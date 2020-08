Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Der Hype um die beliebte Trading-App Robinhood nimmt nach wie vor zu. So sammelte das Startup weitere 200 Millionen US-Dollar ein. Vor einem Monat erst sicherte sich das Unternehmen 320 Millionen Dollar, zwei Monate davor hatte es eine Finanzspritze über 280 Millionen bekannt gegeben. Mit der letzten Finanzierungsrunde ist die Bewertung von Robinhood von 8,6 Milliarden Dollar auf 11,2 Milliarden gestiegen.

Robinhood profitiert nicht unbedingt von der derzeitigen Pandemie, hat sich aber inmitten der Börsenrallye der letzten Monate gut etabliert. Laut eines US-Mediums soll Robinhood im Juni mehr Geschäfte abgewickelt haben als die Trading Plattformen Charles Schwab, E-Trade oder Ameritrade. Investoren lassen sich anscheinend auch von einigen Fehltritten in der Vergangenheit nicht abschrecken, als die Firma beispielsweise ein Produkt zurückziehen musste, nachdem die Behörden nicht informiert worden waren, oder größeren Systemausfällen Anfang des Jahres. [Mehr bei CNBC, Techcrunch und Bloomberg]

Wie sexistisch ist das Silicon Valley? Die Amerikanerin Anna Wiener arbeitete bei verschiedenen Tech-Startups in Kalifornien. Irgendwann beschloss sie, ihre Erfahrungen zu Papier zu bringen.

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Streit zwischen Epic Games und Apple geht weiter: So teilte der Fortnite-Entwickler am Montag mit, dass Apple drohe, sein Entwicklerkonto zu widerrufen. Dies würde bedeuten, dass Epic keine Apps mehr für den App Store erstellen kann. Die Eskalation folgt eine Woche, nachdem Epic Games das Zahlungssystem des App Store mit einem neuen Mechanismus umgangen hat und Apple daraufhin das Computerspiel Fortnite kurzerhand aus seinem App Store entfernte. Epic Games versucht zudem, andere Firmen aufzustacheln, eine Opposition gegen Apple aufzubauen. [Mehr bei CNBC, Bloomberg und The Information]

Softbank hat sich mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Amazon beteiligt, wie am Montag bekannt wurde. Der Vorstandsvorsitzende Masayoshi Son kündigte letzte Woche eine neue Investment-Tochter an, die überschüssiges Bargeld aus dem massiven Verkauf von Vermögenswerten „parken“ soll. Neben Amazon investierten die Japaner laut eines Reuters-Berichts auch in Netflix, Tesla, Microsoft und Alphabet. [Mehr bei Reuters]

Huawei wird von den USA weiter beschnitten: So hat das US-Handelsministerium neue Regeln erlassen, die den Zugang des chinesischen Telekommunikationsunternehmens zu im Ausland hergestellten Chips einschränken sollen. Die neuen Regeln verbieten Unternehmen außerhalb der USA, Chips, die mit US-amerikanischer Technologie hergestellt wurden, ohne spezielle Lizenz an Huawei zu verkaufen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Amazon soll sich laut eines Agenturberichts in Vorgesprächen befinden, um in den US-amerikanischen Cloud-Dienstleister Rackspace zu investieren. Im Juli hatte es noch geheißen, Rackspace plane einen Börsengang. Das Unternehmen war schon einmal öffentlich gehandelt worden, war zwischenzeitlich aber wieder privatisiert worden. Rackspace braucht offensichtlich Bargeld, um beträchtliche Schuldenlasten abzubauen. [Mehr bei Reuters]

American Express hat die in der vergangenen Woche angekündigte Übernahme des von Softbank unterstützten Startups Kabbage bestätigt. Der Online-Kreditgeber für kleinere Firmen war durch die Pandemie wie viele andere kleine und mittlere Startups in Schwierigkeiten geraten. Obwohl kein Verkaufspreis bekannt wurde, hieß es in einem früheren Medienbericht, dass American Express nicht mehr als 850 Millionen US-Dollar in bar zahlen würde, weniger als die 990 Millionen Dollar, die Kabbage von Investoren gesammelt hatte, und deutlich unter der letzten Marktbewertung von 1,18 Milliarden Dollar. [Mehr bei Techcrunch]

Softbank begleitet uns alle eigentlich den ganzen Tag. Etliche gängige Apps und Dienste, die wir ständig benutzen, sind über den japanischen Investor finanziert. Trotzdem ist der Chef des Unternehmens, Masayoshi Son, hierzulande weitestgehend unbekannt. Wer ist der Mann, der heute der größte Tech-Investor der Welt ist?

