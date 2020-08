Der Online-Modehändler Zalando hat am Donnerstag die Ergebnisse einer internen Untersuchung veröffentlicht, die das Unternehmen wegen der Rassismus-Vorwürfe des ehemaligen Mitarbeiters Fernando Torres gestartet hatte. Business Insider hat zuerst über die Vorwürfe berichtet.

„Die Untersuchung hat die Kernvorwürfe nicht bestätigt“, teilte Zalando mit. Deswegen sehe man von disziplinarischen Maßnahmen ab. Zu den Kernvorwürfen zählt das Unternehmen Torres Schilderungen von rassistischer Sprache in den Zalando Studios und der rassistischen Auswahl von Models für den Onlineshop der Firma.

Zalando hat ehemalige und aktuelle Mitarbeiter darum gebeten, „etwaige weitere Vorfälle“ zu melden. Insgesamt habe das Unternehmen 26 Interviews geführt, hunderte Fotos von Models gesichtet und relevante Kommunikation per Chat oder Email ausgewertet.

Dabei kam heraus, dass es im Jahr 2018 „Einzelfälle gab, in denen diskriminierende oder unsensible Sprache verwendet wurde“, heißt es in einer Mitteilung von Zalando. Das zuständige Führungsteam habe allerdings sofort eingegriffen. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Manche Interviewte berichteten von zusätzlichen Fällen unangebrachter Sprache in den Zalando Studios. Trotz aller Bemühungen, diesen Vorwürfen auf den Grund zu gehen, konnten wir sie nicht einzelnen Personen direkt zuordnen.“

Mikroagressionen bekanntgeworden

Zu den identifizierten Einzelfällen kämen sechs Fälle sogenannter Mikroaggression, gab Zalando bekannt. Das seien Kommentare oder Handlungen, durch die unterschwellig oder unbeabsichtigt Vorurteile zum Ausdruck kommen.

Zalando nimmt die Untersuchung zum Anlass, um einen neuen Maßnahmenkatalog gegen Diskriminierung im Unternehmen einzuführen. Dazu gehört etwa ein Glossar für inklusive Sprache, die Erweiterung des Diversity- und Equality-Teams und die Verstärkung der Investitionen in Marken, deren Gründer Mitglieder unterrepräsentierter Gruppen sind.

Auch Mitgründer und Co-Vorstand Robert Gentz hat sich zu den Ergebnissen der internen Untersuchung geäußert. „Rassismus hat bei Zalando keinen Platz. Das ist schon immer unsere Position gewesen und wir wollen sicherstellen, dass das auch die Erfahrung aller ist. Die Erkenntnisse aus der Untersuchung haben uns mehr Klarheit darüber gegeben, wo wir als Unternehmen stehen“, sagt Gentz. „Wir haben konkrete Ideen und Ansätze aus ihnen abgeleitet, wie wir noch besser gewährleisten können, dass jeder – ganz gleich ob Mitarbeiter, Kunde, Model oder Markenpartner – sich gleichermaßen wertgeschätzt, gehört und unterstützt fühlt.“

