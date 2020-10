Und dann ging es plötzlich ganz schnell: Am ersten September wurde bekannt, dass der milliardenschwere Startup-Investor Rocket Internet das Börsenparkett verlassen will. Ende dieses Monats soll es soweit sein. Das Delisting werde mit Ablauf des 30. Oktober wirksam, teilt das Unternehmen mit. „Danach können die Aktien der Rocket Internet nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.“

Anzeige

Firmenchef und -gründer Oliver Samwer hatte den Schritt mit einer größeren Flexibilität im unternehmerischen Handeln, zunehmend attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb des Kapitalmarkts und geringeren Kosten begründet.

Kritik am Börsenrückzug wurde vor allem seitens der Anleger laut. Als Rocket Internet 2014 an die Börse ging, war eine Aktie noch 42,50 Euro wert. Aktionäre sollten ihre Wertpapiere für 18,75 Euro pro Stück verkaufen können. Das entspreche dem Durchschnittspreis der vergangenen sechs Monate, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Auch bei einer Versammlung am 24. September gab es Kritik von den Anlegern. 19 Prozent stimmten sogar gegen einen Börsenrückzug und wollten ihre Anteile behalten.

Dass sich Rocket Internet von der Börse zurückziehen möchte, wurde erstmals im Juni 2019 gemutmaßt. Oliver Samwer hatte die Gerüchte immer wieder zurückgewiesen.

Das Unternehmen hat sich einen Namen als Startup-Schmiede und Kapitalgeber von jungen und inzwischen selbst börsennotierten Unternehmen wie HelloFresh, Delivery Hero, Zalando oder Westwing gemacht.

Firmengeschichte: Der Aufstieg und die Verwandlung von Rocket Internet Wie geht es weiter mit Rocket Internet? Dazu muss man sich anschauen, wo die Firmenschmiede der Samwer-Brüder herkommt. Der Blick in die Historie.

Mit Material von Reuters.