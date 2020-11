Der Abstand zwischen Seed-Runde und Series A war bei diesem Startup besonders kurz: Gerade einmal zwölf Wochen ist es her, dass die Razor Group eine erste Anschubfinanzierung in Höhe von fünf Millionen Euro bekommen hat – nun folgt eine weitere Kapitalspritze mit insgesamt 25 Millionen Euro. Das Berliner Startup kauft Amazon-Händlern ihre Markenshops ab, um sie unter einem gemeinsamen Dach erfolgreicher zu machen. Das Vorbild Thrasio kommt aus den USA und wurde in Rekordzeit zum Einhorn.

Anzeige

Die neue Runde teilt sich auf in eine Eigenkapitalfinanzierung und eine Kreditlinie. Zehn Millionen Euro steuern die Bestandsinvestoren bei, angeführt vom Schweizer VC Redalpine an. Auch 468 Capital von Ex-Rocket Alexander Kudlich und Mesosphere-Gründer Florian Leibert, Presight Capital und der Rocket-Fonds Global Founders Capital beteiligten sich erneut an der Razor Group. Weitere 15 Millionen Euro sicherte sich das Startup über eine Fremdkapitalfinanzierung, auch Venture Debt genannt. Das Geld stammt von dem Kapitalgeber Claret Capital.

Es dient vor allem dazu, weitere profitable Amazon-Shops zu übernehmen. „Unsere Wachstumsprognosen sind mit der neuen Finanzierung signifikant gestiegen“, sagt Razor-Mitgründer Tushar Ahluwalia zu Gründerszene. Bis zum Ende des Jahres werde das Portfolio des Startups voraussichtlich von bisher zwei auf dann acht Shops wachsen. „Nächstes Jahr zielen wir auf 30 Shops ab. Ein signifikanter Teil der Pipeline hierfür steht bereits“, so Ahluwalia.

Das Vorbild kommt aus den USA

Das Geschäft mit profitablen Amazon-Shops ist derzeit hart umkämpft. Erst am Donnerstag gab das Londoner Pendant zu Razor, Heroes, eine 55-Millionen-Euro-Finanzierung bekannt. Die Series-A-Runde habe man aber nicht allein wegen der finanzkräftigen Wettbewerber so schnell abgeschlossen, erklärt Ahluwalia: „Natürlich beobachten wir unsere Konkurrenz sehr genau, aber unsere Investitionsentscheidungen treffen wir ausschließlich basierend auf unseren eigenen Wachstumsplänen.“ Man spiele kein Spiel gegen andere Player, sagt er.

Heroes: Diese Zwillinge haben 55 Millionen in der Seed-Runde eingesammelt Der Aufkauf von Amazon-Shops hat sich zum Milliardengeschäft entwickelt. Davon will nun auch das deutsche Startup Heroes profitieren – und bekommt Millionen.

In den USA hat sich das Geschäftsmodell bereits durchgesetzt. Das dortige Vorbild heißt Thrasio und weist einen Umsatz von 300 Millionen Dollar mit über 6.000 Produkten auf. Das 2018 gegründete Startup aus Boston wurde in kürzester Zeit mit einer Milliarde Dollar bewertet. Eine Finanzierungsrunde im Juli machte das Unternehmen damit zum Einhorn.

Hierzulande versuchen nun mehrere junge Anbieter zum Marktführer in Europa aufzusteigen. Neben der Razor Group werben etwa auch die Berliner Startups Sellerx, Thirstii und Zeelos um verkaufswillige Amazon-Händler. Eine schnelle Konsolidierung erwartet Razor-Gründer Tushar Ahluwalia nicht. „Der europäische Amazon-Markt ist stark fragmentiert mit vielen tausenden Händlern pro Marktplatz“, sagt er. „Außerdem ist das FBA-Modell (Ein Service für Händler, welche über Amazon ihre Waren vermarkten wollen, Anm. d. Red.). in Europa noch relativ jung und der Markt für Exits noch nicht stark ausgebaut.“

Aktuell beschäftigt die Razor Group rund 35 Mitarbeiter, verteilt auf die Büros in Berlin, London und Neu Delhi.

Bild: Razor