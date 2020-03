Kaum eine Woche vergeht derzeit, ohne dass ein Risikokapitalgeber neue Gelder für Gründer bereitstellt. Nachdem zuletzt etwa der Londoner VC Atomico einen 756-Millionen-Fonds auflegte, Lakestar wenige Tage später mit 680 Millionen Euro nachlegte, kündigt nun auch der russische VC RTP Global einen neuen Fonds für Frühphasen-Investments an: 586 Millionen Euro (680 Millionen Dollar) will RTP demnach in Startups stecken. Es ist bereits der dritte Fonds des VCs. Der Vorgängerfonds wurde 2017 mit rund 180 Millionen Euro geschlossen.

Anzeige

Hinter RTP Global steht in erster Linie der russische IT-Milliardär Leonid Boguslavsky. Der 68-Jährige hatte die Investmentfirma im Jahr 2000 gegründet, damals noch unter dem Namen Ru-Net. Zuvor hatte Boguslavsky eine der größten Software-Vertriebsfirmen Russlands aufgebaut und an den Beraterkonzern PWC verkauft. Mit RTP beteiligte er sich später unter anderem am russischen Suchmaschinenpionier Yandex und dem deutschen Lieferdienst Delivery Hero. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte sein Vermögen zuletzt auf rund zwei Milliarden Dollar.

Spendabel bei deutschen Gründern

Der neue RTP-Fonds soll sich auf Investments vorrangig in Europa, Nordamerika, Indien und Südostasien konzentrieren. Allerdings habe man besonders deutsche Startups im Blick, sagt Alexander Pavlov, Partner bei RTP Global und verantwortlich für den deutschen Markt. „Sieben der vergangenen 13 Investments in Europa haben wir in Deutschland getätigt. Der deutsche Markt zeichnet sich durch ein hohes Maß an technischen Talenten und ein ausgezeichnetes Bildungsniveau aus“, so Pavlov zu Gründerszene. „Außerdem schätzen wir die deutsche Unternehmenskultur, weil sie unkompliziert und auf eine detailgenaue Umsetzung ausgerichtet ist.“ Zu den jüngsten Investments von RTP gehören beispielsweise die Berliner Startups Urban Sports Club und Tier Mobility.

Wie viele Investments RTP Global in Deutschland genau plant, wollte Pavlov auf Nachfrage nicht sagen. Innerhalb Europas soll es jedoch pro Jahr rund 20 bis 25 Investments geben – vornehmlich in Unternehmen aus der Series-A-Phase. Die Ticketgröße liege zwischen zwei und fünf Millionen Euro.



Bild: RTP Global