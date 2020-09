Achtsamer mit dem Smartphone umgehen. Das will das Berliner Startup Not Less But Better handy-süchtigen Nutzern beibringen, ausgerechnet mithilfe einer App. Seine Idee pitchte das Gründerteam bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ – und ließ die Löwen in der Sendung gleich eine Runde gemeinsam meditieren.

Das Konzept der App kam gut an. Sowohl der Neu-Löwe Nico Rosberg als auch der erprobte DHDL-Investor Carsten Maschmeyer wollten sich beteiligen und schlossen sich für ein gemeinsames Investment zusammen. Nach einem spannenden Hin und Her einigten sich die Gründer mit den beiden Geldgebern schließlich auf ein Investment in Höhe von 150.000 Euro für insgesamt 20 Prozent der Firmenanteile.

Wie Gründerszene erfahren hat, ist dieser Deal jedoch im Nachhinein nicht zustande gekommen. Man habe im Anschluss an die Aufzeichnung festgestellt, dass man „unterschiedliche Pläne für die strategische Ausrichtung des Unternehmens“ habe, sagt einer der Mitgründer App, Selcuk Aciner, dazu gegenüber Gründerszene. „Wir haben uns freundschaftlich und gemeinsam entschieden, das Investment nicht zu machen“, so Aciner.

Kein Deal: Gründer und Investoren liefern unterschiedliche Erklärung

Auch eine Sprecherin des Ex-Formel-1-Fahrers Nico Rosberg bestätigte, dass weder Rosberg noch Maschmeyer am Ende investiert hätten. Ihre Begründung dafür ist jedoch eine andere als die der Gründer: Der Sprecherin zufolge hat das Team von Not Less But Better nach der Show eine neue Bewertung ihres Startups vorgelegt. Deshalb habe sich Rosberg letztendlich gegen eine Beteiligung entschieden.

Der 35-Jährige sitzt seit diesem Herbst bei DHDL in der Jury und ersetzt damit den Investor Frank Thelen, der Ende vergangenen Jahres seinen Ausstieg bei der Show bekannt gab. Seit dem Ende seiner Formel-1-Karriere beteiligt sich Rosberg als Startup-Investor, nach eigenen Angaben hält er mehr als 20 Beteiligungen. Das Investment in die Achtsamkeits-App hätte sein erstes bei der „Höhle der Löwen“ sein sollen.



Bild: TVNOW / Bernd-Michael Maurer