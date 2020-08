Blaue Swimmingpools. Weiße Strände. Wallende Sommerkleider und Sonnenuntergänge am Meer. Auf dem Instagram-Kanal von Madeleine Schneider-Weiffenbach, Künstlername Pilotmadeleine, sah es in den vergangenen Monaten aus, als habe es die Corona-Krise nie gegeben. Die Münchnerin ist hauptberuflich Reise-Bloggerin, mit dem Posten schöner Urlaubsfotos verdient sie Geld. Laut InfluencerDB ist jedes von ihr veröffentlichte Instagram-Foto rund 4.550 Euro Wert.

Was beim Klick auf die Bilder von April, Mai und Juni auffällt: Es handelt sich um Archivfotos, Bilder vergangener Reisen. Davon gibt es genug. Seit 2015 reist Schneider-Weiffenbach um die Welt und hält fotogene Momente für ihren Blog und ihre Social-Media-Profile fest. Ausgebildet ist sie als Pilotin – entschied sich aber für den lukrativen Influencer-Job. 1,1 Millionen Personen folgen ihr auf Instagram, damit ist sie die zweiterfolgreichste Travel-Influencerin Deutschlands. Vor ihr ist nur Yvonne Pferrer mit 1,3 Millionen Abonnenten.

Die Corona-Krise traf Influencerinnen in diesem Bereich hart. Was machten die hauptberuflich Reisenden, als Reisen nicht mehr erlaubt war? Wie reagierten Auftraggeber und Follower? Und hat sich die Szene durch Corona ausgedünnt? Wir haben mit Schneider-Weiffenbach darüber gesprochen. Per Telefon erreichten wir sie in München, wo sie sich gerade mit ihrem Freund (ebenfalls erfolgreicher Influencer) und dem gemeinsamen Sohn aufhält. Die drei waren gerade zurück aus Griechenland – ihrer ersten Reise seit Beginn der Pandemie. Bezüglich der Kritik um Kollegin Pferrer, der kürzlich Abonnentinnen in ein Naturschutzgebiet folgten und es verdreckten, wollte sich Schneider-Weiffenbach nicht äußern.

Madeleine, wie hast du den Beginn der Corona-Krise im März erlebt?

Wir waren auf den Malediven, dort hatten wir eine dreiwöchige Reise geplant. Bevor wir losgefahren sind, war die Lage abgesehen von China noch unter Kontrolle. Es gab keine Reise-Restriktionen. Vor Ort haben wir täglich beobachtet, wie sich das verändert hat. Nach anderthalb Wochen hat Deutschland Reisenden empfohlen, nach Hause zu kommen. Wir haben die Reise dann sofort abgebrochen und sind nach Malta, dort ist unser Hauptwohnsitz.

Deine Reisepläne für 2020 waren dann wohl hinfällig.

Absolut. Wir mussten zwei Reisen komplett canceln – eine zum Coachella-Festival und eine Hawaii- und Tahiti-Reise. Es war alles organisiert, wir hatten Kooperationen unterzeichnet, Tickets gebucht, Outfits zusammengesucht. Wegen des Festivals war ich gar nicht so traurig, das wäre mit Kind sowieso etwas stressig geworden. Hawaii war schon schade. Die Reise war seit einem Jahr geplant, wir hätten tollen Content machen können. Jetzt haben wir sie um ein Jahr verschoben. Mal sehen, ob sich die Lage bis dahin entspannt hat.

„Die ganze Welt war in Sorge – da kam ich mir schlecht vor, für Beauty-Produkte zu werben.“

Wie ging es mit den Werbekooperationen, über die du dein Geld verdienst, in der Corona-Krise weiter?

Mein Partner und ich verdienen 80 Prozent unseres Einkommens über Reisekooperationen. Davon ist in der Corona-Zeit sehr viel weggebrochen. Aber wir haben die vergangenen zwei Jahre wirklich nur gearbeitet und dadurch gute Rücklagen angespart. Zudem habe ich noch andere Kooperationen, zum Beispiel im Beauty-Bereich. Aber auch die wurden weniger, weil einige Kooperationspartner ihre Werbebudgets gekürzt haben. Ehrlich gesagt habe ich mich zu Zeiten des Lockdowns ohnehin schlecht gefühlt, Werbung zu machen und es daher extrem heruntergeschraubt. Die ganze Welt war in Sorge – da kam ich mir schlecht vor, für Beauty-Produkte zu werben. Drei Monate lang habe ich kaum gearbeitet. Aber wir haben das eher positiv gesehen. Die Zeit tat unserer Beziehung und uns als Familie gut, wir sind wieder ein bisschen runtergekommen. Davor haben wir uns kaputt gearbeitet.

Womit hast du deinen Instagram-Kanal bespielt? Deine Abonnenten erwarten ja Reisefotos.

Das war tatsächlich schwierig, denn ich poste sonst ja ausschließlich Reise-Content. In den Stories kam es bei den Followern gut an, dass ich ihnen etwas aus unserem Corona-Alltag gezeigt habe. Im Feed habe ich ältere Fotos gepostet, und das auch nur ein- bis zweimal pro Woche anstatt täglich. Zu Beginn der Krise bekamen meine Bilder viel weniger Views und Likes als sonst. Ich habe auch Follower verloren. Die Leute waren, denke ich, frustriert, dass ihre Reisen in diesem Jahr wegfallen. Daher wollten sie wohl keinen Travel-Content mehr sehen. Das hat sich inzwischen aber normalisiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MADDIE ♡ TRAVEL & LIFESTYLE (@pilotmadeleine) am Jul 30, 2020 um 12:23 PDT

Pro Tag mache sie Tausende Fotos, verriet uns die Influencerin (hier in Griechenland).

Hattest du Sorge, dass du den Job ganz an den Nagel hängen musst?

Nein, ehrlich gesagt nicht. Der Worst Case wäre gewesen, dass 2020 gar keine Reisen mehr hätten stattfinden können. Aber selbst das hätten wir überstanden. Wir haben ja einen finanziellen Puffer und weitere Standbeine, über die wir Geld verdienen. Insgesamt haben wir trotz Krise keinen Verlust gemacht. Aber ich weiß, dass kleinere Influencer mit weniger Rücklagen vor größeren Problemen standen.

Denkst du, dass sich die Reiseblogger-Szene durch Corona verkleinert?

Ja. Der Job ist auch ohne Krise extrem schwierig. Es ist recht leicht, mal eine Hotelübernachtung umsonst zu bekommen. Aber dass man für einen Hotelaufenthalt bezahlt wird und davon leben kann? Das ist eine ganz andere Nummer. Viele kleinere Reiseblogger investieren sehr viel Geld und bekommen sehr wenig raus, abgesehen von einer Gratisübernachtung. Es hat bei mir und meinem Partner viele Jahre gedauert, bis wir fürs Reisen bezahlt wurden. Das war harte Arbeit und geht auch nur, wenn man eine große Reichweite hat. Auch heute sind Hotels teils noch überrascht, wenn ich sage: „Meine Berichterstattung über euch kostet Geld.“ Sie sagen dann: „Aber du bekommst doch den Aufenthalt umsonst!“ So funktioniert es aber nicht, wenn man das Bloggen beruflich macht.

Wie läuft die Arbeit als Reise-Influencerin generell – von wem bekommst du Geld?

Was bei uns sehr gut läuft, sind Destinationen (gemeint sind Tourismusorganisationen wie Visit Italy oder Visit Croatia, d.Red.). Sie bezahlen sehr gut und es macht unheimlich viel Spaß. Mit Hotels läuft es auch gut. Gerade jetzt bekommen wir viele Anfragen, weil die Urlauber wegen Corona eher Ferienwohnungen mieten. Daher müssen Hotels auf sich aufmerksam machen. Mit Airlines hat man nur sehr selten bezahlte Kooperationen. Allerdings finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn ich Business-Class fliegen darf und dafür nur ein Foto posten muss. So eine Kooperation bekommt man aber nur, wenn man ein sehr gutes Verhältnis zur Airline und eine starke Reichweite mit hochwertigem Content hat.

Überlegst du dir, wohin du gern fahren möchtest und schreibst dann potenzielle Partner an, oder andersherum?

Zu 99 Prozent werden wir angeschrieben. Das finde ich auch gut, ansonsten würde ich mich ein bisschen fühlen, als würde ich mich aufdrängen.

Musst du überhaupt irgendetwas selbst bezahlen, wenn du auf Reisen gehst?

Wenn wir eine Partnerschaft mit einer Destination haben, wird alles bezahlt. Ansonsten bezahlen wir kurze, günstige Flüge in der Regel selbst. Da lohnt es sich nicht, den Aufwand einer Kooperation zu betreiben. Manchmal sind wir auch froh, wenn wir nicht komplett abhängig von Partnern sind. Dann bezahlen wir bewusst ein paar Nächte selbst, damit wir nicht verpflichtet sind, ständig etwas zu posten.

Hast du Mitarbeiter oder ein Management, das dir bei den Kooperationen hilft?

Mein Freund und ich haben keine Mitarbeiter, wir machen alles zu zweit. Wir haben auch keinen Fotografen oder Assistenten. Es ist extrem viel Arbeit – erst Recht, wenn man ein kleines Kind hat. Aber es macht uns Spaß.

Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?

Zu zweit sind mein Freund und ich sehr effizient. Bei uns dauert es nicht mehr lang, die Fotos zu machen, weil wir Pose, Outfit und Location vorab besprechen. Früher habe ich oft bis Mitternacht gearbeitet. Darunter kann eine Beziehung sehr leiden. Deswegen versuche ich nun, bis zum Abendessen alles zu erledigen – danach ist Sendepause. Das ist sehr wichtig, wenn man mit seinem Partner zusammenarbeitet.

Denkst du, dass sich dein Job durch Corona langfristig verändern wird? Es gibt Vermutungen, dass Fernreisen auf Dauer weniger werden.

Davon gehe ich nicht aus. Klar, zunächst wird mein Fokus eher auf Europa liegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das Reiseverhalten im Sommer 2023 wieder normalisiert hat. Es wird aber auch Branchen geben, die länger leiden. Wir hatten zum Beispiel eine gute Kooperation mit einem Kreuzfahrtschiff. Das ist momentan noch nicht wieder in Aussicht.

Wie viele Länder wollt ihr dieses Jahr noch bereisen?

Im Sommer reisen wir wie immer innerhalb Europas, da es hier um diese Jahreszeit einfach schön ist und wir mit unserem Kleinen nicht so lang fliegen müssen. Wir möchten nach Ibiza und Italien, und vielleicht nach Bayern zum Schloss Neuschwanstein. Ab November peilen wir wieder Fernreisen an. Es könnte sich anbieten, Länder zu besuchen, die sonst komplett überlaufen sind. Thailand zum Beispiel. Es wäre cool, das Ganze mal mit weniger Touristen zu sehen.

Wieso reist ihr nicht einfach generell in den Nebensaisons? Dann ist es deutlich leerer.

Wir müssen immer zu den besten Zeiten fahren, denn das Wetter ist für uns extrem wichtig. Für normale Urlauber sind ein paar Tage Regen nicht schlimm, aber für uns ist es dann mit dem Fotografieren schwierig.

Welche Reiseziele performen auf Social Media am besten?

Das ist interessanterweise auf Tiktok und Instagram komplett unterschiedlich. Auf Tiktok sind die Nummer eins die Malediven. Wenn ich etwas von dort hochlade, geht es meistens viral. Auf Instagram war das früher auch so, aber inzwischen waren schon super viele Leute dort. Daher ist der Wow-Effekt weg. Die Leute wollen etwas sehen, das sie noch nie gesehen haben. Kürzlich habe ich ein Video von einem kleinen, unbekannten Restaurant in Mykonos gepostet, das lief extrem gut.

Bild: Pilotmadeleine