiter.

Das neue Kapital kommt neben Andreessen Horowitz auch von den Altinvestoren Accel und 468 Capital, und Weidauer und sein Mitgründer wollen damit vor allem den Bereich Forschung stärken und einen neuen Hub im schottischen Edinburgh aufbauen. Geleitet werden soll es von Adam Lopez, der derzeit an der Universität Edinburgh zu KI forscht und sich auf die Bereiche Sprachverarbeitung und Produktentwicklung konzentrieren soll.

„Wir wollen eine große Community rund um das Thema Sprachverarbeitung mit künstlicher Intelligenz aufbauen“, sagt Weidauer. An seinem Ziel, aus seiner Firma ein börsengelistetes Unternehmen zu machen, hält er fest, auch wenn er zu zeitlichen Rahmen nichts sagen könne. „Wir denken sehr viel über Skalierung nach, auch mit unseren Boardmitgliedern, die von den VCs kommen und viel Erfahrung mitbringen, bis hin zum Billion-Dollar-Exit“, so der Rasa-Gründer. Ob Letzteres auch sein Ziel für Rasa sei? „Schauen wir mal.“



