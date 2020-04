Einst gestartet als legendärer Inkubator, heute ein Startup-Investor unter vielen, aber wie geht es weiter? In dieser Woche schauen wir uns auf Gründerszene genauer an, wie sich das Geschäftsmodell von Rocket Internet über die Jahre verändert hat – und was das für die Zukunft des Unternehmens der Samwer-Brüder bedeutet.

Wenn die börsennotierte Berliner Firmenschmiede Rocket Internet in regelmäßigen Abständen ihre Geschäftsergebnisse präsentiert, kommen immer wieder Fragen auf. Wir haben die wichtigsten davon einmal zusammengestellt und sie KPMG-Partner Askhan Kalantary gegeben, damit er sie im Detail beantwortet.

Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Rocket Internet?

Rocket Internet fungiert als Inkubator und Investor in technologiegetriebene Geschäftsmodelle im Internetsektor. Dabei steht stets die Skalierbarkeit und das langfristige Wachstum von Technologieunternehmen im Vordergrund.

Der Fokus liegt auf im Wesentlichen vier Bereichen im Online- und Mobile-Einzelhandel beziehungsweise bei Dienstleistungen: Food & Groceries, Home & Living, Fashion und General Merchandise. Geld verdient die Firma vorrangig durch den Verkauf von Anteilen an stark gewachsenen Firmen – zum Beispiel durch private Anteilsverkäufe oder im Rahmen von Börsengängen.

Was unterscheidet Rocket Internet von einem VC-Fonds?

Rocket Internet engagiert sich auf zwei unterschiedlichen Arten bei jungen Unternehmen. Als Inkubator werden selbst innovative Geschäftsmodelle in Gründung gebracht, entwickelt und skaliert. Dabei werden Business Modelle mit „Proof of Concept” – also solche, die sich in einigen Märkten schon bewiesen haben, weltweit ausgerollt.

Über den Start-up Fonds Global Founders Capital (GFC Investments) investiert Rocket Internet zudem in zahlreiche Technologie- und Internetunternehmen in Form von zumeist Kleinstbeteiligungen deutlich unter 20 Prozent. Im Konzernabschluss werden diese deshalb nicht als Beteiligungen, sondern als assoziierte Unternehmen ausgewiesen.

Und genau dies bringt den Unterschied zu normalen VC-Fonds: Rocket Internet ist ein strategischer Investor mit einem weltweiten Netzwerk von Internetunternehmen unterschiedlicher Reifegrade und unterstützt diese auch operativ.

Wir haben uns die Geschäftszahlen aus dem am heutigen Donnerstag vorgestellten Geschäftsbericht einmal genauer angesehen:

Ein wichtiges Element im Rocket-Geschäftsbericht ist das Ergebnis aus Finanzanlagen. Was ist das und wie kommt es zustande?

Die getätigten Investitionen sind oft nicht beherrschend – also keine Mehrheitsbeteiligungen – und werden deshalb je nach Beteiligungshöhe als assoziierte Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen ausgewiesen. Die entsprechenden Beteiligungs- und Finanzerträge resultieren daher aus den erwirtschafteten Überschüssen sowie aus Veräußerungen und gestiegenen Bewertungen der Beteiligungsunternehmen. Diese Erträge bilden neben den Erträgen aus New Business und sonstigen Beratungsdienstleistungen einen zweiten wesentlichen Geschäftsbereich.

Hierin liegt auch der Grund, warum bei Rocket Internet der Gewinn den Umsatz übersteigt: Während Umsatzerlöse zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung beziehungsweise aus Beratungsleistungen unmittelbar der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zugerechnet werden, erfolgt der Ausweis der Finanz- und Beteiligungserträge in einer Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung „unterhalb“ des EBIT, also dem Ergebnis aus dem operativen Geschäft. Damit ist der wesentliche Teil des Geschäfts nicht in den Umsätzen enthalten.

