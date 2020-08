Von einem Tag auf den anderen gingen ihre Umsätze wegen Corona auf Null – Reisefirmen wie Getyourguide, Hometogo, Trivago oder Omio hat die Corona-Krise hart getroffen. Von ihrem wichtigsten Werbepartner Google fühlten sie sich in dieser Zeit hängen gelassen. Den Reise-Startups geht es mittlerweile um ein grundsätzliches Problem: Eine Werbeplattform sein und gleichzeitig Konkurrenzprodukte aufbauen? Geht nicht, finden sie.

Bereits Ende April, mitten in der Corona-Krise, haben die Gründer von Dreamlines, Flixbus, Getyourguide, Homelike, Hometogo, Omio, Tourlane und Trivago gemeinsam mit dem Bundesverband Deutsche Startups einen offenen Brief an Google-Manager Philipp Schindler verfasst. Darin baten sie um ein Entgegenkommen in der Corona-Krise. Sie gaben an, allein im ersten Quartal 2020 insgesamt 75 Millionen Euro für Werbeanzeigen an die Suchmaschine überwiesen haben – doch wegen Corona mussten die Firmen wenig später Millionenbeträge an ihre Kunden zurückerstatten. Der Techkonzern indes verzeichnete keinerlei Verluste durch die Krise.

Google-Manager Schindler antwortete ein paar Tage später: Man arbeite mit Hochdruck daran, seine „Kunden zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, die Auswirkungen auf ihr Geschäft abzufedern.“ Er verwies auf Gelder aus einem Google-Fördertopf für kleine und mittlere Unternehmen, die jedoch nach Informationen von Gründerszene bisher keinem der Reise-Startups angeboten wurden. Mit vielen der Unterzeichner des Briefs habe man mehrfach Kontakt aufgenommen und Unterstützung angeboten.

Die Gründer, mit denen Gründerszene gesprochen hat, berichten anderes. Statt den Firmen entgegenzukommen, habe der Tech-Konzern auf eine strikte Einhaltung der Zahlungen gepocht. Spätestens ab Ende Mai seien die Zahlungsforderungen noch härter geworden.

Facebook und Microsoft zeigten sich kulanter

Für Johannes Reck, dem Gründer von Getyourguide ist dieser Zeitpunkt kein Zufall. Ende Mai trudelten bei den Reiseveranstaltern die ersten Buchungen ein – Informationen, die ebenfalls Google hat. Wer nicht zahlte, dem drohte die Firma mit der Deaktivierung des Accounts. Die Suchmaschine ist für Reiseunternehmen wie Getyourguide mit Abstand der wichtigste Werbepartner. Kein Anzeigen mehr bei Google – das wäre einer Art Selbstmord gleichgekommen.

Nicht alle Werbeanbieter hätten sich während der Krise so verhalten, darüber sind sich die Gründer der Reisefirmen einig, mit denen Gründerszene gesprochen hat. „Andere Werbeplattformen sind teilweise aktiv auf uns zugekommen und haben Unterstützung angeboten“, sagt etwa Trivago-Chef Axel Hefer. „Die meisten Firmen der Tourismusbranche glauben, dass man sich in der Krise gegenseitig unterstützen muss. Wenige sehen das allerdings anders.“ „Microsoft hat uns sofort nach Ausbruch der Corona-Krise Anzeigen gestundet und uns zusätzliche Visibilität gegeben, Facebook ebenfalls“, berichtet Johannes Reck.

Die Buchungen steigen langsam wieder an – Google merkt das

Die Reisebranche erholt sich währenddessen von den ersten Corona-Monaten. Getyourguide erwirtschaftet bereits wieder mehr als 40 Prozent des Umsatzes vom Vorjahr. Die Buchungen bei Omio haben nach eigenen Angaben mittlerweile schon ein Drittel des vorherigen Umsatzlevels erreicht. Grund genug für CEO Naren Shaam seine 400-köpfige Belegschaft ab September vorzeitig aus der Kurzarbeit zu holen.

Die Zahlungsforderungen aus Corona-Zeiten sind also längst nicht mehr der Grund, weshalb die Startups nun erneut auf Konfrontationskurs zu Google gehen. „Die Krise hat uns das Gesicht von Google gezeigt“, sagt Johannes Reck von Getyourguide. Die Firmenchefs bemängeln stattdessen ein viel grundsätzlicheres Problem: Google nutze die Daten seiner Werbepartner, um Konkurrenzprodukte aufzubauen.

„Google kann buchstäblich über Nacht Produkte launchen und für diese Traffic generieren, ohne einen Cent Werbekosten bezahlen zu müssen“, sagt der Hometogo-Chef Patrick Andrä gegenüber Gründerszene. So wie etwa eine eigene Ferienwohnungssuche, die die Tech-Firma startete. Anders als andere Anbieter wie Booking.com wird Hometogo in dieser hauseigenen Ferienhaussuche überhaupt nicht gelistet. Weshalb nicht, ist unklar. Google gab gegenüber dem Handelsblatt an, dass Daten wie die von Hometogo ab 2021 technisch für das Angebot genutzt werden könnten.

Für die Ferienhaussuche habe der Konzern eine Einbindung gewählt, die maximale Aufmerksamkeit auf sich ziehe. „Außer Google kann niemand so ein massiv klickstarkes Superwerbemittel in den Suchergebnisseiten erzielen – weder durch Optimierung in der Produktqualität, noch durch Zahlung“, sagt Andrä. Für ihn ein Anzeichen von Monopolmissbrauch: „Das Google sein Monopol in der allgemeinen Suche nutzt, um in vertikalen Suchen kostenlosen Traffic auf eigene Produkte zu lenken, ist ein Missbrauch seiner Vormachtstellung.“

Reise-Firmen prüfen rechtliche Schritte gegen den Konzern

Sein Startup hat unter anderem deshalb schon im vergangenen Jahr eine Beschwerde bei der EU-Wettbewerbsbehörde eingereicht. Andere Firmen prüfen nun, es ihm nachzutun, so wie etwa Getyourguide. Omio gab an, aktuell von rechtlichen Schritten absehen zu wollen. Trivago wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Johannes Reck sieht die Partnerschaft mit Google mittlerweile als ein „diabolisches Spiel“: „Wir haben keine Wahl mitzuspielen, gleichzeitig liefern wir unserem Wettbewerber immer mehr Daten“, sagt er. Will eine Firma wie Getyourguide Teil von Googles neuen Produkten werden, müssen sie dem Konzern zwar ein zeitlich unbegrenztes Recht an ihren Daten einräumen. Dafür wiederum profitiert die Berliner Plattform vom Traffic der Suchmaschine.

Ohne Google geht es auch nicht

Mit Google brechen wollen die Reisefirmen dennoch nicht. Das können sie auch gar nicht, wenn sie weiterhin im Reisemarkt mitspielen wollen. Sundar Pichai, Googles CEO, spielt indes die Rolle des Tech-Konzerns gerne herunter, zuletzt in einer Anhörung vor dem US-Kongress Ende Juli: In Bereichen wie Tourismus sei Google starker Konkurrenz ausgesetzt, gab er dort zu Protokoll.



