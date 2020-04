Der in der Coronaviruskrise stark nachgefragte US-Videodienstanbieter Zoom sieht sich mit einer Klage wegen Sicherheitslücken und Datenschutzmängeln konfrontiert. Am Dienstag reichte ein Aktionär im US-Bundesstaat Kalifornien eine Sammelklage ein. Darin wird Zoom vorgeworfen, die Qualität des Datenschutzes zu hoch angegeben sowie nicht öffentlich gemacht zu haben, dass der Dienst nicht durchgehend verschlüsselt ist. Zoom war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Anzeige

Zoom-Aktie verliert ein Drittel an Wert

Über den Videodienst ist es für Kollegen leichter, in Kontakt zu bleiben und weiterhin Meetings abzuhalten. Der Trend zum Home-Office in der Coronavirus-Pandemie hat Zoom Millionen neue Nutzer beschert. Gleichzeitig wurden jedoch immer mehr Sicherheitsbedenken öffentlich. Besonders umstritten war das sogenannte Zoombombing, bei denen sich Unberechtigte in Sitzungen einwählen. SpaceX-Chef Elon Musk etwa hatte seinen rund 6.000 Mitarbeitern deshalb die Nutzung untersagt.

Nach Angaben von Zoom nutzen rund 81.600 Kunden mit mehr als zehn Beschäftigten den Dienst – 61 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Trotzdem macht sich die Kritik am Börsenkurs des Unternehmens aus San Francisco bemerkbar. Seit einem Allzeithoch Ende März hat die Aktie fast ein Drittel an Wert verloren. Zoom-Chef Eric Yuan versprach vergangene Woche, sich der Probleme anzunehmen.

Mit Material von Reuters

Bild: LightRocket / Getty Images)