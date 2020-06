Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

2020 ernannte das Forbes-Magazin Mukesh Ambani zum 13. Mal in Folge zum reichsten Menschen Indiens. Laut des „Real Time Billionaires-Ranking“ liegt sein Nettowert bei 53 Milliarden US-Dollar. Genau dieser Ambani war es auch, dem es gelang, trotz der Pandemie Milliarden für seine Reliance Jio Platforms einzusammeln. Reliance Jio, das in weniger als vier Jahren zu Indiens Top-Telekommunikationsbetreiber mit über 388 Millionen Abonnenten aufgestiegen ist, sammelte in nur zwei Monaten über 15 Milliarden US-Dollar von elf Investoren ein. Unter den Geldgebern sind prominente Investoren wie KKR und Silver Lake, der saudi-arabische Staatsfonds sowie mehrere große Namen im Technologiebereich, darunter Facebook, das sich mit 5,7 Milliarden Dollar an dem indischen Unternehmen beteiligte.

Ambani und seine internationalen Geldgeber hoffen, die Plattform zu Indiens Top-Internetanbieter auszubauen. Am Freitag sagte der Milliardär zudem, dass er plane, Reliance Jio Platforms und Reliance Retail, die größte Einzelhandelskette des Landes, die ebenfalls von ihm kontrolliert wird, in den kommenden fünf Jahren an die Börse zu bringen. [Mehr bei Fortune, Techcrunch und Techcrunch]

Anzeige

Auf Gründerszene geht es heute um Food-Tech. 150 Startups wurden im vergangenen Jahr in Deutschland in dem Bereich gegründet, 2020 waren es bislang rund 100. Die Zahl steigt, das Interesse ist da. Doch nur jedes fünfte Gründerteam entwickelt dabei wirklich ein technologisches Produkt. Stattdessen überschwemmen Hafermilch und vegane Snacks den Markt. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Samsung hat ein kostengünstigeres 5G-Telefon vorgestellt, um den schwachen Verkauf von 5G-Mobiltelefonen in den USA anzukurbeln: Das Galaxy A71 wird mit einem preiswerteren Chip und Gehäuse geliefert, verfügt aber über mehrere Kameras. [Mehr bei Wall Street Journal]

Tesla-CEO Elon Musk hat über Twitter bekannt gegeben, dass der Elektroautobauer seine jährliche Hauptversammlung, die für den 7. Juli geplant war, wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben muss. „Ich bin mir nicht sicher auf welches neue Datum, aber ich schätze, vielleicht einen Monat oder so später“, schrieb Musk. Zudem kreierte die Pandemie weitere Probleme für Apple, das sich gezwungen sah, eine Reihe an Filialen in den USA wegen neuer Covid-19-Ausbrüche erneut vorübergehend zu schließen. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Palantir, die von Investor Peter Thiel unterstützte Big-Data-Firma, hat kurz vor dem Börsengang noch rund 500 Millionen US-Dollar von einem japanischen Investoren eingesammelt. Das Geld verringert die Notwendigkeit für Palantir, Kapital durch einen Börsengang zu beschaffen. Das Unternehmen erwägt anscheinend eine direkte Notierung seiner Aktien an der Börse, die es ermöglichen würde, eine Roadshow und andere Formalitäten eines Börsengangs zu umgehen. [Mehr bei Bloomberg]

BMW und Mercedes-Benz haben ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung autonomer Fahrzeugtechnik aus Kostengründen wieder eingestellt. Die Kooperation, die eigentlich langfristig angelegt war, startete erst vor einem Jahr. VW dagegen startet nach seinen vielen Skandalen durch und will zum Software-Konzern aufsteigen. Das neue Betriebssystem „VW.OS“ nimmt laut eines Medienberichts Form an. [Mehr bei Techcrunch, Manager Magazin und Handelsblatt]

Das Wirecard-Rating ist nach dem Bilanzskandal des Zahlungsdienstleisters von der Ratingagentur Moody’s auf Ramschniveau herabgestuft worden. Gleichzeitig plant das einst gefeierte Fintech laut eines Medienberichts aber weiter und arbeitet zusammen mit einer Investmentbank an einer Finanzierungsstrategie. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Werbeagentur Scholz & Friends hat eine Kampagne für das Tampon-Startup The Female Company auf Pornhub veröffentlicht. Jetzt gibt es Streit, eine Ex-Bewerberin behauptet, man habe die Idee von ihr geklaut. [Mehr bei Gründerszene]

Einen guten Start in die Woche!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Prodip Guha/Getty Images