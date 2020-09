Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Recursion Pharmaceuticals hat am Mittwoch in den USA verkündet, dass in einer Series-D-Finanzierungsrunde 239 Millionen US-Dollar eingesammelt werden konnten. Außerdem geht das US-Startup eine Partnerschaft mit dem deutschen Pharmaunternehmen Bayer ein. Zu den Investoren zählen Casdin Capital und Baillie Gifford, von Bayers Investitionssparte Leaps kommen 50 Millionen US-Dollar.

Bei der Partnerschaft der beiden Unternehmen geht es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medikamentenentwicklung. Ein Schwerpunkt soll die Erforschung neuer Therapien für chronisches Narbengewebe und fibrotische Erkrankungen der Lunge, der Nieren und des Herzens sein. Jürgen Eckhardt, Leiter von Leaps by Bayer, bezeichnete die Kooperation als Bayers „große Wette in der digitalen Arzneimittelentwicklung“.

Recursion wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City. Anders als bei herkömmlichen Ansätzen beginnt das Unternehmen damit, gesunde Zellen krank zu machen. Mithilfe von maschniellem Lernen wird dann erforscht, wie sich die kranken Zellen von gesunden unterscheiden und welche Medikamente es braucht, um die kranken Zellen wieder zu heilen. [Mehr bei Forbes, Handelsblatt und Forbes]

Auf Gründerszene: Seit neun Jahren arbeitet Benjamin Eisenführ bei der deutschen Online-Shopping-Plattform Zalando. Jetzt will er einen Betriebsrat gründen, um die Mitarbeiter zu stärken. Welche Hürden es gibt und was die Führung von seinen Plänen hält, hat er uns im Interview verraten. [Mehr bei Gründerszene]

Das Elektroauto-Startup Lucid hat am Mittwoch in den USA sein erstes Fahrzeug, die E-Limousine Air, präsentiert. Anfang nächsten Jahres soll am Standort Casa Grande in Arizona die Produktion beginnen. Lucid zufolge soll das Air-Modell effizienter, schneller und geräumiger als der Tesla S sein. CEO Peter Rawlinson, der auch als Chefingenieur für Tesla tätig war, hat für Lucid außerdem Pläne im Bereich der Energiespeicherung. [Mehr bei CNBC, Bloomberg und Techcrunch]

Palantir wird mit 10,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Vor fünf Jahren wurde die Tech-Firma, die Software zur Analyse von großen Datensätzen anbietet, noch doppelt so hoch, mit etwa 20 Milliarden US-Dollar bewertet. Palantir steht kurz davor, an die Börse zu gehen. CEO Alex Karp bekräftigte am Mittwoch gegenüber Investoren die Strategie der Firma, mit US-Regierungsbehörden zu kooperieren. [Mehr bei CNBC, Reuters und Bloomberg]

Softbanks Aktien fielen am Mittwoch um weitere drei Prozent. Das japanische Tech-Konglomerat hat allein in dieser Woche zwölf Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Grund ist die Nervosität unter Investoren, die die neueste Anlagestrategie von Softbank kritisch sehen. In einem Bericht der Financial Times hieß es, Softbank habe sich Optionen von großen Tech-Namen wie Tesla, Amazon, Microsoft und Netflix gesichert und damit möglicherweise die Bewertungen in diesem Sektor in die Höhe getrieben. [Mehr bei CNBC]

Unity Software erhofft sich von seinem bevorstehenden Börsengang ein Plus von 1,05 Milliarden US-Dollar. Das amerikanische Unternehmen, das Software im Bereich Game Design anbietet, will 25 Millionen Aktien anbieten, jeweils im Wert von 34 bis 42 US-Dollar. Unity ist ein weiteres Tech-Unternehmen, das vor den US-Wahlen im November den Gang an die Börse wagt. [Mehr bei Reuters und Bloomberg]

Auch das Biotech-Startup Grail will an die US-Börse. Das Unternehmen, das einen neuen Bluttest zur frühzeitigen Erkennung von verschiedenen Krebsarten entwickelt, kann bisher weder auf ein Produkt noch auf Umsatz verweisen. Dafür hat Grail einige namhafte Investoren: Amazon-CEO Jeff Bezos und die Gentechnik-Firma Illumina. [Mehr bei CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Beim Hamburger Fintech Monedo schien vor der Corona-Krise alles gut zu laufen. Man hatte den alten Namen Kreditech abgelegt, mit David Chan einen beliebten neuen CEO gewonnen und insgesamt 30 Millionen Euro an frischem Kapital gesammelt. Dann folgte die überraschende Insolvenz. [Mehr bei Gründerszene]

