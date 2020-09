Das erste Falttelefon war ein PR-Desaster: Beim dritten – dem Galaxy Z Fold 2 – soll es nun weniger Probleme geben.

Die Corona-Krise hält die Smartphone-Hersteller nicht davon ab, etliche neue Modelle auf den Markt zu bringen. So gab Samsung am Dienstag bekannt, dass sein neues Falttelefon ab dem 18. September für 1999 US-Dollar zu kaufen sein wird. Das Galaxy Z Fold 2 ist das dritte Falttelefon des südkoreanischen Herstellers. Vor allem das ursprüngliche Modell hatte gleich mehrere Probleme.

Und Samsung ist nicht das einzige Unternehmen: Etwa zur gleichen Zeit soll auch das Surface Duo, ein Falttelefon von Microsoft, auf den Markt kommen. Google hatte Anfang August bereits drei neue Telefone angekündigt, darunter das lang erwartete Pixel 4a, ein Android-Handy für 350 US-Dollar, das sich aufgrund der Pandemie verzögert hatte. Apple bringt ebenfalls vier neue Modelle heraus und plant, noch in diesem Jahr 75 Millionen 5G-iPhones zu produzieren. Außerdem hat der iPhone-Hersteller gemeinsam mit Google ein neues System vorgestellt, mit dessen Hilfe (und ohne App) nachvollziehbar sein soll, ob iPhone-Besitzer auf Menschen getroffen sind, die mit Covid-19 diagnostiziert wurden. [Mehr bei Bloomberg, The Verge, itnews und itnews]

Tesla-Chef Elon Musk ist beim Tübinger Biotech-Spezialisten Curevac zu Gast. Dabei informiert er sich nicht nur über Fortschritte bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs – es geht auch um ein spannendes Nebenprojekt von Musk – einen vollautomatischen Printer für RNA-Material, das Curevac zur Impfstoffherstellung braucht. [Mehr bei Handelsblatt und Spiegel]

Zooms Aktie ist nach der Bekanntgabe der stark gestiegenen Umsatzzahlen am Dienstag um über 40 Prozent in die Höhe geschnellt. Der Videokonferenzanbieter wird damit mit über 37 Milliarden US-Dollar bewertet und ist nach seiner Aktienrally mehr wert als IBM. CEO Eric Yuan ist jetzt mit rund 20 Milliarden US-Dollar an dem Unternehmen beteiligt, das er vor neun Jahren gegründet hat. [Mehr bei CNBC]

Bumble bereitet sich laut eines Medienberichts auf einen Börsengang in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar vor. Die Dating App soll sich mit Banken in Gesprächen über einen IPO Anfang nächsten Jahres befinden. [Mehr bei Bloomberg]

Patreon, ein Onlinedienst, der es Podcastern, Musikern und anderen ermöglicht, finanzielle Unterstützung von Fans zu erhalten, hat laut eines Medienberichts eine Finanzierungsrunde über 100 Millionen US-Dollar aufgebracht. Die Investoren sollen Fans des Dienstes sein. Patreon soll vor der Finanzierungsrunde mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet worden sein. [Mehr bei The Information]

Lunchclub, ein 15-köpfiges Startup, über das professionelle Arbeitstreffen organisiert werden, wird nach einer Finanzierungsrunde über 24,2 Millionen US-Dollar mit 100 Millionen Dollar bewertet. Die Nutzung des Lunchclub-Dienstes hat sich während der Pandemie verzehnfacht, nachdem das Startup dazu überging, Videoanrufe statt persönlicher Treffen zu organisieren. [Mehr bei CNBC]

