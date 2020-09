Seit etwa sechs Jahren ist Rocket Internet an der Frankfurter Börse gelistet. Geht es nach Oliver Samwer, soll damit bald Schluss sein. Am Dienstag hat das Unternehmen verkündet, seinen Gesellschaftern Aktien abzukaufen, um schlussendlich von der Börse gehen zu können. Die Abstimmung auf der dafür eigens einberufenen Hauptversammlung am 24. September ist nur noch Formsache. Die Samwer-Brüder halten derzeit insgesamt knapp die Hälfte der Stimmen, die Mehrheit sollte leicht zu schaffen sein.

Anleger kritisieren das Vorhaben. Als Rocket Internet 2014 an die Börse ging, war eine Aktie noch 42,50 Euro wert. Aktionäre können ihre Wertpapiere nun für 18,75 Euro pro Stück verkaufen, weniger als die Hälfte. Das entspreche dem Durchschnittspreis der vergangenen sechs Monate, so das Unternehmen. Am Montagabend schloss die Aktie aber bei 19,01 Euro und stieg nach der Meldung des Delistings noch einmal.

In den sozialen Netzwerken wird der Schritt heftig kritisiert:

Start-up factory Rocket Internet SE to delist, at ($22.23 share) – 6yrs after going public. Market value dropped from 6.7billion euros to just 2.6billion euros. — wilson k (@wilsonkriegel) September 1, 2020

Zu 42 Euro an die Börse, ein paar Jahre rumhängen, nichts leisten, keine Dividenden und dann ein paar Jahre später zu 19 Euro wieder vom Acker machen – ja das ist genau der Arschloch-Move, den man von den Samwers erwarten konnte. — kein Spekulant blauer Haken (@wf00757575) September 1, 2020

Ich hatte Oliver #Samwer schon auf der HV 2019 dazu gelöchert – damals hatte er es noch abgestritten, doch nun kommt das #Delisting von #RocketInternet. Wobei ich natürlich 1 #Aktie behalten werde als HV-Ticket und Erinnerung an ein enttäuschendes Kapitel Börsengeschichte… https://t.co/QTJuaRLrkq pic.twitter.com/5aIW5gpS90 — Christian W. Röhl (@CWRoehl) September 1, 2020

Das ist ein „tolles“ Börsenjahr bzw. ein tolles Bild in Deutschland! Während tesla, Apple und Amazon nun mehr wert sind als ganze Staaten erleben wir hier: DAX Abstieg der Lufthansa, Wirecard Betrug und Rocket Internet Delisting bei 60 Prozent unter IPO. Viele Jahre weggeworfen. — Conrad S. Conrad (@csc_recht) September 1, 2020

Ein mehr oder minder deutscher Techwert geht von der Börse während die Techbubble größer und größer wird. Damit ist eigentlich alles gesagt. — Tom K (@Burner87) September 1, 2020





Bild: DANIEL ROLAND / Getty Images