Roblox, dessen Online-Gaming-Software vor allem bei Kindern sehr beliebt ist, hat am Donnerstag seinen Börsenprospekt eingereicht und veröffentlichte entsprechende Unterlagen. Der Spieleentwickler schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Unternehmen an, die versuchen, noch vor Jahresende an die Börse zu gehen. Auch Airbnb, Doordash und der Online-Kreditgeber Affirm streben einen Börsengang an.

Der Umsatz von Roblox sprang im dritten Quartal im Jahresvergleich um 91 Prozent auf 242,2 Millionen US-Dollar, wie die Firma verkündete. Die Plattform bietet Spiele, die auf Apple-, Google- und Amazon-Geräten sowie Konsolen gespielt werden können. Für die Firma, die 2006 gegründet wurde, ist 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Zahl der täglichen aktiven Nutzer lag Ende September bei 36,2 Millionen. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Allzeithoch für Tesla-Aktie: Die Aktie des Elektroautobauers ist am Donnerstag bei 508,61 US-Dollar gelandet, bevor sie mit 499,27 US-Dollar schloss. Die Aktie von Elon Musks Firma wird bald im prestigeträchtigen Börsenindex S&P 500 gelistet sein. Damit erreicht das Unternehmen einen großen Meilenstein. [Mehr bei CNBC]

Facebook hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass seine AI-Software nun 94,7 Prozent der Hassreden erkennt, die dann von der Social-Media-Plattform entfernt werden. Mike Schroepfer, Chief Technology Officer von Facebook, postete die Zahl in einem Blogeintrag und fügte hinzu, dass die Erfolgsrate im Jahr 2017 bei nur 24 Prozent lag. [Mehr bei CNBC]

Soros Fund Management, das Unternehmen des in Ungarn geborenen US-Investors und Milliardärs George Soros, entledigt sich seiner Palantir-Aktien. Die Vermögensverwaltungsgesellschaft will ihre Beteiligung an der Datenanalysefirma, deren Software von staatlichen Überwachungsbehörden genutzt wird, verkaufen, weil sie „die Geschäftspraktiken von Palantir nicht gutheißt“. [Mehr bei CNBC]

Fireeye kauft das Startup Respond Software für 186 Millionen US-Dollar. Fireeye hat sich auf das Sortieren von Daten mit Hilfe von maschinellem Lernen spezialisiert und will seinen Service mit der Software der vier Jahre alten Firma stärken und ausbauen. [Mehr bei Techcrunch]

Buzzfeed kauft die News-Seite Huffpost von Verizon Media für einen nicht genannten Betrag. Das haben die Unternehmen in einer Erklärung bekannt gegeben. Neben dem Verkauf von Huffpost wird Verizon ein Minderheitsinvestor bei Buzzfeed werden. [Mehr bei CNBC]

